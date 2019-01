Liberec - Hokejisté Liberce porazili v dohrávce 30. kola extraligy vedoucí Třinec 4:3. Bílí Tygři tak dokázali navázat na vítězství z Brna a bodově se dotáhli na dnešního soupeře. Třinec prohrál podruhé za sebou, díky lepšímu skóre se však udržel v čele tabulky. Domácí v utkání vedli po dvou třetinách již 3:0, Oceláři však dokázali třemi slepenými góly vyrovnat. O liberecké radosti ale rozhodl v 59. minutě gólem v přesilovce Libor Hudáček. Dva góly vítězů dal Tomáš Filippi.

Duel dvou nejlepších týmů soutěže začal velmi opatrně. První větší příležitost měli hosté, Růžičkovu střelu bez přípravy ale Will vyrazil. Liberec zahrozil Ordošem, také Hrubec byl na místě. V polovině první třetiny se až před Willa proháčkoval Michal Kovařčík, s bekhendovým blafákem však neuspěl.

První přesilovku si zahráli v 11. minutě Bílí Tygři, k ohrožení Hrubcovy branky se ale nedostali. Příliš mrzet je to nemuselo. Krátce po skončení početní výhody otevřel skóre jemnou tečí Hanouskovy střely Kvapil. Druhý gól domácích mohla přidat dvojice Ordoš, Krenželok, proti byl však Hrubec se svým betonem.

Po 40 vteřinách druhé části už se mohli Severočeši znovu radovat. Filippi rychle obkroužil Hrubcovu branku a chytře zasunul kotouč až za čáru. Ve 27. minutě pak putovali současně na trestnou lavici Dravecký a Cienciala. Liberec měl k dispozici dlouhou přesilovku pět na tři, kterou využil. Po nezištné příhře Birnera pálil do odkryté branky Filippi - 3:0.

Trenér Ocelářů Varaďa se poté snažil dát mužstvu nový impulz, a tak sáhl ke změně brankáře. Místo Hrubce putoval do třinecké branky Daneček. Ten se hned uvedl parádním zákrokem proti gólové šanci Ordoše. Poté se do úniku dostal rychlík Zachar, jeho zakončení ale těsně minulo tři tyče. Až poté zahrozil i Třinec. V početní výhodě nejprve protáhnul Willa Bukarts, liberecký brankář si následně poradil s pokusem Růžičky. V závěru dostali Oceláři možnost další přesilové hry, kterou ještě znásobili odvoláním brankáře. Ani tento tah však Slezanům ke kontaktnímu gólu nepomohl.

Zpět do hry je tak dostal až ve 46. minutě v další přesilové hře Bukarts, který dokázal se štěstím protlačit kotouč až za Willova záda. Vstřelený gól hosty nakopl a po další trefě Hrni prohrávali již pouze 2:3. Výbornou pasáž hry ze strany hostů pak korunoval vyrovnávací brankou v početní výhodě Růžička.

Oceláři mohli jít dokonce do vedení, Ondřeji Kovařčíkovi ale sebral téměř jistý gól skvělým zákrokem Will. Na druhé straně se dostal do brejku Zachar a po faulu Hrni bylo nařízeno trestné střílení. Proti Hrubcovi, který na trestné střílení opět nahradil Danečka, se rozjel Filippi, jeho střela ale orazítkovala pouze pravou tyč.

Na druhé straně najížděl na Willa osamocený Adamský, liberecký brankář svůj tým podržel. Tři minuty před koncem třetí části fauloval Krajíček a Liberečtí nabídnutou možnost využili. V čase 58:07 rozhodl o plném bodovém zisku pro Bílé Tygry Hudáček, na další vyrovnání už hosté nedosáhli.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Zápas se vyvíjel v obrovských vlnách. Nástup měl lepší Třinec, který byl daleko lépe připraven. Poté jsme převzali otěže utkání my. Možná by poslední dvacetiminutovka vypadala jinak, kdybychom proměnili velkou šanci v závěru druhé třetiny a dali gól na 4:0. Ve třetí třetině jsme hráli několik oslabení za sebou a začali jsme kupit chyby. První i druhý gól Třince padl s notnou dávkou štěstí, nicméně jeho hráči šli do těch špinavých míst a utkání nezabalili. Pak soupeř vyrovnal a zápas se začal otáčet v jeho prospěch. My jsme však nesložili zbraně, ačkoliv jsme v tu chvíli byli pod velkou dekou. Měli jsme nejprve k dispozici trestné střílení a poté jsme si naší aktivitou vybojovali přesilovou hru, která nakonec zápas rozhodla."

Václav Varaďa (Třinec): "Liberec hrál výborně první dvě třetiny a prakticky k ničemu nás nepustil. My jsme si k tomu něco ve druhé přestávce řekli. Se štěstím se nám podařilo dát kontaktní dvě branky, které nám dodaly vítr do plachet. Zápas jsme srovnali, bohužel jsme pak neproměnili další velké šance. V závěru jsme udělali v obranném pásmu velkou hrubku a domácí zápas v přesilové hře rozhodli."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 14. M. Kvapil (Hanousek, Ševc), 21. Filippi (Šmíd), 29. Filippi (Birner, L. Hudáček), 59. L. Hudáček (P. Jelínek, L. Krenželok) - 46. Roberts Bukarts (Polanský, Roth), 47. Hrňa (M. Kovařčík), 49. Martin Růžička (Hrňa, Krajíček). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Pešek, Ganger. Vyloučení: 6:5, navíc Cienciala (Třinec) 10 min. Využití: 2:2. Diváci: 6146.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc - Lenc, L. Hudáček, Birner - Valský, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Třinec: Hrubec (29. Daneček) - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Galvinš, Matyáš - Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts - Martin Růžička, Cienciala, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.