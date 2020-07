Liberec si může zajistit poháry, začíná finále skupiny o Evropu

Praha - Předposledním čtvrtým kolem pokračuje o víkendu nadstavbová část první fotbalové ligy. Hrát se však budou jen zápasy elitní skupiny o titul a úvodní finále skupiny o Evropu mezi Mladou Boleslaví a Bohemians 1905. Všechny tři sobotní duely skupiny o záchranu byly kvůli několika případům nemoci covid-19 v týmu Karviné odloženy na neurčito.

Ve skupině o titul je jasno o prvních dvou místech, které obsadí obhájce trofeje Slavia a Plzeň. Jistotu účasti v pohárech už má i třetí Sparta a získat ji po tomto kole může i čtvrtý Liberec.

Slovan přivítá mistrovskou Slavii a pokusí se oklepat ze středeční porážky 1:2 ve finále domácího poháru se Spartou. Liberec získá jistotu účasti v kvalifikaci Evropské ligy, pokud již jistého šampiona z Edenu porazí a Jablonec zároveň prohraje na Spartě.

Slovan však nad Slavií v nejvyšší soutěži už šestkrát za sebou nezvítězil a navíc mu bude chybět několik stěžejních hráčů. "Po poháru je velké zklamání. Cítíme, že jsme byli krůček od velkého úspěchu. Ale pevně věřím, že se do Evropy dostaneme. Hrajeme doma se Slavií, s nejtěžším možným soupeřem - mistrem. Ale my jsme chtěli být v šestce, přáli jsme si to. Odvedeme maximum," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

"I přes to, v jaké jsme pozici, víme, o co hrajeme a pro koho hrajeme. To je pro nás zásadní, určitě se připravíme stoprocentně. Šanci asi dostanou i hráči, kteří toho v sezoně tolik neodehráli. Stejně jako proti Jablonci ale nechceme složení týmu úplně rozbít," řekl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl, který stejně jako hlavní trenér Jindřich Trpišovský přišel do Edenu z Liberce.

Jablonec čtyři kola po sobě nezvítězil a propadl se na páté místo, které znamená účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu. Severočeši se po minulé porážce 0:4 na Slavii pokusí zvednout na půdě druhého z pražských "S" Sparty, která ve středu ve finále poháru po šesti letech získala vítěznou trofej a má jistotu startu ve 3. předkole Evropské ligy.

Letenští vyhráli devět z posledních deseti soutěžních utkání. "Sparta se v současnosti zvedla. Její vítězná série svědčí o tom, že se to tam stabilizovalo. Vyhráli trofej, nějaká euforie to je, ale hraje se až v neděli a jsou to profíci. Na tohle se nemůžeme ohlížet. Oproti Slavii tam musí být větší nasazení, míň strachu," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který stejně jako sparťanský trenér Václav Kotal vedl soupeřův tým.

Ostrava v nadstavbě prohrála všechna tři utkání a má už jen teoretickou šanci na páté místo. Poslední domácí zápas sezony s druhou Plzní bude zřejmě rozlučkou útočníka Milana Baroše, který kvůli zdravotním potížím ukončil kariéru. Baník neporazil Viktorii v lize už 20 zápasů po sobě.

Ve skupině o Evropu pro sedmý až desátý tým po základní části se odehraje první finále. Mladá Boleslav do něj postoupila přes České Budějovice a Bohemians 1905 vyřadili Slovácko. "Klokani" vyhráli osm z posledních devíti ligových utkání, větší zkušenosti zase hovoří pro jejich středočeského soupeře, který vloni skupinu o Evropu ovládl a následně vybojoval poháry.

"Je to 50 na 50. Čekají nás nesmírně vyrovnané zápasy, v nichž rozhodne to, který tým dokáže potrestat nějakou chybu soupeře," mínil asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Zápasů se kvůli opatřením proti koronaviru stále smí účastnit maximálně 5000 osob včetně všech aktérů utkání, stadiony ale mohou být obsazeny jen z jedné čtvrtiny.

