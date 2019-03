Praha - Závěrečné 52. kolo základní části dá v pátek odpověď na zbývající otázky, které jsou dosud v hokejové extralize otevřené. Liberec potřebuje alespoň bod z ledu Sparty k zajištění Prezidentského poháru, desátým Pražanům naopak právě tolik schází k potvrzení účasti v předkole play off. Jistotu ještě nemá ani Zlín, který přivítá Brno. Na zaváhání Bílých Tygrů bude v Mladé Boleslavi čekat Třinec. Jedenáctý Litvínov bude hrát o naději na ledě Vítkovic. Na pořadu je i východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Spartě hrozí, že nepovedená sezona skončí totálním propadákem. Pokud neuhraje bod a Litvínov uspěje v základní hrací době, Pražané mohou na vyřazovací boje zapomenout. "Víme, v jaké jsme situaci. Žádná jiná možnost než získat bod není. Dobrá zpráva je, že se nemusíme na nic ohlížet, máme to ve vlastních rukou," řekl útočník Andrej Kudrna.

Liberec má dva body k dobru na druhý Třinec a také jemu by bod stačil - znamenal by třetí Prezidentský pohár pro Bílé Tygry za čtyři sezony. "Nekoukáme na náš náskok, Prezidentský pohár je pro nás tři body daleko. V pátek zkrátka chceme odehrát další dobré utkání a být tím Libercem, jakým jsme. Pokud navážeme na výkon s Vítkovicemi, budeme pokorní a hrát pospolu, tak o nás nemám strach," podotkl brankář Roman Will.

Na Kometu očekávají ve Zlíně vyprodaný stadion a proto nebude klub před zápasem ani otevírat pokladny. Mimořádná opatření musí vedle pořadatelů vymyslet a zrealizovat na ledě i trenér Robert Svoboda. Jistotu postupu do předkola dá Beranům zisk bodu.

"Jsem rád, že jsme se navzdory prognózám dostali až do této fáze sezony. Teď máme postup ve svých rukou a chceme se o něj porvat. Kluci vědí, oč jde. Musíme to postavit na bojovnosti," uvedl Svoboda. Mimo hru je stále zraněný kapitán Žižka, vrátit do sestavy se má nejproduktivnější hráč týmu Ondráček. "Musíme se zmobilizovat. Věříme své hře i proti silnému Brnu," doplnil kouče obránce Daniel Gazda.

Na postavení šampionů na pátém místě tabulky už poslední kolo nic nezmění. Vypuštění či plošné šetření sil hráčů Komety ale nehrozí. Doma však zůstanou ti, co potřebují ještě nějaký čas na doléčení: kanonýr Mueller a obránci Barinka s Malcem. Sedmým bekem bude Mikyska.

"Požadujeme od hráčů stoprocentní přístup i při loučení se základní částí," odmítl trenér mistrů Kamil Pokorný jakékoli podcenění či vypuštění zápasu. "Víme, že domácí potřebují v utkání bodovat, takže očekáváme, že budou klást odpor," dodal.

Mladá Boleslav má před duelem s Oceláři bod manko na sedmé Vítkovice. O soupeři ale Středočeši nespekulují. "Budeme chtít základní část zakončit výhrou. Uvidíme, kdo na nás padne. Mně je to upřímně jedno," uvedl pro klubový web gólman Jan Růžička.

Třinec má stále ještě naději na prvenství v základní části, vidinu Prezidentského poháru ale dramaticky neprožívá. V Boleslavi hodlá zaútočit na sedmou výhru v řadě a především si umocnit pohodu před čtvrtfinále. "Opravdu to neřešíme. Díváme se sami na sebe a jde nám hlavně o to, abychom v Boleslavi odvedli znovu kvalitní výkon," podotkl druhý trenér Marek Zadina. Ocelářům scházejí Krajíček s Adamským.

Vítkovice už nedosáhnou na šesté místo, stále se však ještě mohou propadnout na osmou příčku, byť z pohledu řazení zápasů v předkole v tom už takový rozdíl není. Zajímavější je jejich páteční souboj s Litvínovem spíše v tom, že Severočeši mohou v případě výhry ještě postoupit do předkola play off. "Vnímáme to tak, že play off pro nás už začalo. Jsme naladěni do play off módu a chceme se úspěšně naladit i na start předkola," řekl trenér Vítkovic Jakub Petr.

