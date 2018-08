Liberec - Fotbalisté Liberce doma remizovali 1:1 s Bohemians 1905 a v první lize nezvítězili počtvrté za sebou. Zápas pátého kola na konci první půle gólově otevřel hostující Rudolf Reiter, v 52. minutě vyrovnal náhradník Elvis Mashike Sukisa. Oba týmy ve druhém poločase zahodily řadu šancí.

Liberec byl v úvodu aktivnější, ale první větší možnost si vypracoval až ve 30. minutě, kdy Karafiátova dělovka proletěla těsně nad břevnem. Na druhé straně Bartek nebezpečně přihrával v šestnáctce, ale Mašek ani Hilál na míč těsně nedosáhli.

V závěru poločasu domácí polevili a Bohemians je za to potrestali. Ve 42. minutě se Filip Hašek prodral ke střele, gólman Hladký míč vyrazil jen k volnému Reiterovi a ten hlavou snadno trefil odkrytou branku.

Slovan do druhého dějství vstoupil mnohem lépe a sevřel pražského soupeře u jeho pokutového území. Breite vypálil nepřesně a Potočného tvrdou ránu vyrazil brankář Valeš.

V 52. minutě už srovnal Mashike Sukisa, který převzal Karafiátův pas za obranu a propálil Valeše mezi nohama. Konžský útočník si připsal premiérový gól v české nejvyšší soutěži.

"Klokanům" mohl brzy vrátit vedení Hilál, který obešel stopera Karafiáta, ale Hladký jeho střelu se štěstím vykopl. Liberecký brankář o chvíli později vyrazil i další pokus bahrajnského forvarda z hranice šestnáctky.

Pak opět převzali iniciativu domácí. Valeše nejprve zachránila tyčka při Ševčíkově přízemní ráně a gólman Bohemians chvíli nato vychytal Breiteho. Minutu před koncem Nečas dostal míč podruhé do domácí sítě, ale gól nebyl uznán kvůli zřejmě špatně signalizovanému ofsajdu.

Severočeši se museli spokojit s třetí ligovou remízou po sobě. Bohemians na hřišti Liberce nezvítězili ani v 17. utkání samostatné nejvyšší soutěže.

Branky: 52. Mashike Sukisa - 42. Reiter. Rozhodčí: Proske - Kotík, Antoníček. ŽK: Breite, Malinský, Karafiát - F. Hašek, Bederka. Diváci: 4991.

Hlasy po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Z mého pohledu to byly dva různé poločasy. První poločas byl z naší strany velmi slabý a poprvé se mi stalo, že jsem nevěděl, koho mám vystřídat, neboť tam bylo pět šest podprůměrných výkonů. To pro mě bylo nepříjemné překvapení. Věděli jsme, že Bohemka hraje organizovaný fotbal, a velmi těžko jsme se dostávali přes jejich obranu. Opustili jsme od naší kombinační hry, začali jsme nakopávat a přizpůsobili se hře Bohemky. Navíc jsme prohrávali osobní souboje. První poločas jsme zaslouženě prohráli a v kabině padla tvrdší slova. Byl jsem hodně nespokojený. Na druhou stranu mě potěšilo, že jsme se dokázali vrátit do hry. Při troše štěstí jsme mohli i zápas vyhrát. Nakonec musíme být s nerozhodným výsledek spokojeni, protože jsme nehráli až tak dobře."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Jeli jsme sem s vědomím, že Bohemka tu v samostatné lize ještě nevyhrála. Měli jsme před sebou krásnou výzvu, abychom to zlomili. Byli jsme k tomu blízko, ale nedopadlo to. Soupeře jsme v prvním poločase dokázali dobře odbránit, naopak jsme získávali míče a chodili do rychlých brejků. Ale řekl bych, že v první půli jsme s nimi až katastrofálně naložili. Při lepší kvalitě jsme mohli zápas rozhodnout už v prvním poločase. Přesto jsme šli do vedení 1:0, ale pak jsme zase dostali gól. Stačilo to zahrát standardně ligově, ne druholigově nebo ještě hůř. Po inkasovaném gólu se obě mužstva snažila strhnout vítězství na svou stranu. Cítili jsme, že Liberec je vzadu zranitelný a do několika šancí jsme se dostali. Pak se mi zdálo, že rozhodčí ukázal na penaltu, já se raduji a najednou ukazuje, že není. Pak jsme dali gól a byl odpískán ofsajd. Já to ještě neviděl, ale chodí mi smsky, že pravděpodobně nebyl. Byli jsme vítězství opravdu blízko, ale zase když soupeř za stavu 1:1 nastřelil tyč, mohli jsme i prohrát. Vezeme plusový bod, takže mírná spokojenost."