Liberec prohrál v Karlových Varech a počtvrté v řadě nebodoval

Karlovy Vary - Hokejisté Liberce prohráli ve 24. kole extraligy v Karlových Varech 3:4, přestože ještě na začátku 53. minuty vedli 3:1, a počtvrté za sebou nebodovali. Tým Energie naopak zvítězil v devátém z posledních deseti duelů. Obrat dovršil v čase 58:16 útočník David Kaše.

Od úvodního vhazování aktivnější hráči Liberce se ujali vedení již v páté minutě po střele Jelínka z levého kruhu. V první třetině nedovolili hosté hráčům Energie rozvíjet rychlé útoky zejména díky včasnému napadání. Minimálně vytíženého Kváču prověřil pouze Flek, který prudkou střelou zakončil akci po Laukově nahrávce při přečíslení dvou na jednoho.

Gesto fair play předvedl liberecký Hanousek, který odvolal na něj odpískaný faul. Na dvoubrankový rozdíl mohl navýšit skóre v 18. minutě Birner, ale jeho střelu z bezprostřední blízkosti zlikvidoval Novotný.

Atraktivní útočný hokej pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Karlovarští vyrovnali ve 22. minutě. Po Beránkově střele se puk dostal k Mikúšovi, který zpoza branky nahrál Hladonikovi a ten protlačil puk za Kváčova záda.

Poté, co hostující Hrabík za faul kolenem na Rohana obdržel ve 27. minutě trest pět minut a do konce utkání, naskytla se Západočechům příležitost na otočení vývoje utkání. Energie však početní výhodu sehrála velice špatně, naopak Musil se dostal až před Novotného a chybělo málo, aby jeho průnik skončil brankou.

V této fázi utkání oba soupeři přitvrdili, což vyvrcholilo bitkou Vlacha a Lauka, za kterou oba obdrželi dvojité menší tresty i osobní desetiminutový. Ve 34. minutě agilní Musil proskočil mezi dvojicí karlovarských obránců a vrátil Bílým Tygrům vedení.

Tentýž hráč o čtyři minuty později bombou z pravého kruhu prostřelil Novotného podruhé a poslal Severočechy do dvoubrankového vedení. Blízko ke korigování stavu měli Kaše a Černoch, ale své příležitosti v předbrankovém prostoru nevyužili.

V závěrečné třetině předvedli Karlovarští fantastický obrat. V 52. minutě získali 81 vteřin dlouhou přesilovou hru pěti proti třem a střelou z levého kruhu ji využil Koblasa. Domácí pokračovali v aktivitě a v 58. minutě střelou po ledě vyrovnal kapitán Skuhravý. Za 38 sekund dovršil obrat Kaše, který se z pravého kruhu trefil mezi Kváčovy betony. K vyrovnání hostům nepomohla ani závěrečná 35 vteřin trvající power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes patří velké poděkování hráčům, že zápas nezabalili. Na začátku jsme nehráli dobře, v první třetině jsme se nedokázali vůbec udržet na kotouči a hráli jsme špatně do ofenzívy. Věřili jsme však, že šance přijde. Paradoxně jsme zápas málem ztratili ve druhé třetině, v které jsme náš výkon zvedli a začali jsme hrát to, co chtěli. Vytvářeli jsme si šance, dorovnali jsme náskok soupeře. Potom nás soupeř jednou přetlačil, chvíli jsme přestali hrát a dostali jsme dvě nešťastné branky. Hráči ale byli dostatečně silní hlavně v hlavách, vydrželi pracovat do posledního střídání a vzali si zápas zpátky. Dnes jsme nehráli úplně dobře na kotouči, přeskakovaly nám puky a kombinace se nedařily, ale o to je cennější, že jsme zápas dokázali otočit."

Patrik Augusta (Liberec): "Dnešní zápas se bude těžce kousat. Myslím, že jsme odehráli do těch dvou vyloučení výborné utkání, potom nevím, co se stalo. Přišel zkrat hráčů, dva zbytečné fauly, které nás stály utkání. Oslabení nastartovalo soupeře a potom se štěstím vyhrál. Na to se však nemůžeme dívat a v té situaci, ve které jsme, tak jsme měli utkání dohrát do vítězného konce. Soupeř na konci začal všechno nahazovat na bránu a chytat to je hrozně těžké, protože se to dá vždy tečovat. Proto to nemůžu svádět na gólmana. Za mě to rozhodly dva zbytečné a hloupé fauly. Na zápas se podíváme a v neděli máme další, takže nám nezbývá moc času s tím něco udělat."

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 22. Hladonik (T. Mikúš, O. Beránek), 53. Koblasa (Šenkeřík), 58. Skuhravý (Plutnar, O. Beránek), 59. D. Kaše (M. Rohan) - 5. P. Jelínek (Lenc), 34. A. Musil, 38. A. Musil. Rozhodčí: Kika, Micka - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:7, navíc Lauko 10 min. - Hrabík 5 min. a do konce utkání, J. Vlach 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska, L. Zábranský ml., Pulpán, Weinhold - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, T. Mikúš, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Liberec: Kváča - T. Hanousek, Šmíd, Knot, Rosandič, Kolmann, Derner - Pekař, Filippi, Birner - Lenc, Bulíř, T. Rachůnek - J. Šír, P. Jelínek, A. Musil - Zachar, Hrabík, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.