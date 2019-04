Pátý zápas semifinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 11. dubna 2019 v Liberci. Petr Jelínek (uprostřed) z Liberce a brankář Brna Marek Čiliak a Jan Štencel z Brna.

Pátý zápas semifinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 11. dubna 2019 v Liberci. Petr Jelínek (uprostřed) z Liberce a brankář Brna Marek Čiliak a Jan Štencel z Brna. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v pátém zápase semifinále play off extraligy Brno 5:2 a dělí je jedno vítězství od postupu do finále. Dvěma góly se na porážce šampiona z předešlých dvou let podíleli kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek a Tomáš Filippi. Série hraná na čtyři výhry bude pokračovat v sobotu na ledě Komety.

Domácím ulehčil vstup do utkání Barinka, který byl již v první minutě vyloučen a Filippi jeho faul rychle potrestal. Tygři po 67 sekundách hry vedli.

Brankáře Čiliaka ale rychle inkasovaný gól nepoznamenal a následně Kometu výrazně podržel. Zlikvidoval samostatné akce Filippiho i Jelínka a hosté i díky tomu mohli vyrovnat. V čase 19:11 překonal Willa útočník Mueller.

Hned po 50 sekundách druhé třetiny ale Liberec opět vedl, poté co Čiliaka prostřelil Jelínek. Hosté mohli vyrovnat při Ševcově vyloučení, Will si ale se všemi pokusy poradil. Mnohem více práce měl jeho protějšek, slovenský gólman ale zlikvidoval i velké šance Jelínka a Hudáčka.

Severočeši ale nakonec výraznou střeleckou převahu přetavili ve třetí gól. Při hře čtyři na čtyři přesně zamířil Šmíd a Liberec poprvé v sérii vedl o dvě branky. Dvě sekundy před koncem druhé části mohl vedení domácích ještě navýšit Vlach, Čiliak ale jeho brejk zlikvidoval.

Hosté poté výrazně přidali, vytvořili si optickou převahu a ve 47. minutě se jim podařilo zásluhou Zaťoviče snížit. Kometa se i nadále tlačila do útoku, domácím se ale s pomocí Willa podařilo aktivitu soupeře ustát a v 56. minutě je přiblížil k výhře Jelínek. Při power play navíc zpečetil výsledek Filippi.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Filippi (M. Kvapil, Ševc), 21. P. Jelínek (L. Krenželok), 37. Šmíd (M. Kvapil, Ševc), 56. P. Jelínek (Lenc), 59. Filippi (L. Hudáček) - 20. Mueller (Kusko), 47. Zaťovič (Mueller, L. Čermák). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, Doherty - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, Orsava - Kratochvíl, Kusko, Plášek - Mallet, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.