Litvínov dal proti Plzni najevo, že se do poslední chvíle nevzdá. "Jsme rozhodně pořádně nabuzení. Oba dva naši soupeři, s nimiž o předkolo bojujeme, jsou po porážkách v nelehké situaci a také musí uspět. Kluci znova zvedli hlavu a znova zabojovali. Jsou na poslední zápas natěšení a uvidíme, jak to celé dopadne," uvedl trenér Jiří Šlégr. "Když zůstaneme u hokeje, co jsme hráli poslední tři zápasy, tak si myslím, že máme šanci s kýmkoliv."

Pardubice mají na kontě sérii osmi porážek, posledních sedm utkání nebodovaly. "Dle postavení v tabulce je favorit utkání daný, my se budeme snažit, abychom poslední zápas základní části zvládli. Potřebujeme nabrat sebevědomí. Máme aktuálně na zádech nepříjemnou sérii proher, hráče to pochopitelně sráží. Potřebujeme se pro závěr sezony dostat na stejnou pozitivní vlnu, jako mají týmy z Chance ligy," řekl trenér Ladislav Lubina.

Ani Hradec Králové ale není v optimálním rozpoložení a bude čelit páté porážce za sebou. "Mrzí nás, že nevyhráváme, samozřejmě to na nás je trošku znát, ale hlavně chceme dělat už věci, které je potřeba mít ve hře během play off. Derby se hraje vždy v dobré atmosféře, nikdo z kabiny si ho rozhodně nedovolí vypustit," ujistil útočník Daniel Rákos.

Předposlední Chomutov rovněž prohrál čtyřikrát po sobě. "Potřebujeme každý bod a každý může mít cenu zlata. Vary jsou pořád hratelné, protože je dost zápasů, abychom je ještě přeskočili. Musíme bojovat," uvedl pro klubový web obránce Bohumil Jank.

Olomouc vyhrála sedm utkání po sobě a má už v kapse přímý postup do čtvrtfinále. Patrně i proto nechá některé hráče s pošramoceným zdravím v Chomutově odpočívat. Nenastoupí Galvas, Jaroměřský, Nahodil a Jan Knotek. "Moc možností nemáme, protože junioři hrají v Boleslavi. Nechceme tam jet s mužstvem, které by nemělo šanci," řekl olomoucký trenér Zdeněk Moták. "Ve čtvrtfinále jsem nechtěl Třinec a Liberec, tato mužstva jsou ještě o level výš. Ale jestli Plzeň nebo Hradec, je nám už jedno," doplnil Moták.

Plzeň před západočeským derby dvakrát za sebou nebodovala a naposledy v Litvínově prohrála jasně 1:5. "Snad ten výkon našim hráčům trochu otevřel oči a uvědomí si, že především v závěru sezony se hraje hokej srdcem. V Litvínově jsme ho neměli. K hokeji patří věci, které bolí: důraz před oběma brankami, bojovnost, zarputilost, koncentrace na defenzivu. V našem výkonu ale nebyly," štvalo asistenta trenéra Jiřího Hanzlíka.

Karlovy Vary bodovaly čtyřikrát po sobě, poslední dvě utkání vyhrály a budou chtít se Škodou dorovnat účty za sezonu. Plzeň zatím vede 2:1 na zápasy. "Jsem rád, že k závěru sezony se naše týmová forma zlepšuje, a doufám, že se to přenese i do play out," řekl útočník Tomáš Mikúš.

