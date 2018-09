Liberec - Hokejisté Liberec rozdrtili v 6. kole extraligy Mladou Boleslav 8:3 a počtvrté za sebou naplno bodovali. Shodně dvěma góly to zařídili útočníci Jaroslav Vlach a Michal Bulíř, který s osmi trefami vládne tabulce střelců soutěže. Bruslařský klub prohrál v Liberci už pošestnácté za sebou a čeká tam na úspěch od 18. listopadu 2010.

Úplný úvod utkání šance nepřinesl, ale ve čtvrté minutě se radovali z vedení hosté. Orsava přenechal po rychlém protiútoku na levém kruhu puk do tandemu Žejdlovi, který zamířil přesně. Vyrovnal mohl Valský, jehož našel po zaváhání hostů Redenbach, ale Krošelj zasáhl.

V 11. minutě ale už slovinský gólman také inkasoval, když jej prostřelil Vlach. Při Najmanově vyloučení ve 12. minutě vyrazil Krošelj Ordošovu střelu a Valský neuspěl bekhendem před odkrytou brankou.

Bílí Tygři otočili stav v 17. minutě, kdy Lenc našel z otočky před brankou Bulíře, který potvrdil aktuální střeleckou formu. Odpovědět mohl zblízka Skalický, ale Will zasáhl. Domácí znovu udeřili 50 sekund před koncem úvodní části. Kvapil našel na pravém kruhu Bulíře, který trefil odrytou část branky a připsal si osmý gól za poslední čtyři duely.

Do druhé části nahradil Krošelje v brance hostů Kantor. Hosté nevyužili početní výhodu, která se přenesla z konce úvodního dějství. Ve 23. minutě mohl zaútočit na druhý hattrick během dvou zápasů Bulíř, ale Kantor zasáhl. Kryl i následný Kvapilův pokus.

Hosté se potom sice ubránili při Orsavově trestu, ale ve 32. minutě se radovali opět domácí. Teplý našel mezi kruhy volného Vlacha a poprvé kapituloval i Kantor. Při trestu domácího kapitána Jelínka nedotlačili puk za Willa Najman ani Pabiška.

V 35. minutě trefil zákrokem na hlavu Němeček Vlacha a šel pykat na pět minut a do konce utkání. Ještě předtím nevyužil sólo Hudáček. Následný Orsavův faul nabídl domácím na dvě minuty přesilovku pět na tři a využil ji 49 sekund před koncem druhé části Redenbach. Hned za 18 vteřin zužitkoval ještě klasickou výhodu Kvapil, jehož trefu si sudí ověřili u videorozhodčího.

Po 57 sekundách závěrečné části se Liberec znovu prosadil. V prvním souboji proti svým bývalým spoluhráčům se prosadil Lenc, letní posila Bílých Tygrů z Mladé Boleslavi. V 50. minutě zkorigoval stav po Vondrově přihrávce Musil. Při trestu Skalického vrátil domácím šestibrankový náskok Valský a prohru Bruslařského klubu ještě zmírnil Orsava.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Vstoupili jsme do zápasu správnou nohou, ale po inkasovaném gólu jsme trošičku sešlápli nohu z plynu a začali jsme chvilku panikařit. Nakonec jsme se vrátili do zápasu, dali jsme jednoduché góly a potom i ty hezké. Bojovali jsme. Za stavu 7:1 už není lehké se koncentrovat na defenzívu, z čehož potom plynuly inkasované branky. Ale myslím si, že jsme si dnes zasloužili vyhrát."

Vladimír Kýhos (Mladá Boleslav): "Zápas jsme dobře začali a pod dojmem toho dobrého začátku jsme si mysleli, že to asi už půjde samo a máme formu, abychom soupeře normálně přehráli. Ale bez bojovnosti, obětavosti a nasazení se nedá hrát hokej. V tom jsme úplně propadli a Liberec nás proto potrestal. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří sem za námi přijeli a celý zápas nás podporovali. Chtěl bych se jim omluvit za to, co jsme dnes předvedli."

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 11. J. Vlach (Teplý), 17. Bulíř (Lenc), 20. Bulíř (M. Kvapil), 32. J. Vlach (Teplý), 40. Redenbach (Šmíd, Ševc), 40. M. Kvapil, 41. Lenc (M. Kvapil, Derner), 53. Valský (Redenbach, Stříteský) - 4. Žejdl (Orsava), 50. P. Musil (Vondrka), 58. Orsava (Žejdl). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - J. Svoboda, Rampír. Vyloučení: 3:5, navíc Němeček (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 6112.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc - L. Hudáček, P. Jelínek, L. Krenželok - Lenc, Bulíř, M. Kvapil - Valský, Redenbach, Ordoš - Teplý, Lakatoš, J. Vlach - od 41. navíc Jeník. Trenéři: Pešán a Augusta.

Mladá Boleslav: Krošelj (21. Kantor) - Bernad, Jan Hanzlík, Pláněk, Němeček, Kotvan, Dlapa, od 41. navíc Kurka - Klepiš, Žejdl, Orsava - Vondrka, Skalický, Pacovský - M. Látal, P. Musil, D. Šťastný - M. Procházka, Najman, L. Pabiška. Trenéři: Kýhos, V. Čermák a Žabka.