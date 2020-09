Liberec porazil 2:0 oslabený FCSB a v EL postoupil

Giurgiu (Rumunsko) - Fotbalisté Liberce zvítězili ve 3. předkole Evropské ligy 2:0 na půdě oslabeného FCSB, jemuž kvůli koronaviru chybělo hned 15 hráčů. Severočeši na stadionu v Giurgiu hráli od 20. minuty a vyloučení domácího Stefana Cany dlouhou přesilovku, kterou v druhé půli gólově zužitkovali po rohových kopech Júsuf Hilál a střídající Michael Rabušic.

Slovan navázal na výhru 5:1 z 2. předkola proti litevskému Riteriai a v závěrečném předkole si příští týden zahraje doma o základní skupinu s APOELem Nikósie. Kyperský tým zdolal na penalty bosenský celek Zrinjski Mostar 4:2. V normální hrací době i po prodloužení skončil duel 2:2.

Zápas v Giurgiu byl až do dnešního odpoledne v ohrožení kvůli tomu, že se v týmu FCSB od minulého týdne šíří koronavirus. UEFA povolila rumunskému klubu narychlo doplnit soupisku o nové hráče a nastoupit.

Celá kvalifikace Evropské ligy se kvůli koronavirové krizi hraje jen na jedno utkání a bez diváků. Liberec usiluje o první postup do základní skupiny evropských pohárů od sezony 2016/17.

FCSB, který nastoupil kvůli koronaviru oslaben už v předchozím kole na půdě Bačky Topola, měl nakonec k dispozici 18 hráčů včetně dvou brankářů. Majitel klubu Becali na poslední chvíli angažoval několik nových hráčů a jeden z nich Karanovic musel už po 10 minutách kvůli zranění střídat.

Ještě větší komplikace pro domácí přišla ve 20. minutě. Stoper Cana fauloval unikajícího Mosqueru a ázerbájdžánský rozhodčí jej vyloučil. Následný přímý kop v podání Hilál vytáhl brankář Straton, který si poradil i s Hromadovou dorážkou.

Liberec sice v přesilovce až tolik nedominoval, ale šance si vytvářel. Hlavičkující Pešek však minul a před pauzou Straton vychytal hlavičkujícího Hilála. FCSB i v oslabení hrozil, největší šanci první půle měl ale ještě v plném počtu v úvodu, kdy brankáře Nguyena protáhl Sut.

Liberecký gólman podržel spoluhráče hlavně šest minut po pauze, kdy zneškodnil únik Petreho. Kouč Slovanu Hoftych vzápětí poslal do hry druhého útočníka Rabušice a ten se mohl ihned prosadit, proti jeho hlavičce ale výborně zasáhl Straton.

Severočeši stupňovali tlak. Střílený centr z pravé strany těsně netrefili dva hostující hráči, proti Hilálově hlavičce pak za již překonaným gólmanem odvrátil Sut. V 63. minutě skončila Mikulova tečovaná rána těsně vedle, ale z následného rohu už Slovan udeřil. Po Mosquerově centru se hlavou k tyči prosadil Hilál a navázal na branku z 2. předkola na půdě litevského Riteriai.

V 82. minutě Severočeši ze stejné akce pojistili vedení. Na další Mosquerův centr z rohu si tentokrát naskočil střídající Rabušic a definitivně rozhodl. V závěru pak ještě hosté neproměnili dvě šance.

Hlasy po utkání:

Mihai Pintilii (trenér FCSB): "Myslím, že jsme potřebovali ještě tak dva tři hráče, a porazili bychom je. Mana, Morutana a řekněme Cretua. Covid-19 nás bohužel neopouští, naše smůla. Vinu nenese nikdo. Příště se pokusíme být ještě pozornější k pokynům, ještě zodpovědnější. Nikdo nemůže hráčům nic vyčítat, snažili se, chtěli, nechali tam všechno. Děkuji těm, co nás doplnili. Byli neuvěřitelní."

Mihai Stoica (sportovní ředitel FCSB): "Perianu dostal žlutou kartu za simulování, ale byl to faul. Možná nepadal úplně přirozeně, ale měla to být penalta. Pak tam byl faul na Suta, jasná penalta. A před červenou kartou byl v první fázi faul na Canu. Ten mladý kluk, který hrál perfektně, následně udělal chybu, dostal červenou kartu a vypadli jsme. Ale pamatujme si dnešní datum, zapíše se do historie."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Domácí dali dohromady mužstvo na poslední chvíli. Ale přibylo tam hodně zkušených hráčů, výborných fotbalistů, jak jsme viděli. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, že to je atypický zápas. Naši hráči zase nemají tolik pohárových zkušeností, aby to pro ně bylo jednoduché. Říkali jsme jim, ať zůstanou v klidu. Respekt před soupeřem, jak to poskládal. Viděli jste český nároďák proti Skotsku. Nastoupili kluci, kteří nemají s nároďákem žádnou zkušenost, a za jeden trénink z toho vzniklo velmi dobré mužstvo. Je tam ten efekt, že nemáte co ztratit. Samozřejmě nám pomohlo vyloučení a první gól Hilála. Ulevilo se nám obrovsky. Ještě předtím nás podržel brankář Nguyen, soupeř měl tutovku, do té doby asi největší v zápase. Rohy na tréninku dost trénujeme. Věděli jsme, že máme skvělé hráče na centry. Příchod Ramba (Rabušice) nám velmi prospěl. Potřebovali jsme tam dostat druhého útočníka a výšku. Jsme rádi, že jsme postoupili a Liberec má šanci porvat se o skupinu. I když samozřejmě víme, že osud naklonil karty na naši stranu."

Michael Rabušic (útočník Liberce): "Těžké bylo spíš to okolo, jak se vše řešilo. Bylo strašně těžké nastavit hlavu. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se bude hrát nebo ne, s kým budou hrát, že mohou hrát třeba i s dorostenci. Ale oni si koupili hráče z rumunské ligy, kvalitu měli, i když nebyli samozřejmě sehraní. Pomohla nám červená karta. Bylo to o prvním gólu, ve druhé půli byla otázka času, kdy nám to tam spadne. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli na tu hlavu. Teď nám chybí ještě jeden krůček zvládnout, doufejme, že to dokážeme."