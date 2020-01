Liberec prohrál v Kladně a poprvé po 16 zápasech nebodoval

Kladno - Hokejisté Liberce prohráli v 33. kole extraligy v Kladně 0:2, vyšli poprvé po 16 zápasech bodově neprázdno a promarnili šanci na posun do čela tabulky zpět před Spartu. Rytíři zabrali po dvou prohrách. O góly se postarali během 37 sekund v 18. minutě Petr Vampola a Marek Hovorka. Brankář Denis Godla udržel podruhé v sezoně čisté konto.

Do sestavy Bílých Tygrů se po zranění poprvé od 8. prosince vrátil ofenzivní lídr Michal Birner, v obraně si odbyl premiéru v extralize Vratislav Kunst. Za Kladno nastoupil podruhé v sezoně na střídavý start z prvoligové Slavie útočník Petr Vampola, mistr světa z roku 2010, který pomohl Rytířům loni k návratu do extraligy. Kladno se muselo opět obejít bez Jaromíra Jágra.

Bílí Tygři v úvodu měli převahu, ale Godla si poradil se šancemi Hudáčka či Birnera. Domácí měli možnost po faulech Hudáčka a Lence hrát dvě přesilové hry, ale ani jedna se jim nepovedla.

V 18. minutě jen krátce poté, co se sami ubránili v prvním oslabení, se domácí radovali. Nash vyslal do úniku Vampolu, který z pravého kruhu zamířil přesně k protější tyči. V zápětí po Strnadově akci vypíchl Hrachovina puk hokejkou jen před Hovorku, který v sedmém zápase po návratu do Kladna vstřelil první branku.

V druhém dějství Rytíři dlouho nepouštěli Liberec do šancí a sami mohli zvýšit při Bulířově trestu, ale Hrachovina Nashovu střelu kryl. Liberec si postupně začal vytvářet příležitosti, Godla však Rytíře držel. Nedovolil skórovat osamocenému Hudáčkovi, poradil si s Kotvanovou ránou v přesilové hře a před druhou pauzou vleže pravým betonem zastavil velkou možnost Krenželoka.

Liberec dohrával od 45. minuty bez útočníka Jelínka, který dostal za faul na Machače trest na pět minut a do konce utkání. Rytíři sice dlouho početní výhodu neproměnili, ale nadále se úspěšně bránili, při pobytu Melky a Hajného na trestné lavici i 27 sekund ve třech proti pěti. Na stavu už nic nezměnila ani závěrečná power play hostů.

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Vampola (B. Nash), 18. Hovorka (J. Strnad). Rozhodčí: Jeřábek, Horák - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:3, navíc L. Hudáček 10 min., P. Jelínek (oba Liberec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3286.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Kehar, A. Lakos, Barinka, Romančík - Redlich, Vampola, J. Strnad - Hovorka, P. Machač, Zikmund - Š. Bláha, Stach, Melka - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Kunst, Derner, Hanousek, Kotvan - L. Hudáček, Bulíř, Birner - Lenc, Marosz, A. Musil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, J. Vlach, Průžek. Trenér: Augusta.