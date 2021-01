Liberec se může posunout výhrou v Pardubicích na čtvrté místo

Pardubice - Hokejisté Liberce budou mít díky čtvrteční předehrávce 40. kola na ledě Pardubic příležitost poskočit mezi nejlepší kvarteto extraligy. Z pátého místa ztrácejí na čtvrtou Mladou Boleslav dva body, mají ale horší skóre a k posunu vzhůru tak potřebují uspět v základní hrací době. Hráči sedmého Dynama se pokusí odčinit poslední domácí porážku s Brnem.

Pardubičtí mají na svého nejbližšího soka sedmibodové manko. Podobně jako Severočeši se přes poslední zaváhání prezentovali výbornou formou, když před nedělní ztrátou s Kometou (2:3) přenechali v pěti předchozích vystoupeních svým soupeřům jediný bod. Nyní chtějí co nejrychleji zpět na vítěznou cestu. "Nebyli jsme tak důrazní v koncovce a možná nám chybělo i trochu štěstí," hledal příčinu porážky trenér Richard Král.

Liberečtí Bílí Tygři naopak stejným výsledkem uspěli v utkání s Vítkovicemi a prodloužili šňůru těsných výsledků. Z posledních šesti vystoupení brali dvakrát plný počet bodů díky jednobrankové výhře v základní době, shodně jednou vyhráli v prodloužení a po nájezdech, dvakrát pak nájezdy naopak nezvládli. Celkem ale nevyšli naprázdno už desetkrát za sebou a z toho osmkrát zvítězili.

V neděli si duel s Ostravany zkomplikovali svěřenci kouče Patrika Augusty sami, neboť po dvou třetinách vedli přesvědčivě 3:0. "Jenže ve třetí třetině jsme si nechali dát dva góly a bylo to ještě drama. Musíme se z toho ponaučit a být příště lepší, hrát až do konce, nejen těch čtyřicet minut," zdůraznil útočník Adam Musil.

Fakt, že jeho tým těsnou přetahovanou většinou zvládá, však vnímá jako pozitivní zkušenost. "Ty body jsou o to cennější. Bude se nám to pak hodit i na play off, ale myslím, že můžeme být v těch zápasech ještě o něco lepší a nějaké góly přidat," dodal Musil.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou hokejové extraligy HC Dynamo Pardubice (7.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:7, 1:4, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 29 zápasů/24 bodů (13 branek + 11 asistencí) - Michal Birner 34/31 (8+23). Statistiky brankářů: Pavel Kantor průměr 2,55 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,64 procenta a jednou udržel čisté konto, Konstantin Barulin 3,05 a 90,91, Milan Klouček 3,79 a 89,33 - Petr Kváča 2,04, 92,77 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,27, 90,00 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice po sérii pěti vítězství podlehly v neděli doma Kometě Brno 2:3. - Dynamo při porážce s Kometou vyšlo doma bodově naprázdno poprvé po deseti zápasech, z nichž osm vyhrálo. - Liberec čtyřikrát za sebou vyhrál a desetkrát v řadě bodoval, přičemž při této sérii jen dvakrát prohrál. - Bílí Tygři venku osmkrát za sebou bodovali a z toho sedmkrát vyhráli. - Pardubice v posledním vzájemném souboji 13. prosince zvítězily v Liberci 2:1 a uspěly proti Bílým Tygrům po sérii pěti porážek. Doma podlehly Severočechům dvakrát za sebou.