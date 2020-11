Liberec prohrál s Hoffenheimem a přišel o reálnou šanci na postup

Liberec - Fotbalisté Liberce ve 4. kole skupiny Evropské ligy prohráli doma s Hoffenheimem 0:2 a přišli o reálnou šanci na postup. Slovan držel s favoritem krok až do 77. minuty, kdy se prosadil Christoph Baumgartner, v 89. minutě pak přidal pojistku z penalty střídající Andrej Kramarič.

Severočeši německému celku nedokázali oplatit tři týdny starou porážku 0:5 z úvodního vzájemného duelu, v němž kvůli koronaviru postrádali až 15 hráčů. Hoffenheimu opět chyběl zraněný český obránce Pavel Kadeřábek. Zápas se kvůli opatřením proti covidu-19 v zemi hrál bez diváků.

Liberec utrpěl ve skupině třetí prohru po sobě a na třetím místě tabulky má tři body za úvodní vítězství nad Gentem, na jehož půdě se představí za týden. Na druhou Crvenou zvezdu ztrácí Slovan dvě kola před koncem šest bodů, a protože v Bělehradě utrpěl debakl 1:5, má už jen teoretickou šanci na postup.

Do vyřazovací fáze projdou dva celky, Hoffenheim si už účast v jarních bojích po dnešním vítězství zajistil. Slovan hraje v pohárech skupinu popáté v historii a postoupil jen v ročníku 2013/14.

Liberec na rozdíl od úvodního vzájemného duelu v Německu už mohl nasadit uzdravené opory. Na lavičku Slovanu se také vrátil trenér Hoftych, který při pátečním ligovém derby s Jabloncem scházel kvůli úmrtí v rodině. Liberecký kouč vsadil na rozestavení s pěti obránci, jeho protějšek Hoeness dal šanci několika hráčům, kteří nepatří do základní sestavy.

Severočeši vstoupili do utkání aktivně. Po deseti minutách sice začal přebírat iniciativu favorit, ale domácí dobře bránili a v první polovině úvodního dějství nepouštěli soupeře do šancí. Až po půlhodině po rohovém kopu dorážel Baumgartner a libereckého brankáře Nguyena zachránila tyč. Minutu před pauzou pak domácí gólman vytáhl Klaussovu hlavičku.

V 52. minutě Nguyen nedosáhl na centr, ale balon odkopl Jugas. V 71. minutě po standardce nacentroval Koscelník a na zadní tyči promáchl v těžké pozici Chaluš.

Hoffenheimu, který rovněž postihl koronavirus a v reprezentační pauze dokonce musel do karantény, se příliš nedařilo. Přesto nakonec 12. tým bundesligy otevřel skóre. Bogardeho centr v 77. minutě si ve vápně zpracoval Baumgartner a přes Nguyenovy rukavice dostal míč do sítě.

Liberec si po inkasované brance vytvořil chvilkový tlak. V 85. minutě střídající Rabušic z úhlu napálil gólmana hostů a následnou Marovu dorážku zblokoval Nuhu.

Na opačné straně střídající Bebou vystřelil s tečí těsně vedle. Po následném rohu zahrál rukou ve vápně Mara a střídající kanonýr Kramarič z penalty z 89. minutě nezaváhal.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Byl to soubojový zápas. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání proti těžkému soupeři. Bohužel vždy určité šance, které se rýsovaly, jsme nedokázali dotáhnout. V prvním poločase soupeř více držel balon, to jsme očekávali. Ale měli jsme několik brejků, které jsme mohli dotáhnout a vyřešit líp. V druhém poločase jsme v době, kdy jsme se do zápasu čím dál tím víc dostávali a byli jsme už vyrovnaným soupeřem s dobrými kontry, inkasovali lacinou branku. Jinak jsme soupeře moc do šancí nepouštěli. Před druhým gólem Kamilovi (Marovi) zazkratovala hlava a byla z toho penalta. Chvilku předtím přitom mohl skórovat a utkání vyrovnat. Prohráli jsme, je to škoda. Myslím, že na to, abychom utkání dovedli do remízového konce nebo ho i třeba zlomili, jsme tentokrát měli."

Sebastian Hoeness (trenér Hoffenheimu): "Dnes jsme přepsali historii, protože jsme se poprvé dostali dál ze skupinové fáze. Jsme moc rádi. Hráli jsme proti velmi motivovanému soupeři, který se nás snažil držet daleko od branky. Nebyl to jednoduchý zápas, těžko se nám dostávalo za jejich obranu. Nakonec se nám ale podařilo vstřelit branku a bylo to šťastné vítězství. S výkonem hráčů jsem spokojen. Příští týden chceme dotáhnout to, abychom skončili na prvním místě tabulky."