Liberec rozdrtil Plzeň 7:1 a vyhrál doma potřinácté za sebou

Liberec - Hokejisté Liberce deklasovali v 37. kole extraligy Plzeň 7:1 a oplatili Indiánům porážku z úterního duelu na západě Čech 2:3. Bílí Tygři si připsali třináctou domácí výhru v řadě a posunuli se do čela tabulky o tři body před Spartu. Třetí Plzeň neuspěla poprvé po šesti vítězstvích za sebou. Shodně třemi body se na kanonádě podíleli útočníci Libor Hudáček (2+1) a Michal Birner (1+2).

Hned po osmi vteřinách hry fauloval domácí Knot, Plzeň ale s přesilovou hrou nenaložila vůbec dobře. Až po jejím skončení nebezpečně pálil Straka a dorážel Kodýtek, Hrachovina si však poradil.

Liberec se k vážnějšímu ohrožení Koláře v brance Plzně dostal až v polovině první třetiny, hned z toho však byl vedoucí gól. Šmíd se na modré čáře krásně uvolnil a našel u tyče osamoceného Bulíře, který pohodlně otevřel skóre utkání.

Za dalších 84 vteřin už vedli Bílí Tygři o dvě branky. Ordoš za brankou obral Vráblíka o kotouč a nabil mezi kruhy Vlachovi, jehož bomba skončila až v síti. Plzeň mohla vzápětí odpovědět v přesilovce, proti Kantnerovi se ale vytáhnul Hrachovina.

Škoda vyměnila do druhé části brankáře, Koláře vystřídala jednička Frodl. Ten hned musel řešit nebezpečnou akci Bulíře, který se prokličkoval celým hřištěm. Na druhé straně měl na holi snížení Pour, Hrachovina ho ale vychytal. Poté si zahráli Severočeši početní výhodu a bleskově ji využili. Již po třech vteřinách usměrnil za Frodla Bulířovu střelu Birner.

Domácí pokračovali v aktivitě a byl jich plný led. Krátce po polovině utkání přidal po kombinaci s Birnerem čtvrtou branku povedenou ranou Hanousek. A pro hosty bylo ještě hůře. Hned 14 sekund po Hanouskově trefě se až za plzeňskou obranou objevil Hudáček a svůj únik chladnokrevně proměnil. To ale stále ještě nebylo ze strany Liberce vše. Ve 39. minutě přidal po dobře sehraném přečíslení svůj druhý gól v utkání Hudáček a potvrdil tak libereckou dominanci ve druhém dějství.

V závěrečném dějství se do plzeňské branky vrátil Kolář, který měl okamžitě plné ruce práce s šancí Hudáčka. Z bezprostřední blízkosti na něho nevyzrál ani aktivní Ordoš. Západočeši se před Hrachovinu dostávali sporadicky, v jedné z dobrých šancí mířil Pour těsně vedle.

Plzeňským k čestnému zásahu nepomohla ani přesilová hra, naopak sami inkasovali. Ve vlastním oslabení se kolem Čerešňáka prohnal rychlík Zachar a forhendovým blafákem přidal sedmou branku domácích. Možnou čtvrtou nulu v sezoně ale sebral Hrachovinovi 33 sekund před koncem Rob.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Začátek výsledku vůbec neodpovídal, hned jsme hráli oslabení a naklonilo se to na jejich stranu. Hráli jsme v první třetině spíše do kopce, byli jsme nervóznější, ale pomohly nám góly a byli jsme produktivní. Celkově produktivita utkání rozhodla, ale myslím, že výsledek neodpovídá hře. Ve třetí třetině za toho stavu to už oba týmy dohrávaly a viděli jsme hezké hokejové akce."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Výsledek je jednoznačný. Liberečtí fanoušci si to dnes užili. Nám se to dnes nepovedlo v ničem. Liberec nás předčil. Využili v první třetině šance, bylo to 2:0 a potom to bylo těžké. Druhou třetinu jsme se snažili s tím něco udělat, otočili jsme gólmany, řekli jsme si, že to zkusíme. Nevyšlo to. Nesmyslný faul, oslabení a hned po buly 3:0. Liberec je natolik zkušené mužstvo, že tohle si pohlídá. Doma prohrál se vším všudy dvakrát. My jsme si o druhé přestávce řekli, že chceme tu třetinu zremizovat nebo vyhrát. Řekl jsem hráčům, ať na výsledek zapomenou. Třetina skončila 1:1, takže alespoň malý střípeček. Soupeři blahopřeji k jasnému vítězství."