Liberec - Během vydařených 23 minut v závěru prvního poločasu rozhodli fotbalisté Slovanu Liberec o vítězství v jarní ligové premiéře nad Příbramí. Tým vedený svým někdejším koučem Josefem Csaplárem porazili bez problémů 4:0 a přerušili čtyřzápasovou sérii bez ligové výhry. V první půli se prosadili Matěj Hybš, Jakub Pešek a Oscar, po změně stran se v české prvoligové premiéře trefil i Libor Kozák. Hosté potvrdili pověst nejhorší obrany soutěže.

S nerovným terénem si od první minuty zjevně lépe vyrovnávali domácí, kteří byli aktivnější a často se jim dařilo přehrávat zmateně působící obranu Středočechů. A diváci se v chladném počasí rozhodně nenudili. Domácí si vytvářeli rychle šance a aktivní byl především Kozák.

Už v šesté minutě ho marně hledal zpětnou přihrávkou v šestnáctce Pešek, o minutu později spolupráce stejné dvojice skončila průnikem ex-reprezentačního útočníka, ovšem jeho rána skončila u pohotového brankáře Kočího. Hosté se snažili alespoň v první čtvrthodině využít každou možnost k rychlé protiakci, ale až na pár slibných centrů se k ničemu nedostali a domácí předvedli skvělou pasáž hry, v které rozhodli o výsledku.

Poprvé udeřil Slovan ve 20. minutě po rohu Nešického, prodloužený hlavou Karafiáta, a dobíhající Hybš míč donesl tělem až za čáru. O osm minut později všudybyl Pešek prošel od středového kruhu za marného stíhání tří obránců soupeře a levou nohou propálil s pomocí tyče vybíhajícího Kočího. Ve 43. minutě sice další vzájemný souboj na hranici šestnáctky hostující gólman vyhrál, jenže míč se odrazil k Oscarovi a ten ho pohotově z 30 metrů vrátil do odkryté branky.

Hosté se hned po pauze snažili dostat do hry a střela Květa z trestného kopu i lob Mingazova měly dobré parametry, ovšem gólman Nguyen v obou případech svůj tým podržel. Domácí po pauze už nikam nespěchali, nepouštěli se do žádné velké ofenzivní přestřelky. Ale jakmile měli první šanci, opět skórovali - Oscar vyzval přihrávkou za obranu Kozáka, který se pohotovou tečí zapsal vůbec poprvé do střelecké kroniky české nejvyšší soutěže a uzavřel skóre zápasu. Liberec dokázal vstřelit čtyři góly poprvé od října 2017.

Slovan Liberec - 1. FK Příbram 4:0 (3:0)

Branky: 20. Hybš, 28. Pešek, 43. Oscar, 62. Kozák. ŽK: Breite, Oscar, Kozák - Mingazov. Rozhodčí: Marek - Antoníček, Vodrážka. Diváci: 3299.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite (77. Mara), Oscar (69. Lehoczki) - Oršula (63. Malinský), Nešický, Pešek - Kozák. Trenér: Hornyák.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Hlúpik (46. Květ), Mingazov, Rezek (72. Průcha), Antwi - Fantiš, Keita (53. Nitrianský). Trenér: Csaplár.