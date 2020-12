Liberec se chce rozloučit s EL výhrou nad Crvenou zvezdou

Liberec - Fotbalisté Liberce se ve čtvrtečním zápase závěrečného 6. kola základní skupiny Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad rozloučí s účinkováním v soutěži. Severočeši už po minulém kole ztratili naději na postup a mají jistotu, že obsadí v tabulce třetí místo. V posledním utkání touží Slovan srbskému šampionovi oplatit drtivou porážku 1:5 z úvodního vzájemného duelu a přidat body do národního koeficientu.

Liberec před týdnem sice zvítězil 2:1 v Gentu a belgického soupeře porazil i podruhé, další tři utkání skupiny ale prohrál a na druhou Crvenou zvezdu ztrácí nedostižné čtyři body. Postup už má jistý také lídr tabulky Hoffenheim. Liberec se představil ve skupině pohárů popáté v historii a dál prošel jen v sezoně 2013/14.

"My jsme rádi, že jsme vůbec ve skupině mohli být. Za mě postoupila dál dvě nejlepší mužstva. Jsem rád, že jsme udělali nějaké body do koeficientu a snad ještě nějaké přidáme s Crvenou zvezdou. Budeme se jí snažit znepříjemnit život," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

"Byla to krásná jízda, prošli jsme přes všechny soupeře v předkolech. Máme na co vzpomínat, v dobrém. Byla to dlouhá hezká cesta, ale ještě není u konce. Budeme se chtít rozloučit s Evropou vítězstvím," doplnil liberecký záložník Jakub Pešek.

Severočechy motivuje i fakt, že na konci října utrpěli v Bělehradě debakl a poprvé v pohárech tehdy obdrželi v jednom duelu pět branek. Stejný počet gólů inkasovali i následně na hřišti Hoffenheimu při prohře 0:5. V této době ale mužstvo postihl koronavirus a chyběla většina stabilních hráčů.

Crvena zvezda sice na úvod skupiny podlehla na stadionu Hoffenheimu 0:2, ale v dalších čtyřech zápasech bodovala. Suverénní lídr srbské ligy, který v roce 1991 vyhrál PMEZ, předchůdce Ligy mistrů, prožívá úspěšné období. Bělehradští neprohráli 11 soutěžních zápasů za sebou a v posledních pěti neinkasovali. Slovan naopak z posledních čtyř soutěžních duelů vyhrál jediný a doma třikrát za sebou nezvítězil. V pondělí v generálce remizoval se Slováckem 1:1.

Poprvé od letního odchodu ze Sparty si může na české půdě zahrát záložník Crvene zvezdy Guélor Kanga. Excentrický gabonský hráč v červenci ve finále českého poháru v Liberci zařídil Letenským proměněnou penaltou výhru 2:1. V úvodním vzájemném duelu nemohl Kanga nastoupit kvůli opatřením po prodělání koronaviru.

Zápas v Liberci začne ve čtvrtek v 21:00. Vzhledem k trvajícím omezením kvůli šíření covidu-19 v Česku se bude hrát bez diváků.

