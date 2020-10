Liberec se v EL pokusí zaskočit i Crvenou zvezdu

Bělehrad - Fotbalisté Liberce ve čtvrtek nastoupí na stadionu Crvené zvezdy Bělehrad k 2. kolu Evropské ligy. Severočeši se pokusí navázat na úvodní domácí výhru z minulého týdne nad Gentem (1:0) a zaskočit dalšího favorita. Srbský suverén posledních let chce naopak odčinit porážku 0:2 na hřišti Hoffenheimu. Za Crvenou zvezdu nakonec podle klubu ještě nebude moci nastoupit bývalý sparťan Guélor Kanga, přestože po koronavirové nákaze měl už na začátku týdne negativní kontrolní test.

Liberec si hned na úvod skupiny připsal důležité vítězství a navázal na tři výhry z kvalifikace. Do jarní vyřazovací fáze projdou první dva celky v tabulce. Severočeši hrají skupinu pohárů popáté v historii a poprvé po čtyřech letech, do vyřazovací fáze z ní prošli jen v sezoně 2013/14.

"Pro nás je důležité, že jsme hned první zápas vyhráli. Skupina se bude nějak vyvíjet, teď náš čekají dva duely venku na půdě Crvené zvezdy a Hoffenheimu, jsou to ty dva nejtěžší zápasy ve skupině. Uvidíme, co nám dovolí soupeř a jak dokážeme kousat. Takhle před zápasem bych byl určitě spokojen s bodem," řekl v nahrávce pro média liberecký kouč Pavel Hoftych.

Na Crvenou zvezdu už v pohárech narazil předloni coby generální manažer Trnavy. Spartak ve 3. předkole Ligy mistrů v Bělehradě remizoval 1:1, ale doma prohrál 1:2. "Někam se posunuli, jsou ještě o level lepší, než byli předtím. Je to momentálně mužstvo, u kterého těžko hledat slabiny. Jsou velmi silní dopředu, mají spoustu reprezentantů. Čeká nás mimořádně těžký a vyspělý soupeř, je to hodně vysoký level," podotkl Hoftych.

Také Liberec už se s Crvenou zvezdou na evropské scéně potkal, v roce 2006 ji v Poháru UEFA vyřadil po výhrách 2:0 doma a 2:1 venku. Za Slovan tehdy chytal nynější trenér brankářů Marek Čech. Tentokrát na slavném bělehradském stadionu Rajka Mitiče, kde československá reprezentace v roce 1976 vyhrála mistrovství Evropy, bude hlediště kvůli opatřením proti koronaviru v Srbsku bez diváků.

"Vidět prázdný stadion Marakana je smutné, je mi to líto. Nicméně stále cítíme podporu, fanoušci nám posílají energii na dálku. Věřím, že to pomůže ke třem bodům," řekl trenér Crvené zvezdy Dejan Stankovič.

"Zápas v Bělehradě z roku 1976 je nezapomenutelný. Ten stadion se moc nezměnil, je pořád takový exkomunistický. My měli před dvěma lety s Trnavou návštěvu 35 tisíc diváků a fanoušci vytvořili skvělou atmosféru. Stadion je pro 55 tisíc, je škoda, že nemůže být plný," dodal Hoftych.

Crvené zvezdě bude podle klubu stále chybět Kanga. Kvůli koronaviru musel vynechat poslední tři duely, a přestože je už několik dní negativní, podle Stankoviče nebude moci nastoupit, a to zřejmě s ohledem na přísnější srbská omezení. Před týdnem přitom v Izraeli proti Slavii mohli za Beer Ševu nastoupit i pozitivně testování hráči, kteří už prošli karanténou.

"Od negativního výsledku musí podle pravidel uplynout sedm dní. Kanga nám bude chybět. Je to velmi zkušený hráč, tvoří hru a do zápasu se Slovanem by se hodil," řekl na tiskové konferenci Stankovič, který kvůli vyloučení ze zápasu s Hoffenheimem bude chybět na lavičce. Kanga se vrátil do Bělehradu v létě ze Sparty, které na začátku července zařídil proměněnou penaltou výhru 2:1 ve finále domácího poháru v Liberci.

Crvena zvezda vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů a do skupiny Evropské ligy postoupila po výhře 2:1 v závěrečném 4. předkole na hřišti Araratu-Armenia. Vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1991 ovládl poslední tři ročníky srbské ligy a i v této sezoně vede tabulku. Bělehradští ale tři soutěžní zápasy po sobě nevyhráli a dvakrát za sebou neskórovali. O víkendu doma jen remizovali bez branek s Javorem Ivanjica i kvůli zahozené penaltě. Liberec českou ligu kvůli jejímu přerušení nehrál od 4. října.

Zápas v Bělehradě začne ve čtvrtek v 18:55.

