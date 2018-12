Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 24. kole extraligy na svém ledě úřadujícího mistra Brno 5:2. Bílí Tygři zdolali Kometu stejným výsledkem jako v říjnu na jejím ledě, v sezoně jí tak nepřenechali ještě ani bod a potvrdili, že se jim před svými fanoušky daří - připsali si šestou domácí výhru v řadě. V tabulce si tak Severočeši upevnili druhou pozici, Brno naopak zůstává mimo elitní šestku. Dva body za nahrávky si připsal domácí lídr bodování soutěže Marek Kvapil.

Do utkání lépe vstoupila Kometa, která si svou aktivitou vysloužila hned ve druhé minutě přesilovou hru. V té mohl otevřít skóre Mueller, jeho tvrdou ránu bez přípravy ale zastavila horní tyč. Početní výhodu si zahrál také Liberec, sehrál ji však špatně.

Domácí to ale příliš dlouho nemrzelo, jelikož hned vzápětí propasíroval zpoza branky puk až za Vejmelkova záda Valský a Bílí Tygři šli do vedení. To ještě zvýšil v polovině první třetiny svou premiérovou trefou v české extralize kanadský zadák ve službách Liberce Doherty. Třetí branku domácích mohl přidat v závěru první třetiny v přesilovce Filippi, Vejmelkovi ale pomohla tyč.

O přestávce se hostující trenéři rozhodli pro změnu v brankovišti a od druhé části nahradil Vejmelku v sestavě Kašík. Ani ten však nezastavil nápor domácích a po přesilovkové souhře s Birnerem přidal třetí branku Bílých Tygrů Lenc.

Brno odpovědělo rovněž v početní výhodě, když od modré čáry propálil Willa Bartejs. Liberec si ale tříbrankové vedení vzal rychle zpět; v další přesilové hře mířil přesně Stříteský a bylo to 4:1. Snížení měl poté na hokejce Mueller, Will však jeho dělovku skvěle chytil.

Po půlminutě třetího dějství se už však Kometa mohla radovat, zpátky do hry jí dostal Zaťovič. Úřadující mistr byl i nadále aktivnější a Will měl plné ruce práce se střelami Holíka a Malleta. Na opačné straně měl po rychlém protiútoku obrovskou šanci Valský, Kašík mu však sebral téměř jistý gól famózním zákrokem lapačkou.

V 54. minutě už však nestačil na přesnou ránu Filippiho a Liberec znovu vedl o tři branky. Moravané se ještě v závěru pokusili se zápasem něco udělat, Liberečtí si ale vítězství a plný tříbodový zisk pohlídali.

Výsledky:

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Valský (L. Krenželok, Hanousek), 11. Doherty, 23. Lenc (Birner, M. Kvapil), 29. Stříteský (Redenbach, L. Hudáček), 54. Filippi (M. Kvapil) - 27. Bartejs (Štencel), 41. Zaťovič (P. Holík, Štencel). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 6945.

Sestavy:

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Ševc, Doherty - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Brno: Vejmelka (21. Kašík) - O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Mallet, J. Hruška, R. Zohorna - Plášek, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Střondala, Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.