Statistické údaje před utkáním fotbalové EL Liberec - CZ Bělehrad Výkop: čtvrtek 10. prosince, 21:00. Rozhodčí: Gestranius - Aravirta, Alakare (všichni Fin.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Srbsko 25 13-3-9 42:38 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Ostrava - CZ Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Novi Sad - Slavia Praha 0:0, 2:3, 2002/03 UEFA: Partizan Bělehrad - Slavia Praha 3:1, 1:5, 2003/04 UEFA: Smederevo - Slavia Praha 1:2, 1:2, 2006/07 UEFA: Liberec - CZ Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - CZ Bělehrad 3:0, 1:2. 2015/16 EL: Plzeň - Novi Sad 3:0, 2:0, 2017/18 EL: CZ Bělehrad - Sparta Praha 2:0, 1:0, 2017/18 EL: Partizan Bělehrad - Plzeň 1:1, 0:2, 2018/19 EL: Subotica - Sparta Praha 2:0, 1:2, 2020/21 EL: CZ Bělehrad - Liberec 5:1. Liberec v Evropě: LM/PMEZ 8 2-2-4 6:8 EL/UEFA 80 39-14-27 117:104 Celkem 88 41-16-31 123:112 Crvena zvezda v Evropě: LM/PMEZ 143 68-29-46 261:195 EL/UEFA 146 62-37-47 224:182 PVP 34 12-10-12 64:43 Superpohár UEFA 1 0-0-1 0:1 Celkem 324 142-76-106 549:421 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Jugas, Mikula - Pešek, Mara, Sadílek, Beran, Mosquera - Hilál. Crvena zvezda: Borjan - Gajič, Pankov, Milunovič, Degenek - Petrovič, Sanogo, Kanga - Vukanovič, Spiridonovič - Falcinelli. Absence: nikdo - Katai, Ivanič (oba zranění), Rodič (nemoc), Gavrič, Pavkov (oba nejistý start). Zajímavosti: - Crvena zvezda na konci října v prvním vzájemném duelu zvítězila 5:1 a Liberec tehdy poprvé v pohárech obdržel 5 branek, poté inkasoval pětkrát ještě při následném debaklu 0:5 na hřišti Hoffenheimu - Liberec v roce 2006 vyřadil Crvenou zvezdu v Poháru UEFA po výhrách 2:0 doma a 2:1 venku, za Slovan chytal nynější trenér brankářů Čech - Liberec minule vyhrál v Gentu 2:1 a belgického soupeře porazil i podruhé, zbylé 3 duely ve skupině ale prohrál a už ztratil šanci na postup - Crvena zvezda na úvod skupiny podlehla na hřišti Hoffenheimu 0:2, ale poté 4x za sebou neprohrála (minule remizovala 0:0 s Hoffenheimem) a už si zajistila postup - Crvena zvezda vyhrála poslední 4 zápasy s českými soupeři, v sezoně 2017/18 vyřadila v kvalifikaci Evropské ligy po 2 výhrách Spartu - Liberec prošel do skupiny přes 3 předkola kvalifikace, Crvena zvezda vypadla v kvalifikaci Ligy mistrů a v závěrečném 4. předkole Evropské ligy zvítězila 2:1 na půdě Araratu-Armenia - Liberec hraje v pohárech skupinu popáté v historii a poprvé od sezony 2016/17, postoupil jen v ročníku 2013/14 - Crvena zvezda figuruje ve skupině pohárů počtvrté za sebou, v posledních 2 sezonách hrála Ligu mistrů - Liberec vyhrál jediný z posledních 4 soutěžních zápasů - Liberec v posledních 3 domácích soutěžních zápasech nevyhrál - Liberec v pondělí v generálce remizoval v české lize 1:1 se Slováckem, Crvena zvezda zvítězila 1:0 na půdě Zlatiboru Čajetina - Crvena zvezda neprohrála 11 soutěžních utkání po sobě a v posledních 5 neinkasovala - Crvena zvezda v posledních 2 zápasech evropských pohárů neinkasovala - Crvena zvezda v roce 1991 vyhrála PMEZ, předchůdce Ligy mistrů - Crvena zvezda vyhrála poslední 3 ročníky srbské ligy a v aktuální sezoně je s 15 výhrami a 2 remízami suverénně na 1. místě - Kanga (Crvena zvezda) do léta působil ve Spartě, v červenci ve finále českého poháru zařídil proměněnou penaltou výhru 2:1 v Liberci - trenér Liberce Hoftych předloni s Trnavou coby generální manažer narazil na Crvenou zvezdu ve 3. předkole Ligy mistrů, Spartak vypadl po remíze 1:1 venku a porážce 1:2 doma