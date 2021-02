Liberec se vrátil na vítěznou vlnu a vyhrál v Litvínově 6:1

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Liberce vyhráli v 42. kole extraligy v Litvínově 5:1 a po nedělní domácí prohře s Olomoucí (1:2) se vrátili na vítěznou vlnu. Uspěli v šestém z posledních sedmi duelů. Litvínov prohrál teprve podruhé z uplynulých šesti zápasů. Dvěma góly přispěl k vítězství Bílých Tygrů útočník Michal Birner, tři asistence si připsal obránce Tomáš Hanousek.

"Bylo to těžké utkání. Odvedli jsme dobrý výkon. Dělali jsme ty věci, které chceme dělat. Konečně nám tam padlo víc gólů," řekl Hanousek, který si třemi body v utkání vytvořil nový osobní rekord v extralize. "Jsem za to moc rád a vážím si toho. Bylo by dobré, kdyby to nějakým způsobem pokračovalo."

Do sestavy domácích se zařadil poprvé od 26. prosince slovenský útočník František Gerhát a nastoupil k jubilejnímu 500. utkání v české extralize.

Z vedení se radoval v páté minutě Liberec díky Lencovi, který vyjel zpoza branky na pravý kruh a prostřelil Godlu. V polovině úvodní části mohl zvýšit Pavlík, ale ztroskotal na litvínovském brankáři. Vzápětí na druhé straně v přečíslení dvou na jednoho zakončil Hübl, ale Kváča zasáhl. Liberec pak odolal v oslabení a sám přesilovku také nevyužil.

"Dneska jsme dostali lekci z produktivity, takhle se hraje moderní hokej. První třetina z naší strany nebyla špatná, bohužel jsme ji prohráli 0:1. Potom se to zvrhlo, 1:6 není vůbec dobrý výsledek," prohlásil litvínovský obránce Patrik Demel.

Hned po 50 sekundách druhé části tečoval Hanouskův pokus Birner a zvýšil. Liberec měl i nadále navrch a 28. minutě upravil na 3:0 Gríger, jemuž předložil puk před prázdnou branku Musil.

Vzápětí mohl snížit Žejdl, ale nevyužil ani toho, že měl před sebou odkrytou branku. V polovině utkání už překonal Kváču obránce Kudla, který se trefil jen krátce poté, co se jako sedmý obránce zařadil do hry. Další šance Liberce na zvýšení náskoku měli ještě ve druhé části Jelínek a Kolmann.

Závěrečnou třetinu ovládli hosté. Ve 47. minutě při Štichově vyloučení zakončil kombinaci Birner, jeho druhý gól v utkání kvůli posunuté brance potvrdil až videorozhodčí. Za 32 sekund propálil střelou na lapačku Godlu Vlach a místo slovenského gólmana se postavil do branky Zajíček. Litvínovský náhradník kapituloval v 56. minutě po spolupráci Jelínka s Pavlíkem.

"Chtěli jsme navázat na výsledky z posledních pěti zápasů, ale nevyšlo to. Musíme se z toho rychle vzpamatovat, v pátek máme další velký zápas. Soustředíme se na něj," dodal Demel směrem k duelu v Plzni.

Hlasy trenérů po utkání

Vladimír Országh (Litvínov): "Myslím, že první třetina byla z naší strany celkem solidní, tam to bylo vyrovnané. Začátek druhé třetiny ovlivnil celý zápas, dostali jsme gól z prvního střídání a dalších deset minut jsme měli šílených. Nemohli jsme se dostat ven z pásma, obránci tam byli hrozně dlouho a nemohli vystřídat. Hosté nás zavřeli a vytvořili si třígólový náskok. Pak jsme dali na 1:3 a ještě jsme tam měli nějaké šance. Soupeř nám dnes dal lekci z moderního hokeje, všechny malé věci dělal lépe. Byl rychlejší, důraznější, trestal nás. Bylo to zasloužené vítězství hostí."

Patrik Augusta (Liberec): "My jsme spokojení s výsledkem i s předvedenou hrou. Kromě dvouminutového výpadku ve druhé třetině jsme hru kontrolovali. Hráli jsme velice dobře a byli jsme silní na kotouči."

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 31. Kudla (Zygmunt, Jarůšek) - 6. Lenc (Rosandič, T. Hanousek), 21. Birner (T. Hanousek, Rosandič), 28. Gríger (A. Musil, A. Najman), 47. Birner (Lenc, Knot), 48. J. Vlach (T. Hanousek, R. Pavlík), 56. R. Pavlík (P. Jelínek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Litvínov: Godla (48. Zajíček) - Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich,, Irving, Ščotka, od 30. navíc Kudla - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - P. Zdráhal, Žejdl, M. Látal - Zygmunt, M. Hanzl, Jarůšek - L. Stehlík, Gerhát, Jícha. Trenér: Országh.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, T. Hanousek, Rosandič, Kolmann, Kunst - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, A. Najman - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.