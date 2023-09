Liberec poslal Kladno na dno, k výhře 3:2 mu pomohly góly mladých obránců

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 5. extraligovém kole Kladno 3:2. Bílí Tygři zabrali po třech zápasech bez zisku. V čase 7:38 vedli už 3:0, když skóre otevřel osmnáctiletý obránce Jakub Dvořák, následně zvýšil Tomáš Filippi a pak se prosadila i čerstvá posila domácích - sedmnáctiletý bek Tomáš Galvas. Rytíři přes dobrý finiš na body nedosáhli, dál čekají na tříbodové vítězství a jsou poslední.

Liberec předvedl bleskový nástup do utkání a již po 44 sekundách šel do vedení. Dvořák nahodil kotouč z velkého úhlu na branku a odrazem o Bowova záda zaznamenal první extraligovou trefu v kariéře. V šesté minutě už domácí vedli o dvě branky: Faško-Rudáš našel efektní zadovkou před brankou zcela volného Filippiho a ten se střelou k tyči nemýlil.

Bílí Tygři neměli pořád dost a po další chybě v kladenské defenzívě se do samostatného nájezdu dostal novic v domácím dresu Galvas, který bekhendovým blafákem mezi Bowovy betony zvýšil již na rozdíl tří branek. Také on slavil první gól v extraligové kariéře.

Na kladenského brankáře Bowa to už bylo moc a přepustil své místo v brankovišti Brízgalovi. Značně opařené Kladno se před Hrenáka dostávalo sporadicky, výjimkou byl samostatný únik Plekance. Liberecká jednička si ale se střelou kladenského kapitána poradila.

Do druhé části vstoupili aktivněji Rytíři a pomohla jim i přesilovka, tu ale nevyužili. Následovala déle než minutu trvající dvojnásobná výhoda Severočechů, ti ji ale sehráli velmi špatně. Ke slovu se tak dostalo Kladno a po Kusého přihrávce propálil Hrenáka střelou bez přípravy Ticháček. Hosty kontaktní gól nabudil a v další přesilové hře našel Plekanec přes osu hřiště Tralmakse, který překonal přesunujícího se Hrenáka. V samém závěru třetiny měl navíc na holi vyrovnávací branku Bláha, Hrenák však svůj tým podržel.

Třetí část začala opatrněji z obou stran. Bílí Tygři poté mohli odskočit v další dvojnásobné přesilovce, Brízgala ale svou branku s vypětím všech sil uhájil od pohromy. Hra se poté přelévala z jedné strany na druhou, ani jeden z týmů si ale nedokázal vypracovat větší šanci.

S přibývajícím časem se Kladenští museli tlačit stále více dopředu, naráželi však na dobře zformovanou obranu domácích. V samém závěru ještě Rytíři sáhli ke hře bez brankáře, vyrovnat už ale nedokázali.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Byly to zbytečné nervy až do konce utkání. Je to ale ukázka současného stavu a rozpoložení, ve kterém se náš tým nachází. Téměř nás popravila vlastní přesilová hra a obecně speciální týmy jsou věc, která nás hodně trápí. Musíme se v přesilovkách i oslabeních hodně zlepšit, jinak můžeme ztratit všechny zápasy."

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): "Zápas jsme si prohráli v první třetině, respektive v prvních deseti minutách. Hrálo se nahoru dolů, my jsme bohužel udělali naprosto školácké chyby a Liberec je potrestal. Ve druhé třetině jsme se dostali zpátky do hry a myslím si, že jsme ještě dost dalších šancí spálili. Hodně sil nás stála také častá oslabení. Na konci zápasu jsme si chtěli vytvořit závěrečný tlak, ale neměli jsme už moc energie."

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. J. Dvořák (Filippi), 6. Filippi (Faško-Rudáš, M. Ivan), 8. T. Galvas (Flynn, Faško-Rudáš) - 33. Ticháček (Kusý, Jarůšek), 38. Tralmaks (Plekanec, Ticháček). Rozhodčí: Úlehla, Ondráček - Klouček, Kajínek. Vyloučení: 2:8. Využití: 0:1. Diváci: 4776.

Sestavy:

Liberec: Hrenák - J. Dvořák, McCoshen, Melancon, M. Ivan, R. Petrovický, Derner, T. Galvas - Faško-Rudáš, Filippi, Flynn - Bulíř, A. Najman, Rychlovský - Kelly Klíma, J. Pérez, Birner - Gajda, J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.

Kladno: Bow (9. Brízgala) - Veber, Slováček, Hejda, Ticháček, Martenet, Babka, Klikorka - Tralmaks, Plekanec, Sideroff - Jarůšek, Klepiš, Kusý - Frolík, Pytlík, O. Bláha - M. Beran, Melka, M. Procházka. Trenér: O. Vejvoda ml.