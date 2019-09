Liberec skvěle otočil zápas se Spartou, rozhodl Birner

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 2. kole extraligy v gólové přestřelce pražskou Spartu 8:7 po prodloužení a navázali tak na sobotní vítězství z ledu Hradce Králové. Bílí Tygři prohráli úvodní třetinu 2:6, přesto dokázali čtyřbrankové manko smazat a radovat se z vítězství. Strůjcem libereckého obratu se stal útočník Michal Birner, který brankou v prodloužení zkompletoval svůj hattrick.

Liberec šel rychle do vedení, po 67 vteřinách hry překonal Machovského Filippi. Sparta ale okamžitě odpověděla, o vyrovnání se postaral důrazný Kudrna. Ve 4. minutě hosté otočili skóre, Peterse propálil od modré čáry obránce Košťálek. Za dalších 32 vteřin už Pražané vedli o dva góly, dorážkou Pechovy střely se prosadil Forman. Zároveň tak vyhnal kanadského gólmana ve službách Liberce na střídačku a do akce šel náhradník Schwarz.

Ani on však neudržel čisté konto dlouho, krásnou přesilovkovou kombinaci zakončil střelou do odkryté branky Řepík. Liberečtí však dokázali odpovědět rovněž v početní výhodě, podruhé v utkání se radoval Filippi. Sparta ale opět bleskurychle zareagovala. Po rychlém kontru se dorážkou vlastní střely prosadil Ďaloga a vrátil hostům tříbrankové vedení, které následně ještě navýšil Říčka.

Blízko sedmému gólu Sparty byl Pech, Šmíd ale na brankové čáře pohotově odpálil poskakující kotouč. Poté se do dobré střelecké pozice dostal Říčka, Schwarze zachránila pravá tyč. Liberec se do tlaku dostal v přesilové hře, z gólu se ale radoval až těsně po jejím skončení. Za záda Machovského dotlačil kotouč důrazný Lenc. Po další chybě liberecké defenzivy ale vrátil Pražanům pohodlný čtyřgólový náskok Kudrna. Liberec ale nesložil zbraně a Šír premiérovou brankou v extralize snížil

V úvodu třetího dějství putoval na trestnou lavici hostující Sukeľ a Liberec nabídnutou šanci využil. Po Birnerově pasu snížil na rozdíl dvou branek Bulíř. A pro Severočechy bylo ještě veseleji. Ve 45. minutě je dostal na dostřel jediného gólu důrazný Birner.

Sparťanský kouč Krupp sáhnul k oddechovému času a místo Machovského putoval do branky Sedláček. Klid mohl Spartě znovu dodat Řepík, Schwarz se ale blýsknul parádním zákrokem. Sedm minut před koncem třetí části se tak Liberec dočkal vyrovnání. Bulíř vystihnul Poláškovu chybnou rozehrávku a našel Birnera, který se nemýlil.

V samém závěru normální hrací doby mohl dokonat obrat v přesilovce Hudáček, mířil ale těsně mimo. O osudu utkání tak muselo rozhodnout prodloužení. Tygři pokračovali v početní výhodě, Sparta se ale dokázala ubránit. V čase 63:01 ale nakonec vystřelil domácím bonusový bod Birner.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím, že po špatné první třetině, v aréně nebylo mnoho lidí, kteří by nám ještě věřili, že jsme schopni zápas otočit. Musím hráčům poděkovat, jak k zápasu přistoupili od druhé třetiny. Mezi třetinami jsem cítil z týmu sílu. Na hráčích bylo vidět, že pokud dostaneme ještě alespoň malou šanci, tak že se o to ještě porvou. Nakonec jsme byli šťastnějším týmem a dovedli v prodloužení zápas do vítězného konce."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Padlo hodně gólů, diváci byli nadšení, trenéři na obou stranách zralí na blázinec. Přijeli jsme do Liberce s cílem bodovat, což se nám v uvozovkách povedlo. Musíme si přiznat, že po průběhu utkání jsme dva body zbytečně ztratili. Liberec má výborné mužstvo a bojoval i za nepříznivého stavu, my jsme naopak malinko povolili. Možná už jsme se viděli jednou nohou v autobuse se třemi body a přemýšleli o tom, že si uděláme hezkou neděli. Zápas jsme měli v hrsti a měli jsme ho jednoznačně dohrát daleko lépe. Poslední dny jsme se věnovali obranné činnosti, přesto jsme v ní dnes totálně propadli."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 8:7 P (2:6, 2:1, 3:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Filippi (Marosz), 11. Filippi (Šmíd), 34. Lenc (Marosz), 37. Šír (Kolmann, P. Jelínek), 42. Bulíř (Birner, Šmíd), 45. Birner, 53. Birner (Bulíř), 64. Birner (L. Hudáček) - 2. A. Kudrna (T. Pavelka, Ďaloga), 4. Košťálek, 4. Forman (Pech, A. Kudrna), 7. Řepík (V. Růžička, Košťálek), 12. Ďaloga (V. Růžička, T. Pavelka), 20. Říčka (Pech), 36. A. Kudrna (Pech, Forman). Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:6, navíc Graborenko (Liberec) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 7092.

Liberec: Peters (4. Schwarz) - Šmíd, Hanousek, Derner, Knot, Havlín, Graborenko, Kolmann - Birner, Bulíř, L. Hudáček - Marosz, Filippi, Lenc - L. Krenželok, P. Jelínek, Zachar - J. Vlach, A. Musil, Šír. Trenéři: Augusta a J. Kudrna.

Sparta: Machovský (45. J. Sedláček) - Polášek, Košťálek, Blain, Kalina, T. Pavelka, Ďaloga - Dvořáček, Smejkal, Dočekal - Forman, Pech, A. Kudrna - Říčka, Sukeľ, K. Klíma - Řepík, V. Růžička, Rousek. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.