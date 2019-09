Liberec přehrál Zlín 6:4, zůstává neporažený a vede extraligu

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 6. kole extraligy Zlín 6:4. Domácí rozhodli o osudu zápasu už v první třetině, kterou vyhráli jasně 3:0, a zůstávají posledním neporaženým týmem soutěže. Při dnešních vítězstvích Třince a Mladé Boleslavi se zároveň vrátili do čela tabulky, kde mají náskok tří bodů. Naopak Zlín se dál trápí, prohrál i šestý zápas v sezoně a dál čeká na první bodový zisk. Dvěma góly a asistencí se na úspěchu Severočechů podílel útočník Rostislav Marosz.

V brance Zlína nastoupil při zranění brankářské jedničky Kašíka mladík Huf. První ostrý zákrok si ale připsal hned po 20 vteřinách hry jeho protějšek Peters, který vychytal Köhlera. Na druhé straně nebezpečně pálil Filippi. V páté minutě už šli domácí do vedení, když tečí Zacharovy střely otevřel skóre Jelínek.

O dvě minuty později už Bílí Tygři vedli o dvě branky: Filippi vyhrál vhazování přesně na Marosze a ten propálil Hufa. První přesilovku zápasu si zahráli hosté, Palmbergovu střelu ale pokryl Peters. V závěru první dvacetiminutovky tak udeřili znovu Severočeši, když Vlachovo nahození od modré čáry usměrnil za Hufova záda Ordoš - 3:0.

Zlínští naskočili zpátky do zápasu ve 25. minutě, kdy střelou z úhlu překvapil Peterse Šlahař. Liberci mohl vrátit tříbrankové vedení Marosz, Huf se blýsknul výborným zákrokem. Nepřišel si na něj ani unikající Filippi. Na druhé straně propálil Peterse Szturc, jeho branka ale nebyla kvůli přerušení hry hlavním rozhodčím uznána.

"Snažil jsem se jít do utkání s čistou hlavou a užít si to. Je to pro mě trochu odměna za minulou povedenou sezonu. Na začátku mi tam napadaly nějaké góly. To je ale prostě hokej a stává se to. Snažil jsem se bojovat až do konce. Myslím, že jsme se potom zvedli a zlepšili hru," uvedl mladý zlínský gólman Daniel Huf, jenž nahradil zraněnou jedničku Libora Kašíka.

Blízko čtvrtému gólu domácích byl Filippi, jeho střelu v přesilovce ale zastavila pouze tyč. Sedm vteřin před druhou sirénou se však na modré čáře opřel do puku Kotvan a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Také vstup do třetího dějství vyšel Bílým Tygrům parádně a po přihrávce Hudáčka zvyšoval už na 5:1 Bulíř. Berani ale přispěchali s okamžitou odpovědí, prosadil se Szturc. A za další minutu už to bylo znovu jen o dvě branky. Palmbergovu sraženou ránu doklepl za Petersova záda Köhler a ještě dal hostům naději.

Liberečtí si ale pomohli přesilovou hrou. Po pěkné akci Lence se podruhé v utkání trefil Marosz. Ten poté útočil dokonce na hattrick, proti jeho dělovce bez přípravy ale výborně zasáhl Huf. Na konečných 6:4 pak upravil v samém závěru utkání hostující Ondráček.

"Na konci jsme měli nějaké šance a zápas ještě zdramatizovali. Na góly se dost nadřeme, dnes jsme ale dokázali i přesto vstřelit čtyři branky. Věřím, že příště doma už vyhrajeme," prohlásil Huf.

"První třetina byla z naší strana dobrá a dostali jsme se rychle do vedení. Musíme ale hrát celých 60 minut, závěr jsme si zase pokazili. Hráli jsme trochu na krásu, některé akce jsme přehrávali. Musíme neustále pracovat na hře dozadu, protože donekonečna asi nebudeme dávat tolik branek. Na hattrick jsem trochu myslel, měl jsem tam ještě jednu velkou šanci. Hlavní je však zisk tří bodů," uvedl Marosz.

Hlasy po utkání: Patrik Augusta (Liberec): "Euforii z vítězství nám trochu kazí věci, jež se nám v poslední době ve hře vyskytují. Ať už se jedná o individuální chyby, nebo lehkovážnost a lajdáckost, které nás stojí spoustu obdržených branek. Jinak jsme po většinu utkání měli navrch. V některých fázích jsme sice hráli až moc na krásu, ale byli jsme produktivní. Díky tomu se nám dařilo držet si gólový náskok až do konce." Antonín Stavjaňa (Zlín): "O všem rozhodla první třetina. Domácí v ní šli lehce do vedení 3:0. Potěšila mě snad jen dobře sehraná přesilovka z naší strany. Další přesilové hry už jsme ale moc dobře neodehráli. Domácí nám v utkání dělali problémy svou aktivitou a agresivitou. Dali jsme sice čtyři branky stejně jako Plzni, nevezeme ale žádný bod, a tak nemůžeme být spokojeni."

Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 6:4 (3:0, 1:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 5. P. Jelínek (Zachar, Šmíd), 7. Marosz (Filippi), 18. Ordoš (J. Vlach, Kotvan), 40. Kotvan (Marosz, L. Krenželok), 41. Bulíř (L. Hudáček), 46. Marosz (Lenc, L. Krenželok) - 25. Šlahař (Popelka), 42. Szturc (Okál), 43. Köhler (Palmberg), 60. J. Ondráček. Rozhodčí: Šír, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 7095.

Sestavy:

Liberec: Peters - Šmíd, Hanousek, Knot, Kotvan, Graborenko, Derner, Havlín - Birner, Bulíř, L. Hudáček - Marosz, Filippi, Lenc - L. Krenželok, P. Jelínek, Zachar - J. Vlach, A. Musil, Ordoš. Trenéři: Augusta a Jiří Kudrna.

Zlín: Huf - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Buchta, Řezníček, Gazda - Dufek, Palmberg, Köhler - Okál, Herman, Szturc - J. Ondráček, Honejsek, Kubiš - Šlahař, Popelka, Fryšara. Trenéři: Stavjaňa a Martin Hamrlík.