Statistické údaje před zápasy 4. kola nadstavby: Skupina o titul: Slovan Liberec (v tabulce: 4.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 5. července, 17:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vitner. Bilance: 55 16-17-22 59:68. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Malinský, Alibekov, Mara, Beran, Pešek - Mashike Sukisa. Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Takács, Bořil - Traoré, Ševčík - Hellebrand, Stanciu, Hilál - Musa. Absence: Koscelník, Kuchta (oba 2 ŽK), Rondič (trest za ČK), Baluta, Hromada (oba dohoda klubů), Chaluš, Hybš (oba zranění) - Olayinka, Hovorka (oba rekonvalescence), Kúdela (zranění), Holeš, Oscar (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hromada, Karafiát, Mara, Mikula - Musa, Oscar, Ševčík, Takács (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský (7) - Musa (13). Zajímavosti: - Slavia v lize s Libercem 6x za sebou neprohrála - Liberec doma v lize Slavii v posledních 5 zápasech neporazil - Liberec ve středu prohrál finále domácího poháru se Spartou 1:2 - Liberec v minulém kole porazil Ostravu a vyhrál po 5 ligových zápasech - Liberec doma v lize 7x za sebou neprohrál - Slavia v lize neprohrála posledních 10 zápasů a 4x za sebou zvítězila - Slavia venku v lize 4x za sebou neprohrála a s 34 body je v soutěži nejlepším týmem na hřištích soupeřů - Slavia má s 66 góly nejlepší útok ligy a s 11 inkasovanými brankami nejlepší obranu - trenér Slavie Trpišovský a jeho asistenti přišli do Edenu z Liberce Baník Ostrava (6.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 5. července, 17:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Caletka. Bilance: 45 14-11-20 49:62. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Reiter, Procházka, Svozil, Stronati, Fleišman - Potočný, Jirásek, Jánoš, Kuzmanovič - Baroš. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Čermák, Hořava - Kayamba, Chorý, Mihálik. Absence: Smola (2 ŽK), Fillo, Holzer (oba zranění) - Kopic (trest za ČK), Beauguel, Bucha (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Baroš, Fleišman, Jánoš, Jirásek, Lalkovič, Laštůvka, Potočný, Procházka, Reiter, Stronati - Beauguel, Chorý, Hořava, Kalvach, Kayamba (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný - Bucha (oba 10). Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála s Ostravou 20x za sebou od srpna 2009 - Plzeň z posledních 9 ligových utkání v Ostravě 8x vyhrála a jednou remizovala, v posledních 5 zápasech tam neinkasovala - Ostrava zvítězila v jediném z posledních 10 kol a 3x za sebou prohrála - Ostrava doma v lize 7x za sebou neprohrála - Plzeň v lize prohrála jediné z posledních 14 utkání, z 13 jarních kol 11x vyhrála a neporazila pouze 2x Slavii - Plzeň prohrála jen minulý z posledních 7 venkovních ligových zápasů - trenér Ostravy Kozel hrával v Plzni Sparta Praha (3.) - FK Jablonec (5.) Výkop: neděle 5. července, 17:00. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 53 34-9-10 92:43. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Vindheim, Štetina, Costa, Hanousek - Karlsson, Kanga, Trávník, Karabec, Hložek - Tetteh. Jablonec: Hanuš - Macháček, Štěpánek, Jeřábek, Krob - Hübschman - Matoušek, Považanec, Kratochvíl, Sýkora - Doležal. Absence: Lischka, Plavšič, Kaya (všichni zranění) - Plechatý (dohoda klubů), Jugas, Jovovič, Kubista, Pleštil (všichni zranění), Holík, Hrubý (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dočkal, Drchal, Kozák, Krejčí, Trávník, Vindheim - Černák, Hämäläinen, Jeřábek, Krob, Matoušek, Štěpánek, Sýkora (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga, Kozák (oba 12) - Doležal (10). Zajímavosti: - Sparta s Jabloncem v lize 7x za sebou neprohrála a nebodovala v jediném z posledních 19 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži - Sparta prohrála jediný ze 27 domácích ligových zápasů s Jabloncem, 14x za sebou bodovala a 5x po sobě neinkasovala - Sparta prohrála jediný z posledních 10 soutěžních zápasů (z toho 9 výher) - Sparta v minulém kole podlehla v Plzni 1:2 a prohrála po 7 ligových vítězstvích za sebou - Sparta vyhrála posledních 5 domácích soutěžních zápasů - Sparta ve středu vyhrála ve finále domácího poháru v Liberci a získala první trofej po 6 letech - Jablonec 4 kola po sobě nevyhrál (z toho 3 porážky) a vstřelil jediný gól - Jablonec prohrál poslední 3 venkovní zápasy a neskóroval v nich - trenér Sparty Kotal v minulosti vedl Jablonec, kouč Jablonce Rada zase působil na Letné Skupina o Evropu - finále - 1. zápas: FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 Výkop: sobota 4. července, 20:00. Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Ratajová. Bilance: 22 10-6-6 30:23. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený - Janošek, Túlio - Ladra, Budínský, Fulnek - Jiří Klíma. Bohemians: Valeš - Dostál, Köstl, Hůlka, Bartek - Ljovin, Jindřišek - Hronek, Vacek, Vodháněl - Nečas. Absence: Hubínek (zranění), Matějovský, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence) - Pulkrab (zranění), Keita, Podaný (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Zelený, Túlio - Bartek, Hronek, Hůlka, Ljovin, Vacek, Valeš (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Budínský (11) - Hronek, Pulkrab, Vodháněl (všichni 5). Zajímavosti: - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 5 vzájemných zápasů v lize, ve 2 z posledních 3 však neskórovala - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů s Bohemians - M. Boleslav v semifinále skupiny o Evropu vyřadila Č. Budějovice, Bohemians přešli přes Slovácko - M. Boleslav vyhrála 2x za sebou a prohrála jediný z posledních 6 ligových zápasů - M. Boleslav doma v lize poslední utkání vyhrála, předtím tam však 5x za sebou nezvítězila - M. Boleslav vloni skupinu o Evropu vyhrála - Bohemians vyhráli v lize 4x za sebou a 8 z posledních 9 zápasů - Bohemians venku v lize vyhráli 4x za sebou - trenér Weber (M. Boleslav) v minulosti vedl Bohemians - Mazuch si může připsat 50. ligový start, Mašek (oba M. Boleslav) může odehrát 100. utkání - Hronek má v den utkání 27. narozeniny, Pokorný (oba Bohemians) je oslaví o den později