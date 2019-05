Liberec si o poháry nezahraje, v derby podlehl Jablonci

Jablonec nad Nisou - Liberečtí fotbalisté si evropské poháry v příští sezóně nezahrají. V posledním utkání nadstavbové skupiny o titul prohráli 0:1 v severočeském derby na hřišti Jablonce a skončili v ligové tabulce na šestém místě. Rozhodující gól zápasu vstřelil ve druhé minutě po přestávce domácí obránce Tomáš Holeš.

Karty před zápasem byly jasně rozdány. Zatímco Jablonec měl zajištěn postup do Evropské ligy, Liberečtí na ni mohli myslet jen v případě, že dnes získají více bodů než Ostrava v Plzni. A to se nakonec nestalo, duel o poháry proti Mladé Boleslavi si zahraje Baník.

Hosté měli tudíž v 51. podještědském derby větší motivaci a už ve druhé minutě mohli jít do vedení, jenže Pázler, který na hrotu překvapivě zastoupil Kozáka, ve velké šanci minul. Slovan se snažil v klíčovém utkání sezóny rozhodnout, ale domácí hráli ve větším klidu a brzy získali i pevnější půdu pod nohama. V desáté minutě měl Kratochvíl první slibnou šanci, ale jeho střelu Nguyen vyrazil na roh.

Fotbalisté Liberce se připomněli až před poločasem, ale Oscar ve slibné pozici na hranici šestnáctky pálil nad. Ve 43. minutě znovu Pázler střelecky selhal ve velké šanci, domácí gólman Hanuš jeho pokus zmařil.

Vstup do druhého poločasu vyšel Jablonci. Ve 47. minutě se míč po slabé střele Holeše přes Nguyena došoural za brankovou čáru. Hosté se ještě snažili o zvrat, ale nepomohl jim ani příchod Kozáka. Liberecký kanonýr měl v závěru velkou šanci, jenže v 86. minutě nastřelil jen tyč. Ale ani případný vyrovnávací gól by jeho týmu již nepomohl poté, co Baník v Plzni vyrovnal.

V domácím dresu si poslední minutu zahrál po uzdravení i David Lischka, který má za sebou těžkou operaci srdce a následnou rekonvalescenci.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Dnešní výhry si moc ceníme, v derby je to vždy povzbudivé. Vstoupili jsme do utkání aktivně a musím přiznat, že jsme hned v úvodu měli i štěstí po hrubé chybě v defenzívě. Ale přečkali jsme to a možná ta situace rozhodla, protože pak už jsme zápas lépe kontrolovali a soupeř dlouho do ničeho nepustili. Náš gól nebyl kdovíjak krásný, ale přišel v dobrou chvíli. Liberec pak zjednodušil hru, přišel i Libor Kozák, který měl další šanci. I proto musel na hřiště v závěru David Lischka, aby svojí výškou pomohl s ubráněním útočníků soupeře. Hráčům jsem poděkoval za sezónu včetně Evropské ligy, nyní si zaslouží dovolenou, ale dlouhá nebude - příprava začne brzy."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Gratuluji Jablonci k vítězství. My zápas nezvládli před přestávkou, kdy jsme měli dvě stoprocentní šance, které mohly zápas zvrátit jiným směrem. Jednu další šanci jsme měli v závěru, ale to se od nás odvrátilo už i sportovní štěstí. Místo toho jsme po pauze lacino inkasovali... V takových zápasech jako s Jabloncem jsou tři šance dost, ale když žádnou neproměníme, pak nelze vyhrát. Ukázalo se, že česká liga je ohromně těžká, kvalitní a hodně vyrovnaná. Byl jsem rád, že jsme se dostali do finálové šestice, na druhou stranu náš cíl v podobě pohárů bohužel nevyšel, což mě mrzí jak za hráče, tak za výborné diváky, kteří mě také dnes moc potěšili. Hned po zápase jsem hráčům řekl, že řada z nich má před sebou ještě hodně práce, aby se posunuli. A rádi bychom k nim přivedli i kvalitu a zkušenost, která ale nemusí být vždy drahá. Stačí se podívat na Tomáše Hübschmana v jabloneckém dresu."

FK Jablonec - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 47. Holeš. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Leška - Hrubeš (video). ŽK: Holeš - Potočný. Diváci: 3410.

Jablonec: Hanuš - Holeš, Kubista, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávník (56. Pilík), Považanec (90. Lischka), Vatajelu (75. Pleštil) - Doležal. Trenér: Rada.

Liberec: Nguyen - Fukala (69. Kozák), Kačaraba (46. Karafiát), Mara, Hybš - Breite, Micovčák (51. Pešek) - Potočný, Sýkora, Oscar - Pázler. Trenér: Hornyák.