Liberec - Hokejisté Liberce vyhráli ve 34. kole extraligy nad Olomoucí 5:1 a po šesté výhře za sebou se opět po pár dnech vrátili do čela tabulky o tři body před druhý Třinec i třetí Hradec Králové. Naopak Olomouc prohrála osmý z posledních devíti zápasů a v tabulce klesla na osmou pozici. Gólem a asistencí se na vítězství domácích podíleli útočníci Michal Birner a Libor Hudáček.

Hosté si hned v úvodu pomohli dvěma nedovolenými zákroky, což nastartovalo Liberec k tlaku. Nic z něho však Severočeši nevytěžili, i když mají v soutěži nejvyšší úspěšnost v proměňování přesilovek. V dalším průběhu třetiny pak Lukáš odolal nebezpečným střelám Hudáčka i Jelínka.

Publikum v liberecké Home Credit Aréně se dočkalo gólu až v 17. minutě. Krenželok vyjel s pukem zpoza olomoucké branky a přesnou ranou pod horní tyč otevřel skóre. Ovace v hale ještě nedozněly a Liberečtí se radovali znovu. Birner posunul kotouč na Hudáčka, který střelou na vzdálenější tyč překonal Lukáše podruhé.

Do druhé třetiny šli domácí v početní výhodě. Velkou šanci měl Filippi, z dobré pozice ale přestřelil. Hosté kontrovali nahozením Jaroměřského, při němž Willa zachránila branková konstrukce. Místy nedůsledná obrana a také dvě vyloučení domácích za sebou posadily na koně pro změnu Hanáky.

Liberecká obrana ale odolala a v závěru oslabení měl naopak velikou šanci Filippi - Lukáš se štěstím zachránil svůj tým od třetího gólu. V polovině utkání už však nestačil na opakovanou střelu Ševce a Bílí Tygři vedli již o tři branky. Domácí se i nadále tlačili do útoku a na čtyřbrankový rozdíl pak zvýšil v přesilové hře ve 36. minutě dorážkou Kvapilovy střely Birner.

Pátou branku Severočechů mohl přidat v úvodu třetí části Krenželok, tváří v tvář Lukášovi ale neuspěl. V další gólové šanci se následně ocitnul Ordoš, z ideální pozice však přestřelil.

Udeřilo tak na druhé straně. Galvasovo nahození od modré čáry skončilo až za překvapeným Willem, který měl zakrytý výhled. Liberec mohl odpovědět v početní výhodě, proti střele Lence ale výborně zasáhnul Lukáš. Na konečných 5:1 tak upravil v poslední minutě Šmíd.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Nemyslím si, že bychom byli celé utkání lepším týmem. Podle mého názoru to byl vyrovnaný zápas. Hosté přijeli bez tří klíčových hráčů, což se na jejich výkonu podepsalo. Ale i přesto byl soupeř tvrdý, organizovaný a pro nás extrémně nepříjemný. Nám nepomohly přesilové hry, které nám hru zpomalily a rozbily tempo. Paradoxně a s úsměvem na rtech jsme v nich nakonec dali dva góly. Do dalších zápasů se musíme prezentovat daleko lepší hrou. Zápas jsme sice odehráli bojovně, ale měli jsme také kus štěstí, a proto jsme vyhráli."

Jan Tomajko (Olomouc): "Porážka 1:5 hovoří za vše. Myslím si, že Liberec byl po celý zápas lepší. V první třetině jsme hráli moc oslabení a Liberec se tak dostal do hry. My jsme moc nehráli s pukem a naše sebedůvěra šla dolů. Dostali jsme dva góly během jedné minuty a potom už jsme neměli na to, abychom zápas zvrátili. Alespoň se nám povedlo vstřelit gól, což je dnes asi jedině pozitivum."

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. L. Krenželok (J. Vlach, Ordoš), 18. L. Hudáček (Birner), 30. Ševc (T. Hanousek, L. Hudáček), 36. Birner (M. Kvapil), 60. Šmíd (P. Jelínek) - 47. J. Galvas (Ostřížek). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. Diváci: 5575.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc - Valský, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Olomouc: Lukáš - Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, Ondrušek, Švrček, Rutar - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Handl, Strapáč, Burian - V. Tomeček, Kolouch, Holec - B. Mráz, Skladaný. Trenéři: Tomajko a Moták.