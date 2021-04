Liberec porazil Třinec 3:0 a v boji o titul snížil na 1:2 na zápasy

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve třetím finálovém utkání play off extraligy Třinec 3:0 a v sérii na čtyři výhry snížili na 1:2. Severočeši rozhodli zápas v první třetině, kterou vyhráli 2:0. Góly Bílých Tygrů dali obránce Petr Kolmann, který vstřelil svou první branku v extraligovém play off, a útočníci Radan Lenc s Michalem Bulířem. Třetí čisté konto v aktuálních vyřazovacích bojích uhájil brankář Petr Kváča. Čtvrté utkání se odehraje v pátek opět v Liberci od 17 hodin.

Při absenci potrestaného kapitána Jelínka doplnil útočné řady domácích sedmatřicetiletý Lukáš Pabiška, který odehrál celou sezonu v prvoligových Benátkách nad Jizerou a liberecký dres na sebe navlékl po dlouhých 12 letech.

Zpočátku byli sice o něco aktivnější Oceláři, ale jejich rozlet přibrzdil ve čtvrté minutě Kolmann, když otevřel skóre povedenou ranou od modré čáry. Domácím vedení očividně pomohlo a dostali se i do dalších šancí. Rychlovského a krátce poté i Grígera však vychytal brankář Kacetl.

V 17. minutě už se Bílí Tygři dočkali, když dokázali vybojovat puk v útočném pásmu, Birner nabil Lencovi a ten zpoza kruhu pro vhazování zvýšil na 2:0. Reprezentační útočník ukončil 12 zápasů trvající gólový půst - naposledy skóroval hned v úvodu play off v polovině března. Od té doby si připsal 11 asistencí.

Třinečtí měli nakonec štěstí, že do kabin odcházeli pouze s dvoubrankovým mankem. Vzápětí čelili přesilovce domácích, v níž nevyužil další šanci Lenc a Vlachovo zakončení skončilo na brankové konstrukci.

První početní výhodu hostů v utkání rozpůlila přestávka. Při té druhé, kdy musel ve 27. minutě na trestnou lavici Musil, byli už mnohem nebezpečnější a Kváča měl napilno. V největší šanci na něho nenašel recept ani kanonýr Stránský.

Jinak se ale hrálo v režii libereckých hokejistů. Ve 32. minutě zakončoval Musil z dobré pozice nad. O chvíli později pálil z ideální pozice Rosandič, jenže Kacetl vytěsnil puk se štěstím okrajem lapačky.

Třinečtí ve třetím dějství bojovali o zdramatizování koncovky, ale gól naděje nepřišel. I kvůli skvěle chytajícímu Kváčovi. Ten si poradil s dorážkou Michala Kovařčíka, obrovskou šancí Hrni i slibným pokusem Vrány. Závěr zkomplikoval hostům faul Gernáta v 57. minutě. Když to pak zkusili bez gólmana, využil toho Bulíř.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Odehráli jsme velice dobré utkání. I když nemůžu říct úplně vstup, kdy nás Třinec zatlačil, tak se nám povedla první třetina. Vstřelili jsme tam dvě branky, hráčům to dodalo spoustu energie pro ten zbytek a odehráli od brankáře po posledního hráče velmi povedené utkání. Když dáte první gól, získáte trošku více energie a hraje se vám lehčeji. Celkově to ale bylo hodně těžké utkání. Známe sílu Třince. Speciálně v útoku má velice kvalitní hráče, hráli jsme však velice dobře defenzivně. Nedali jsme soupeři moc šancí, ty, které měl, si musel vypracovat. Tak by to mělo být."

Václav Varaďa (Třinec): "Takový výsledek jsme si samozřejmě nepředstavovali. Vstup do zápasu jsme měli velmi dobrý, vytvořili jsme si šance, v podstatě jsme domácí překvapili aktivní hrou, jenže šance zůstaly nevyužité. Potom jsme ale po dvou chybách v obranném pásmu dvakrát inkasovali a od té chvíle si domácí náskok velmi dobře hlídali. Udělali to pro nás těžké v jejich obranném pásmu a my jsme nebyli schopní si tam vytvořit větší příležitosti. Soupeř byl lepší než my. Věřím, že zítra budeme hrát lépe. Zase to bude určitě bitva, snad se o to porveme víc."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Kolmann (Rosandič, Birner), 17. Lenc (Birner), 60. Bulíř. Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 300 (omezený počet). Stav série: 1:2.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - D. Špaček, J. Šír, J. Vlach - A. Dlouhý, Pabiška, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs, od 21. navíc Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Rodewald, Michael Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.