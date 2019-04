Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, 3. dubna 2019 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will inkasuje třetí gól.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, 3. dubna 2019 v Liberci. Brankář Liberce Roman Will inkasuje třetí gól. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v prvním semifinálovém utkání play off extraligy Brno 4:3 v prodloužení. Bílí Tygři skórovali jako první, pak 1:2 prohrávali a opět 3:2 vedli. Výhru nad obhájcem titulu zajistil vítězi základní části v čase 68:59 kapitán Petr Jelínek. Druhý duel se odehraje ve čtvrtek opět v Liberci od 19 hodin.

"Byla to velice vyrovnaná bitva. Rozhodují přesilovky, rozhodují detaily v té hře a my jsme dnes byli o chloupek šťastnější než Kometa," prohlásil trenér Liberce Filip Pešán, jehož tým neprohrál s šampiony v základní hrací době ani pátý vzájemný souboj v sezoně.

V repríze finále z roku 2017 se hrál od úvodního buly pohledný hokej, který nabídl krásné kombinace, povedené individuální kousky, ale také řadu tvrdých soubojů. Pouze chvilku ale účinkoval v tomto představení hostující útočník Hruška, jenž musel opustit scénu v úvodních minutách po souboji s Birnerem. "V tomhle případě nemá cenu mlžit - Honza nedohrál a rozhodně to nevypadá, že by měl zítra nastoupit," řekl kouč hostů Kamil Pokorný.

Ve čtvrté minutě pykal za faul vysokou holí Erat a Severočeši první přesilovku zápasu využili, když Kvapil z kruhu pro vhazování prostřelil Čiliaka pod jeho pravou rukou. Liberec pokračoval v náporu, obvyklém při jeho domácích vystoupeních. Další velké příležitosti Krenželoka a Ordoše ale zůstaly nevyužity.

Poté se poprvé výrazněji připomněli také hosté, když Willovu pozornost prověřil z dobré pozice Zaťovič. Ve 14. minutě našlápl Zachar, dostal se až tváří v tvář Čiliakovi, ten však jeho záměr s chytrým zakončením mezi betony přečetl. Strážce brněnské branky pak výtečně zasáhl i proti Lencovi a Kvapilovi. Jen 17 vteřin před přestávkou přetavili svou první početní výhodu v gól také Jihomoravané, když se Holík neukvapil se střelou a pohodlně skóroval do odkryté branky.

Hned v nástupu do druhé třetiny dokonal obrat ze středu dorážející Štencel. V 26. minutě neobvyklým způsobem vyrovnal Hudáček, když si po vyhraném vhazování rychle přehmátl ruku na holi a překvapil Čiliaka zakončením na bližší tyčku.

Další obrat přinesl dravý průnik rychlíka Zachara, jenž se podél postranního hrazení protáhl postupně kolem tří protihráčů, bekhendovou žabkou našel najíždějícího Krenželoka a ten nabídkou nepohrdl - 3:2. V 37. minutě však předvedl podobně zdařilou individuální akci Holík, na jejímž konci nabídl vyrovnávací branku Zaťovičovi.

První větší šanci třetího dějství měl Kvapil, Čiliak si však prostor u pravé tyčky pohlídal. Právě Kvapil chvilku poté vypíchl hostům kotouč a snažil se nabrat rychlost ve středním pásmu, ale upláchnout nestihl, neboť Holík ho zastavil hákováním. Hokejisté Komety se ale v oslabení ubránili.

V 52. minutě vytáhl Will parádní zákroky během pár vteřin proti Holíkovi, Zaťovičovi a Muellerovi. Jen 34 sekund před koncem základní doby šel pykat Birner a pro slabší povahy přišly infarktové chvilky: Čiliak chyboval za brankou a Vlach mohl rozhodnout, jenže brněnská jednička situaci zachránila výstavní robinsonádou.

Zbývající část přesilovky v následném prodloužení Kometa nevyužila, byť Willovi musela pomoct tyčka. V 67. minutě Čiliak vychytal Hanouska. Chvilku nato museli do čtyř i Brňané a devět vteřin před koncem Kuskova trestu Jelínek rozhodl.

"Přesilovky nám fungují, jsou v play off klíčovým faktorem. Snažíme se je hrát víceméně stejně, ale také samozřejmě koukáme na video, jak hraje soupeř v oslabení. Bylo to dobře sehrané. Stál jsem před brankou a čekal na přihrávku. Byl jsem dobře zapřený a Tyler Redenbach mě skvěle našel. Je super, že jsme rozhodli v prodloužení. O to víc to může soupeře bolet. Je to ale stále jen první krůček," zdůraznil Jelínek.

"Je to teprve začátek série, zítra se jede nanovo. V prodloužení jsme měli první šanci my, naši přesilovku jsme ale nevyužili. Liberec pak svoji ano a to rozhodlo. My se chceme celou sérii spoléhat na svoji hru a soustředit se na sebe. Liberec je vynikající tým, ale ničím nás zvlášť nepřekvapil," uvedl útočník poražených Petr Holík.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Byla to velice vyrovnaná bitva. Rozhodují přesilovky, rozhodují detaily v té hře a my jsme dnes byli o chloupek šťastnější než Kometa."

Kamil Pokorný (Brno): "Byl to zápas hodný semifinále. Mělo to výborné tempo, přišly i branky a myslím, že po těch šedesáti minutách bylo skóre spravedlivé. Obě mužstva měla v závěru možnost to rozhodnout. My jsme v prodloužení nevyužili tu šanci v přesilovce, kdy jsme nastřelili tyčku. Potom jsme se dostali pod tlak a po faulu měli šanci hrát přesilovku také domácí. I když jsme téměř dvě minuty statečně vzdorovali, nakonec strhli zápas na svoji stranu."

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:3 v prodl. (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. M. Kvapil (Ševc, Birner), 26. L. Hudáček, 35. L. Krenželok (Zachar, Šmíd), 69. P. Jelínek (Redenbach, L. Krenželok) - 20. P. Holík (Mueller, O. Němec), 22. Štencel (M. Erat), 37. Zaťovič (P. Holík). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, Kis. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Sestavy:

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, Doherty - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.