Statistické údaje před pátečním závěrečným 52. kolem extraligy: -------- HC Dynamo Pardubice (14.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:4, 1:4, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 50 zápasů/20 bodů (9 branek + 11 asistencí) - Petr Zámorský 50/38 (10+28). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl průměr 3,37 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,08 procenta a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,11 a 89,71 - Brandon Maxwell 2,06, 91,78 a a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,34, 91,13 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Poslední Pardubice ztrácejí na dvanácté Karlovy Vary 20 bodů. V případě, že nestáhnou manko alespoň na 18 bodů, budou definitivně účastníkem baráže o udržení v extralize. - Hradec Králové ztrácí na třetí Plzeň dva body a má s ní horší bilanci ve vzájemných zápasech. Na posun před Západočechy potřebuje Mountfield výhru za tři body a porážku Plzně s Karlovými Vary v 60 minutách. - V případě setrvání na čtvrtém místě začne Hradec Králové čtvrtfinále v pondělí 18. března doma s mistrovskou Kometou Brno. Pokud se posune na třetí pozici, bude hostit Olomouc. - Hradec Králové vyhrál v derby s Dynamem tři z posledních čtyř duelů a v Pardubicích zvítězil dvakrát za sebou. - Pardubice osmkrát za sebou prohrály a sedmkrát v řadě nebodovaly. - Mountfield po sérii pěti výher prohrál čtyřikrát za sebou a získal jen dva body. - Obránce Petr Štindl z Hradce Králové dnes slaví 29. narozeniny, útočníkovi Janu Klozovi z Pardubic je dnes 32 let. HC Škoda Plzeň (3.) - HC Energie Karlovy Vary (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 6:3, 5:1. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 50/60 (29+31) - Dávid Gríger 46/31 (18+13). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,91, 92,80 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00 - Filip Novotný 2,82, 91,19 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Bednář 2,73 a 91,67, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63. Zajímavosti: - Plzeň potřebuje k potvrzení třetí pozice bez ohledu na výsledek Hradce Králové získat bod. - Třetí tým konečné tabulky si zajistí po Liberci a Třinci jako další český zástupce účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Poslední čtvrté připadne novému šampionovi. Pokud se jím stane někdo z prvního tria, dočká se čtvrtý celek základní části. - V případě setrvání na třetím místě začne Plzeň čtvrtfinále v pondělí 18. března doma proti Olomouci. Pokud klesne na čtvrtou pozici, bude hostit mistrovskou Kometu Brno. - Plzeň vyhrála v západočeském derby sedm z posledních osmi duelů. - Škoda dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z uplynulých čtyř utkání. - Energie po sérii deseti porážek dvakrát za sebou vyhrála a bodovala už čtyřikrát v řadě. - Útočník Václav Skuhravý z Karlových Varů může sehrát 900. zápas v extralize. BK Mladá Boleslav (8.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 1:4, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 51/38 (15+23) - Martin Růžička 41/44 (19+25). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,11, 91,79 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,20 a 91,74 - Šimon Hrubec 2,14, 92,31 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,93 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Třinec potřebuje při ztrátě dvou bodů na vedoucí Liberec a horší bilanci ve vzájemných zápasech k triumfu v základní části výhru v základní hrací době a zároveň porážku Liberce v 60 minutách na Spartě. - Oceláři získali Prezidentský pohár pro nejlepší tým základní části dvakrát v sezonách 2010/11 a 2014/15. - Třinec v Mladé Boleslavi třikrát za sebou bodoval a z toho dvakrát vyhrál. - Bruslařský klub vyhrál tři z posledních čtyř zápasů a doma po sérii tří porážek zvítězil dvakrát za sebou. - Oceláři po sérii tří porážek šestkrát v řadě naplno bodovali. - Mladá Boleslav skončí nejhůře osmá a k posunu na sedmou pozici musí získat o dva body více než Vítkovice proti Litvínovu. Středočeši ztrácejí na Ostravany bod a mají horší bilanci ve vzájemných zápasech. - Bruslařský klub zahájí v pondělí 11. března předkolo play off doma proti jednomu z trojice Zlín, Sparta nebo Litvínov. Oceláři začnou čtvrtfinále ve středu 20. března na vlastním ledě proti jednomu z úspěšných celků z předkola. - Brankář Lukáš Daneček z Třince oslaví v sobotu 31. narozeniny. PSG Berani Zlín (9.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 1:4, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ondráček 45/35 (12+23) - Petr Holík 51/54 (16+38). