Liberec se rozloučil s EL remízou 0:0 s Crvenou zvezdou Bělehrad

Liberec - Fotbalisté Liberce remizovali v závěrečném šestém utkání základní skupiny Evropské ligy doma s Crvenou zvezdou Bělehrad bez branek a nedokázali srbskému šampionovi oplatit debakl 1:5 z venkovního vzájemného duelu. Severočeši měli už před zápasem jistotu, že do jarní části nepostoupí a skončí na třetím místě tabulky. Utkání se kvůli opatřením proti koronaviru v Česku hrálo bez diváků.

Liberec si zahrál skupinu evropských pohárů popáté v historii a postoupit dokázal jen v sezoně 2013/14. V tomto ročníku uhrál v šesti zápasech sedm bodů za dnešní remízu a dvě vítězství nad posledním Gentem. Do skupiny Slovan prošel přes tři předkola kvalifikace.

Liberec na konci října v Bělehradě poprvé v historii inkasoval v jednom zápase evropských pohárů pět branek. Část týmu už ale tehdy byla zasažena koronavirem, který mužstvo naplno postihl před následným duelem na hřišti Hoffenheimu. Tentokrát Severočeši nasadili prakticky nejsilnější sestavu, jen v brance dostal před gólmanskou jedničkou Nguyenem přednost Knobloch.

Za Crvenou zvezdu nastoupil Kanga, který se představil v Česku poprvé od letního odchodu ze Sparty. Gabonský záložník v červenci ve finále domácího poháru proměněnou penaltou zařídil Pražanům výhru 2:1 v Liberci.

Po opatrném úvodu měl první větší šanci v 25. minutě Mosquera, ze strany ale mířil nad branku. Ve 40. minutě zahrával Liberec kousek za vápnem přímý kop a Marovu střelu vytáhl na roh gólman Borjan. O dvě minuty později měli blízko k vedení Bělehradští, El Fardou Ben ale po Mikulově podskočení centru trefil jen tyč.

Čtyři minuty po změně stran podržel Slovan Knobloch, který vyrazil Ivaničovu střelu ze strany. Následně Falcinelli dostal míč do sítě rukou a gól nemohl platit. Ivanič pak prodloužil centr a Rodičovi chyběl kousek, aby dorážel na zadní tyči.

Crvena zvezda, která už před zápasem měla jistotu druhého místa a postupu, se neprosadila ani v 69. minutě. Střídající Nikolič, jenž nahradil Kangu, pálil nad. Na opačné straně Borjan vytáhl Sadílkův pokus z přímého kopu. Bezbrankový stav nezlomil ani agilní Nikolič, který v 78. minutě zamířil těsně vedle.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Potkali jsme se s velmi kvalitním srbským celkem, který přijel v plné palbě. Trošku nás překvapili, čekali jsme, že některé hráče pošetří. Chtěli tu zvítězit. Myslím, že jsme viděli vyrovnané utkání. Soupeř chvílemi častěji držel míč, ale my jsme zase měli dostatek standardek, velmi dobré brejky. Měli jsme i možnosti utkání dovést do vítězného konce. Byl to zápas, který mohly vyhrát obě strany. Škoda, že se nám vítěznou branku vstřelit nepodařilo. Nakonec to skončilo zaslouženou remízou. Jsme rádi, že s tak kvalitním celkem jako Crvena zvezda jsme odehráli kvalitní utkání. Hráči se vydali ze všech sil. Užili jsme si celou anabázi v Evropské lize, byl to fantastický zážitek. Hráčům jsme poděkovali za skvělou reprezentaci Slovanu. Jsme rádi, že jsme výrazně přispěli do českého koeficientu, protože to potřebujeme."

Milan Knobloch (brankář Liberce): "Chtěli jsme si poslední zápas prožít, na druhou stranu podle toho, jak jsme k tomu přistoupili, bylo vidět, že chceme vyhrát. Ukázalo se to v těch šancích, které jsme si vytvořili. Jen škoda, že se nám nějakou nepodařilo proměnit. Dnes bylo vidět, že jsme chtěli předvést dobrý výkon. Myslím, že jsme hráli dobře, co se týká obranné fáze. Že by se to na nás nějakým způsobem valilo jako třeba v zápase v Bělehradě, to určitě ne. Crvena zvezda je ale kvalitní, takže pár momentů si vytvořili. Evropa je super, ale tímhle zápasem skončila. Musíme rychle přepnout na ligu a do konce prosince sesbírat co nejvíc bodů."

Utkání 6. kola základní skupiny L Evropské ligy:

--------

Slovan Liberec - Crvena zvezda Bělehrad 0:0

Rozhodčí: Gestranius - Aravirta, Alakare (všichni Fin.). ŽK: Hilál, Beran - Degenek, Falcinelli, Gobeljič, Gajič. Bez diváků.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Jugas, Kačaraba, Mikula - Sadílek, Mara - Pešek (68. Matoušek), Beran (68. Hromada), Mosquera (89. Fukala) - Hilál (75. Rabušic). Trenér: Hoftych.

Crvena zvezda: Borjan - Rodič (71. Gobeljič), Milunovič, Degenek (81. Pankov) - Gajič, Kanga (53. Nikolič), Sanogo, Petrovič, Ivanič (71. Boakye) - El Fardou Ben (81. Erakovič), Falcinelli. Trenér: Stankovič.

Hoffenheim - Gent 4:1 (2:0)

Branky: 21. a 49. Beier, 26. Skov, 64. Kramarič - 81. Fortuna.

Hoffenheim: Pentke - Posch (46. Nordtveit), Nuhu, Akpoguma, John - Gačinovič, Geiger (75. Amade) - Skov (61. Belfodil), Dabbur, Beier (75. Baumgartner) - Klauss (61. Kramarič).

Gent: Roef - Arslanagic, Plastun, Ngadeu - Castro-Montes (56. Odjidja-Ofoe), Dorsch (56. Kums), Bezus, Owusu, Mohammadí (46. Fortuna) - Bukari (56. Jaremčuk), Kleindienst.

Konečná tabulka:

1. Hoffenheim 6 5 1 0 17:2 16 2. CZ Bělehrad 6 3 2 1 9:4 11 3. Liberec 6 2 1 3 4:13 7 4. Gent 6 0 0 6 4:15 0