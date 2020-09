Liberec rozdrtil Pardubice 7:1

Liberec - Hokejisté Liberce vykročili za obhajobou Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části z minulých dvou sezon drtivým vítězstvím nad Pardubicemi 7:1. Čtyřmi body za čtyři asistence se podílel na kanonádě Bílých Tygrů v úvodním kole obránce Ladislav Šmíd, dvě branky vstřelila posila z Karlových Varů Dávid Gríger, gólem a dvěma asistencemi přispěl také Tomáš Filippi. Liberec v utkání využil hned čtyřikrát početní výhodu.

Liberec i kvůli karanténě po nákaze koronavirem v týmu hrál první duel od 26. srpna, kdy se představil v odvetě čtvrtfinále Poháru Generali České pojišťovny na ledě Sparty. Hned páté minutě se ale radoval z vedení, když v přesilové hře Lenc zblízka dorážkou překonal Kloučka.

Hosté odpověděli o dvě minuty později. Mandát vyslal do úniku Poulíčka a ten střelou k levé tyči překonal Kváču. Bílí Tygři si ale vzali vedení zpět a opět to bylo v přesilovce. Filippi nekompromisní bombou podruhé rozvlnil síť za Kloučkem. Hosté mohli vyrovnat ve 14. minutě, kdy hráli přesilovku pět na tři, ale Severočeši se ubránili.

V úvodu druhé třetiny Lenc orazítkoval horní tyč Kloučkovy branky. Ve 25. minutě nahodil Filippi puk obloučkem do útočné třetiny, Gríger jej vybojoval a blafákem zaznamenal svůj první extraligový gól v libereckých barvách.

Dvoubrankové vedení domácích mohl zvýšit ve 32. minutě Rosandič, ale neuspěl. To Bulířovi se vedlo lépe. O dvě minuty později, opět v přesilovce, šikovně tečoval střelu Šmída od modré čáry a Klouček kapituloval počtvrté. Na druhé straně si naopak Kváča lehce poradil s pokusem Machaly.

Do třetí třetiny vstoupili aktivněji hosté. Svačina našel pěknou přihrávkou Mandáta, ale Kváča byl na místě. Ve 45. minutě se snažil aktivní opět Mandát procedit puk za domácího gólmana z bezprostřední blízkosti, ten ale prostor u tyčky utěsnil.

Udeřili naopak domácí. Ve 49. minutě Šír šťastně tečoval Hanouskovu střelu od modré čáry. Hosté se ještě ani nestačili oklepat z pátého gólu a bylo to 6:1. Druhou branku v utkání vstřelil Gríger, který se nejlépe zorientoval ve skrumáži před brankou.

O půl minuty později vyhnal Kloučka z branky Rychlovský. Hosté se snažili alespoň o snížení skóre, na Kváču si ale nepřišli Zeman ani Blümel. Na druhé straně vychytal liberecké střelce Kantor. V posledních minutách už se zápas dohrával v jasné režii domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Všichni viděli, že zápas rozhodly speciální formace. Jak naše přesilovka, tak naše oslabení. To bylo ve druhé třetině za stavu 3:1 klíčové. V dlouhá přesilovce soupeře pět na tři naši hráči odvedli skvělou práci. Celkově se mi to utkání hodnotí dobře. Odehráli jsme ho dobře. Jsme rádi, že jsme takhle začali. Je to ale první utkání a v neděli se pokračuje."

Michal Mikeska (Pardubice): "Nechytli jsme vůbec tempo zápasu, domácí dali v přesilovkách hodně gólů a my jsme naopak v přesilovkách hráli mizerně. Nebál bych se říci, že jsme selhali. Měli jsme tři minuty pět na tři, to je naprosto vypovídající. Nemohli jsme myslet na úspěch. Od stavu 5:1 už se pouze dohrávalo."