Mladá Boleslav - Fotbalisté Liberce zvítězili v dohrávce 28. ligového kola v přímém souboji o první šestku v tabulce v Mladé Boleslavi 2:1. O pátý triumf Slovanu nad Středočechy za sebou se ve druhém poločase postarali svými góly nejlepší střelec týmu Roman Potočný a Tomáš Malinský. Za domácí snížil v nastavení z penalty Tomáš Přikryl. Liberec se posunul z osmé příčky na šestou o bod před Boleslav, která v devátém jarním ligovém utkání poprvé prohrála.

Hosté už v páté minutě neproměnili velkou příležitost, obránce Koscelník zamířil z dorážky mimo tři tyče. O čtyři minuty později vystřelil před vápnem domácí Bucha, ale libereckého gólmana Nguyena nezaskočil. V 17. minutě vyslal Tatajev za obranu Liberce Přikryla, jenž si však ideálně nezpracoval balon a k zakončení se nedostal.

V 26. minutě našel hostující Malinský ve vápně zcela osamoceného Potočného, jehož vychytal brankář Šeda. Po půlhodině rozehrál liberecký Oscar přímo na domácího Mešanoviče, který se do sestavy Středočechů vrátil po dvouzápasové absenci. Ránu bosenského útočníka Nguyen zneškodnil a ve 40. minutě pálil Mešanovič pro změnu nad.

V úvodu druhého poločasu proskákal Fulnekův centr až na Mareše, který nahradil Buchu, domácí záložník však nezamířil přesně. V 67. minutě udeřil Liberec. Malinského centr našel ve vápně Potočného, který se trefil přesně k tyči. Sedmadvacetiletý útočník se radoval z šestého gólu v ligovém ročníku a z prvního v jarní části soutěže.

V 73. minutě vystřelil Přikryl po Matějovského standardce těsně vedle liberecké branky. V 81. minutě mohl hostující bek Kačaraba přidat pojišťovací gól, míč však po rohovém kopu hlavou netrefil. O čtyři minuty později vyslal Potočný zpoza vápna přízemní střelu, kterou Šeda zastavil.

V 88. minutě už se ale Slovan druhého gólu dočkal. Střídající Musa se dostal do brejku, přiťukl míč před branku a volný Malinský protlačil balon skrz Šedu do sítě.

V nastaveném čase nařídil rozhodčí Ardeleanu po zákroku hostujícího Vukliševiče penaltu, kterou domácí Přikryl s přehledem proměnil. Na vyrovnání však už Mladá Boleslav neměla čas. Jako poslední tým soutěže přišla o jarní neporazitelnost a doma v lize prohrála po jedenácti duelech. Liberec bodoval v posledních čtyřech kolech.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Na prohru po nějaké době, i když jednou musela přijít, není člověk nikdy připravený. Věřil jsem, že to dneska nebude. Důvody jsou zřejmé. V první půli promarněné příležitosti, ve druhé půli malá aktivita, malá chuť něco s výsledkem udělat. Přestože jsme relativně v klidu a kluci si těmi výkony na jaře zajistili to, že jsme se odpoutali od spodku, čekal jsem dneska, že se to projeví i na kvalitě utkání. Musím říct, že to utkání mě obecně zklamalo. Chci mluvit o nás, čekal jsem větší úroveň, oba týmy bojují o elitní šestku. Byla tam spousta technických chyb a nedostatků řešení. Z toho jsem trošičku rozladěný, protože jsem čekal, že tohle by nás dneska nemělo postihnout a měli bychom být relativně v klidu. Proto jsme zklamaní. Na druhou stranu je potřeba porážku přijmout, soupeři pogratulovat. Je potřeba zvednout hlavu a navázat na výkony a výsledky z předcházejících zápasů. Jedeme dál. Tím, jak je nový formát ligy, tak liga pro nás touto prohrou rozhodně neskončila."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Děkuji svému mužstvu a především fanouškům za podporu. Byli jsme si vědomi toho, že dnešní zápas je pro nás hodně důležitý jak bodově, tak výsledkově. Jednalo se o lokální derby a věděli jsme, že tři body by nám zaručily předběhnutí Mladé Boleslavi a proniknutí do první šestky, které jsme si dali na úvod roku za cíl. Podpora fanoušků byla obrovská, byla citelná. Dneska byli dvanáctým hráčem a bylo to cítit, pomohlo nám to hlavně v konci, kdy se ten zápas výsledkově rozhodoval. Co se týká hry a taktiky, děkuji mužstvu za předvedený výkon."