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,56 a 90,94, Tomáš Štůrala 6,84 a 80,85 - Karel Vejmelka 2,38, 91,50 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,41, 94,19 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Zlín má před desátou Spartou náskok jednoho bodu a před jedenáctým Litvínovem tří bodů. Potřebuje bod, aby si zajistil účast v předkole play off a nemusel se ohlížet na jejich výsledky. Se Spartou má lepší bilanci ve vzájemných zápasech a s Litvínovem horší. V případě shody bodů všech tří by byl nejhorší a do bojů o titul se nedostal. - Kometa ve vzájemných zápasech vyhrála pětkrát za sebou a sedmkrát v řadě bodovala, přičemž jen jednou z toho prohrála. - Berani po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovali. Doma Zlín čtyřikrát v řadě naplno bodoval. - Kometa vyhrála pětkrát za sebou a ztratila při této sérii jediný bod. - Útočník Martin Erat z Brna si odpyká pátý díl z šestizápasového trestu za faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů. - Brno skončí po základní části páté a čtvrtfinále začne v pondělí 18. března buď na ledě Hradce Králové, nebo Plzně. HC Vítkovice Ridera (7.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:1, 0:3, 1:5. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 49/40 (14+26) - František Lukeš 46/34 (13+21). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,19, 93,43 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,86 a 91,81 - Jaroslav Janus 2,53, 91,50 a dvakrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 3,12 a 88,56. Zajímavosti: - Litvínov potřebuje k postupu do předkola play off vyhrát za tři body a navíc ještě buď porážku v základní hrací době Sparty s Libercem, či Zlína s Kometou Brno. Litvínov má horší bilanci ve vzájemných zápasech se Spartou a lepší se Zlínem. V minitabulce soubojů celého tria by byl druhý. - Vítkovice zahájí v pondělí 11. března předkolo play off doma proti jednomu z trojice Zlín, Sparta nebo Litvínov. K udržení sedmé pozice stačí Ostravanům bez ohledu na výsledek Mladé Boleslavi jakkoli výhra. - Verva ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovala a třikrát v řadě vyhrála. - Vítkovice doma vyhrály tři z posledních čtyř zápasů. Byly to jejich jediné tři úspěchy z posledních deseti duelů. - Litvínov pod novým dočasným koučem Jiřím Šlégrem, který nahradil odvolaného Milana Razýma, vyhrál dva z posledních tří zápasů. Venku Severočeši dvakrát za sebou nebodovali. HC Sparta Praha (10.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4 v prodl., 1:4, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 50/34 (15+19) - Marek Kvapil 46/56 (24+32). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,49, 91,69 a šestkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,65, 90,66 a třikrát udržel čisté konto - Roman Will 2,23, 91,73 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43. Zajímavosti: - Desátá Sparta ztrácí bod na devátý Zlín a má dvoubodový náskok na jedenáctý Litvínov. Bez ohledu na výsledky Zlína s Brnem a Litvínova na ledě Vítkovic potřebuje získat k posunu do předkola play off bod. Se Zlínem má horší bilanci ve vzájemných duelech, s Litvínovem naopak lepší. V případě shody bodů celého tria by byla v minitabulce vzájemných výsledků nejlepší. - Liberec vede o dva body před Třincem a při lepší bilanci ve vzájemných zápasech potřebuje k zisku Prezidentského poháru bod, aby se nemusel ohlížet na výsledek Ocelářů v Mladé Boleslavi. - Liberec může Prezidentský pohár, který se uděluje od sezony 2009/10, získat potřetí za poslední čtyři roky. Dosáhl na něj i v ročnících 2015/16 a 2016/17. Základní část vyhrál také v sezonách 2005/06 a 2006/07. - Sparta po předchozí sérii čtyř domácích porážek vyhrála v O2 areně dvakrát za sebou. - Pražané prohráli čtyři z posledních šesti zápasů a získali v nich jen pět bodů. - Bílí Tygři venku dvakrát za sebou nebodovali a celkově prohráli tři z minulých pěti duelů. - Útočník Tomáš Filippi z Liberce může sehrát 200. zápas v extralize. Piráti Chomutov (13.) - HC Olomouc (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:3 po sam. nájezdech, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 49/36 (14+22) - Zbyněk Irgl 42/30 (22+8). Statistiky brankářů: Justin Peters 2,78, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Dominik Pavlát 5,28 a 86,71, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Jan Lukáš 2,34, 92,32 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,38, 91,37 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc bodovala v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů a z toho čtyřikrát vyhrála. - Piráti čtyřikrát za sebou prohráli a získali při této sérii jediný bodů. Jejich ztráta na dvanácté Karlovy Vary v boji o únik baráži narostla na šest bodů. - Hanáci vyhráli sedmkrát za sebou a ztratili při této šňůře jediný bod. - Olomouc skončí po základní části šestá a čtvrtfinále začne v pondělí 18. března buď na ledě Plzně, nebo Hradce Králové.