Liberec s Boleslaví si v kvalifikačním utkání zahrají o poháry

Liberec - Fotbalisté Liberce a Mladé Boleslavi si v první lize v kvalifikačním utkání zahrají o účast ve 2. předkole Evropské ligy. Zatímco domácí Slovan půjde do zápasu jako pátý tým nadstavbové skupiny o titul, hostující Středočeši do něj prošli coby vítězové skupiny o Evropu. Mladoboleslavští se pokusí navázat na minulou sezonu, kdy v kvalifikačním duelu vyhráli 1:0 v Ostravě.

Kvalifikaci může ještě dodatečně ovlivnit výskyt nákazy koronaviru u několika hráčů Karviné. Pokud by se kvůli tomu nemohla dokončit skupina o záchranu, podle řádů by šel do Evropské ligy Liberec jakožto pátý celek tabulky.

Severočeši jsou před zápasem favority. Před měsícem sice doma s Mladou Boleslaví po divokém průběhu jen remizovali 2:2, předtím ale v lize středočeského soupeře šestkrát po sobě porazili. Trenéři Slovanu v posledním kole nadstavby v Plzni šetřili opory a kvalifikačnímu utkání obětovali souboj na dálku o čtvrté místo s Jabloncem.

"V Plzni bychom i v nejlepším složení v těchto dnech měli malé šance i na remízu. Potřebovali jsme, aby si kluci psychicky odpočinuli. Všechna mužstva už jedou na nějakou rezervu. Sezona je pro nás po té koronavirové pauze nekonečně dlouhá, ale na neděli budeme připraveni," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

"Je to o jednom zápase, výhoda je, že my jsme si celoroční prací ukopali páté místo, zatímco Boleslav skončila po základní části desátá. Tím máme výhodu domácího prostředí. Nedávno jsme s nimi hráli, rozhodne to, kdo bude mít více morálních i fyzických sil. Pevně věřím, že šťastnějším a veselejším týmem po zápase budeme my," dodal.

Mladá Boleslav stejně jako vloni vyhrála skupinu o Evropu, kterou hrály sedmý až desátý tým po základní části. Středočeši nejprve vyřadili České Budějovice a poté Bohemians 1905. Před rokem Mladoboleslavští dotáhli cestu za poháry výhrou 1:0 v kvalifikačním utkání v Ostravě.

"Loni to bylo jiné, na jaře jsme našlápli, měli jsme kvalitní tým. Teď po zimních odchodech jsme se spíš dávali do kupy a naše forma gradovala až v závěru. To, že systém umožňuje bojovat o poháry (i z desátého místa), je samozřejmě příjemné. Ale musím se přiznat, že v zimě po těch odchodech to nebyla pro nás priorita," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

"Průběh jarní sezony byl hodně nestandardní a daleko od našich představ, přesto ji můžeme v závěrečném zápase ročníku završit úspěšně. Uděláme pro to maximum. Liberec hraje atraktivní fotbal, ale my jsme tam nedávno odehráli slušné utkání a remizovali 2:2," dodal Weber.

Zápas začne v neděli v 17:00. Na stadiony vzhledem k trvajícím opatřením proti šíření koronaviru může nadále maximálně 5000 osob včetně všech aktérů utkání. Zhruba desetitisícový stadion Slovanu na tuto kvótu zdaleka nedosáhne, protože zaplněna může být jen čtvrtina hlediště.

Statistické údaje před kvalifikačním utkáním o Evropskou ligu: Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav Výkop: neděle 12. července, 17:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Caletka, Hrabovský. Bilance: 32 17-7-8 64:48. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Mara, Hromada - Malinský, Beran, Zeman - Pešek. M. Boleslav: Šeda - Douděra, Jakub Klíma, Tatajev, Křapka - Janošek, Túlio - Ladra, Budínský, Fulnek - Jiří Klíma. Absence: Chaluš, Hybš, Baluta (všichni zranění), Kuchta, Alibekov, Hromada (všichni nejistý start) - Zelený (2 ŽK), Hubínek (zranění), Matějovský, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence). Nejlepší střelci: Malinský (7) - Budínský (13). Zajímavosti: - poslední vzájemný zápas v lize skončil remízou, předtím však Liberec nad M. Boleslaví 6x za sebou vyhrál - M. Boleslav vyhrála jediný z posledních 13 vzájemných ligových duelů - Liberec od dubna 2008 doma v lize neprohrál s M. Boleslaví 12x za sebou - vítěz si zajistí účast ve 2. předkole Evropské ligy (EL), pokud se však nedohraje skupina o záchranu, projde do EL jako pátý tým Liberec - Liberec vyhrál jediný z posledních 6 soutěžních zápasů a 3x za sebou prohrál - Liberec prohrál poslední 2 domácí soutěžní zápasy - M. Boleslav poslední ligové utkání prohrála, předtím však 3x za sebou zvítězila - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 5 venkovních ligových utkání - M. Boleslav vloni v kvalifikačním utkání o EL zvítězila 1:0 v Ostravě - M. Boleslav ve skupině o Evropu vyřadila Č. Budějovice a Bohemians 1905