Statistické údaje před utkáním Crvena zvezda Bělehrad - Slovan Liberec: Výkop: čtvrtek 29. října, 18:55. Rozhodčí: Verissimo - Campos, Martins (všichni Portug.). Bilance (klubová): Srbsko - ČR (Československo) 24 8-3-13 33:41. 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Ostrava - CZ Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Novi Sad - Slavia Praha 0:0, 2:3, 2002/03 UEFA: Partizan Bělehrad - Slavia Praha 3:1, 1:5, 2003/04 UEFA: Smederevo - Slavia Praha 1:2, 1:2, 2006/07 UEFA: Liberec - CZ Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - CZ Bělehrad 3:0, 1:2. 2015/16 EL: Plzeň - Novi Sad 3:0, 2:0, 2017/18 EL: CZ Bělehrad - Sparta Praha 2:0, 1:0, 2017/18 EL: Partizan Bělehrad - Plzeň 1:1, 0:2, 2018/19 EL: Subotica - Sparta Praha 2:0, 1:2. Crvena zvezda v Evropě: LM/PMEZ 143 68-29-46 261:195 EL/UEFA 142 59-36-47 215:180 PVP 34 12-10-12 64:43 Superpohár UEFA 1 0-0-1 0:1 Celkem 320 139-75-106 540:419 Liberec v Evropě: LM/PMEZ 8 2-2-4 6:8 EL/UEFA 76 38-14-24 114:91 Celkem 84 40-16-28 120:99 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Crvena zvezda: Borjan - Gajič, Degenek, Erakovič, Rodič - Sanogo, Nikolič - El Fardou Ben, Ivanič, Katai - Falcinelli. Liberec: Nguyen - Koscelník, Jugas (Kačaraba), Tijani, Mikula - Hromada, Mara - Pešek, Beran, Mosquera - Hilál. Absence: Kanga (koronavirová opatření), Boakye - Kačaraba (oba nejistý start). Zajímavosti: - Liberec v roce 2006 vyřadil Crvenou zvezdu v Poháru UEFA po výhrách 2:0 doma a 2:1 venku, za Slovan chytal nynější trenér brankářů Čech - Crvena zvezda vyhrála poslední 3 zápasy s českými soupeři, v sezoně 2017/18 vyřadila v kvalifikaci Evropské ligy po 2 výhrách Spartu - Crvena zvezda vyhrála 3 ze 4 domácích zápasů s českými soupeři - Crvena zvezda na úvod skupiny prohrála na půdě Hoffenheimu 0:2, Liberec zvítězil doma 1:0 nad Gentem - Crvena zvezda vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů na penalty s Omonií Nikósie a do skupiny Evropské ligy postoupila po výhře 2:1 v závěrečném 4. předkole na půdě Araratu-Armenia - Liberec vyhrál všechny 4 zápasy v této sezoně Evropské ligy, do skupiny postoupil přes 3 předkola (venku přešel přes Riteriai a FCSB, doma porazil APOEL Nikósie) - Crvena zvezda figuruje ve skupině pohárů počtvrté za sebou, v posledních 2 sezonách hrála Ligu mistrů - Liberec hraje v pohárech skupinu popáté v historii a poprvé od sezony 2016/17, dál postoupil jen v ročníku 2013/14 - Crvena zvezda v roce 1991 vyhrála PMEZ, předchůdce Ligy mistrů - Crvena zvezda v generálce remizovala 0:0 v srbské lize s Javorem Ivanjica, Liberec českou ligu kvůli jejímu přerušení nehrál od 4. října - Crvena zvezda 3 zápasy po sobě nevyhrála a v posledních 2 neskórovala - Crvena zvezda v předchozích 3 sezonách vyhrála ve skupině vždy jen jeden domácí zápas - Crvena zvezda vyhrála poslední 3 ročníky srbské ligy a v aktuální sezoně je s 10 výhrami a 2 remízami suverénně na 1. místě - Liberec prohrál jediný z posledních 9 soutěžních zápasů a 3x za sebou zvítězil, navíc bez inkasované branky - Kanga (Crvena zvezda) do léta působil ve Spartě, v červenci ve finále českého poháru zařídil proměněnou penaltou výhru 2:1 v Liberci - trenér Liberce Hoftych předloni s Trnavou coby generální manažer narazil na Crvenou zvezdu ve 3. předkole Ligy mistrů, Spartak vypadl po remíze 1:1 venku a porážce 1:2 doma - trenér Crvené zvezdy Stankovič byl v úvodním duelu skupiny vyloučen a nebude na lavičce - asistent trenéra Liberce Medynský dnes slaví 56. narozeniny - zápas se odehraje na stadionu Rajka Mitiče, kde československá reprezentace v roce 1976 vyhrála mistrovství Evropy, kvůli srbským opatřením proti koronaviru nesmějí do hlediště diváci