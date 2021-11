Liberec udolal Bohemians 1905 2:1, v závěru rozhodl střídající Tupta

Liberec - Fotbalisté Liberce ve 14. kole první ligy zvítězili nad Bohemians 1905 2:1. Severočechy poslal do vedení v 73. minutě Matěj Chaluš, téměř okamžitě srovnal David Puškáč, ale v 89. minutě rozhodl další střídající hráč Lubomír Tupta. Slovan v lize potřetí za sebou vyhrál a v neúplné tabulce se posunul na deváté místo. Pražané tři kola po sobě nebodovali a jsou dvanáctí.

V první půli se hrál opatrný fotbal téměř bez šancí. Bohemians byli mírně aktivnější a ve 22. minutě poprvé výrazněji zahrozili, Novákovu střelu zpoza vápna k tyči ale vyrazil brankář Knobloch. Na opačné straně po půlhodině protáhl Bačkovského Matoušek.

Do druhého dějství vstoupil lépe Liberec, který se od úvodu více tlačil k zakončení. Dvakrát krátce po sobě pálil Frýdek, nejprve však minul z úhlu a poté i přízemním pokusem zpoza vápna. V 55. minutě zahodil samostatný únik domácí Mikula, situaci ale stejně předcházel ofsajd.

"Hra se víc rozběhla až ve druhém poločase. Liberec do toho vstoupil mnohem aktivněji než my, ani střídání nám nepřinesla nějaký obrat ve vývoji hry. Byli jsme spíš pod tlakem, Liberec dobýval," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Luděk Klusáček, který v minulosti hrával v Liberci.

Za další dvě minuty postupoval na Bačkovského i Matoušek, jenže hostujícího gólmana nepřehodil. Po hodině hry dalekonosným pokusem těsně přestřelil Havelka. Severočeši stupňovali tlak a v 73. minutě otevřeli skóre. Po prodlouženém centru z rohového kopu dotlačil míč do sítě Chaluš a dočkal se prvního ligového gólu od května 2018. Liberecký stoper zasáhl i Bačkovského, ale rozhodčí po několikaminutovém přezkoumávání branku uznali.

"Delší zkoumání branky jsem ještě asi nezažil. Možná jsem to ztížil rozhodčímu, že jsem gól moc neslavil, protože mám v Bohemce plno kamarádů. Zároveň Hugo (Bačkovský) je můj kamarád, takže jsem měl trochu i strach, jestli mu něco není," uvedl Chaluš. "Byla to hraniční situace, tohle dokážu pochopit. Není tam úplně vidět, jestli hraje rukou nebo ne, jestli prošlápne brankáře," poznamenal Klusáček.

Domácí však vedli jen několik sekund. Hned po rozehrání Hronek přiťukl na hranici vápna střídajícímu Puškáčovi a ten povedenou ranou nedal Knoblochovi šanci. V ligovém ročníku skóroval popáté. "To jsem taky mockrát nezažil, to bylo hrozné. Skoro jsme se nestihli otočit a bylo to 1:1," konstatoval Chaluš.

Pražané se pak marně dožadovali penalty za zákrok na Dostála. "Za mě už na hřišti to byla stoprocentní penalta, zvlášť s videem. Jak šel Matěj Chaluš do výskoku, trefil mě loktem do obličeje. Za mě nás rozhodčí obral o penaltu," mínil Dostál.

"Ze začátku jsem se penalty vůbec nebál. Byl jsem přesvědčený, že jsem ho neudeřil loktem, že jsem byl výš. Pak se to zkoumalo, samozřejmě mi trochu zatrnulo, ale nějak extra provinile jsem se necítil," uvedl Chaluš.

Když už se zdálo, že zápas dospěje k remíze, přiťukl Mikula Tuptovi, který přízemní střelou v 89. minutě rozhodl. Slovan gólem v úplném závěru zvítězil i minule v Teplicích. "Klokani" už nesrovnali ani v šestiminutovém nastavení a nezvítězili ani ve 20. ligovém duelu v Liberci.

"Cením si toho, že jsme zase v závěru rozhodli v náš prospěch, což ukazuje, že mužstvo má určitý charakter a sílu. Ukazuje to také to, že hráči z lavičky jsou schopni tomu pomoci," prohlásil liberecký trenér Luboš Kozel, který hrával za Bohemians.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Viděl jsem dva rozdílné poločasy. V prvním jsme nehráli dobře, v ofenzivě jsme věci neřešili správně. Bohemka byla trochu lepší, i když do nějaké velké šance jsme ji nepustili. Něco jsme si k tomu řekli o přestávce a ve druhém poločase se náš výkon zvednul. Směrem dopředu už to bylo lepší, náš pohyb se zlepšil, dostávali jsme se víc do zakončení. Z tohoto pohledu byl náš vedoucí gól i zasloužený. Než nám ho uznali, asi jsme vychladli, protože za 30 sekund jsme hned dostali gól my. Cením si toho, že jsme zase v závěru rozhodli v náš prospěch, což ukazuje, že mužstvo má určitý charakter a sílu. Ukazuje to také to, že hráči z lavičky jsou schopni tomu pomoci."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "První poločas byl poklidný, ve středu hřiště a bez nějakých větších příležitostí z obou stran. Hra se víc rozběhla až ve druhém poločase. Liberec do toho vstoupil mnohem aktivněji než my, ani střídání nám nepřinesla nějaký obrat ve vývoji hry. Byli jsme spíš pod tlakem, Liberec dobýval. Pak se mu povedlo dát branku po standardní situaci, my jsme hned srovnali. Pak přišel divoký závěr. Myslím, že nás poškodil rozhodčí. Já tam viděl penaltu po zákroku na Dostála, bohužel se podle mě pořádně ani nepřezkoumávalo. Za tři nebo čtyři sekundy jde míč znovu do hry. Liberci se pak šťastně podařilo zápas zvrátit na svou stranu."

Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:0)

Branky: 73. Chaluš, 89. Tupta - 78. Puškáč. Rozhodčí: Radina - Ratajová, Vlček - Štěrba (video). ŽK: Koscelník, Plechatý - Köstl, Keita, Ljovin, Bačkovský, Brabec (asistent trenéra). Diváci: 2981.

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Plechatý, Chaluš, Mikula - Tiéhi, Havelka (87. Rabušic) - Koscelník (65. Nečas), Frýdek (65. Rondič), Matoušek (85. Tupta) - Hilál (88. Faško). Trenér: Kozel.

Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Vondra - Ljovin (90. Koubek), Květ - Novák (64. Nový), Hronek (81. Vacek), Fulnek (46. Puškáč) - Keita (64. Bartek). Trenér: Klusáček.