Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 22. kole extraligy Hradec Králové 4:3 v prodloužení a vyhráli na svém ledě devátý z posledních deseti zápasů. V tabulce pak Bílí Tygři zůstávají na druhém místě. Naopak Mountfield potvrdil, že se mu na kluzištích soupeřů příliš nedaří a kles na na čtvrtou pozici. Vyrovnané utkání rozhodl v prodloužení v čase 64:48 útočník Libor Hudáček.

Liberec vstoupil do utkání aktivněji a Maxwell v hradecké brance musel být ve střehu. Se střelami Filippiho a Lence si ale poradil. Na druhé straně zahrozil Rákos, také Will byl připraven. První přesilovku v utkání si zahráli domácí, kromě střely Filippiho ale nic nevymysleli. Udeřit tak mohli z rychlého přečíslení hosté, Will ale ukryl střelu Vopelky v lapačce. V závěru první třetiny měl dobrou šanci Hudáček, z ideální pozice však Maxwellovu branku přestřelil.

V úvodu druhé části mohl Mountfield poslat do vedení Piché, jeho střelu ale zastavila tyč. Poté dostal Hradec Králové možnost přesilové hry, kterou proměnil ve vedoucí gól Vincour. Vyrovnání však na sebe nenechalo dlouho čekat. O dvě minuty později, rovněž v početní výhodě, prostřelil Maxwella Filippi.

Tygry vyrovnání nabudilo a brzy se radovali znovu. V další přesilové hře našel Redenbach ideálně postaveného Jelínka, který poslal domácí do vedení. To ještě mohl navýšit Vlach, jehož nahození zůstalo ležet skryté pod Maxwellem. Rozhodčí si vyžádal kontrolu u videa, to však branku nepotvrdilo. Ve 36. minutě se tak mohli Hradečtí radovat z vyrovnání. Šťastnou tečí Cingelovy střely se prosadil Radovan Pavlík.

Třetí část začala i díky početní výhodě náporem Východočechů. Se střelami Smoleňáka a Zámorského si ale poradil pozorný Will. Na opačné straně se do šance prodral Ordoš, Maxwell ale jeho pokus vyrazil betonem. Do vedení tak šli znovu hosté. Aktivní Cingel se protáhnul kolem Dohertyho a opakovanou střelou překonal ležícího Willa.

Severočeši byli blízko vyrovnání v přesilové hře, teč Birnera ale skončila jen na tyči. Dvě a půl minuty před koncem třetí části sáhl kouč domácích Pešán ke hře bez brankáře a risk mu vyšel. Maxwellovu chybnou rozehrávku vystihnul Hudáček, který ještě našel lépe postaveného Filippiho, jenž poslal zápas do prodloužení.

V nastaveném čase měl nejprve gólovou šanci hradecký Radovan Pavlík, Will ale výborně zasáhnul. Po střele Smoleňáka mu pomohla dokonce branková konstrukce. Udeřilo tak na druhé straně. Dvanáct vteřin před koncem nastavení rozhodl o libereckém vítězství krásnou střelou pod břevno Hudáček.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 4:3 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Filippi (Ševc), 27. P. Jelínek (Redenbach, Stříteský), 58. Filippi (L. Hudáček), 65. L. Hudáček (Šmíd) - 23. Vincour (Koukal, Smoleňák), 36. R. Pavlík (Cingel, Paulovič), 49. Cingel (R. Pavlík. Vincour). Rozhodčí: Lacina, Hejduk - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:4, navíc F. Pavlík (Hradec Králové) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 7135.

Liberec: Will - Šmíd, Doherty, Stříteský, Derner, Ševc, Hanousek - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, Ordoš - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Jeník, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Piché, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, Lessio - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa - Vopelka, Dragoun, Rákos. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.