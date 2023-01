Liberec poprvé v sezoně porazil Spartu, po obratu z 0:2 vyhrál v Praze 5:2

Praha - Hokejisté Liberce obrali na třetí pokus poprvé v sezoně o body pražskou Spartu, když v utkání 35. extraligového kola vyhráli na ledě Pražanů 5:2. Zpočátku se přitom zdálo, že Sparta směřuje za čtvrtou výhrou v řadě, když vedla po první třetině 2:0. Pátý z posledních šesti zápasů ale vyhráli po obratu Bílí Tygři. Po dvou gólech dali v dresu Liberce Michal Birner a Tomáš Filippi, jenž přidal i asistenci. Tři body za nahrávky nastřádal další útočník vítězů Martin Faško-Rudáš.

V dresu Pražanů si odbyl premiéru útočník Pavel Kousal, čerstvá posila z Mladé Boleslavi. První dějství patřilo domácím. Ve čtvrté minutě prověřil Řepík pozornost gólmana Kváči, vzápětí zkusil domácí kapitán štěstí z otočky a moc nechybělo, aby strážce liberecké branky nachytal. Kotouč však skončil na bočním oblouku branky.

V sedmé minutě tak otevřel skóre Mikliš, když projektil ze své hokejky vyslal od postranního hrazení na branku přesně ve chvíli, kdy Kváčovi zaclonili výhled před brankovištěm projíždějící hráči. Ve 14. minutě minul zblízka Buchtele, na trestnou lavici však musel po chvilce Balinskis a Jandus šťastně tečovanou střelou zvýšil v početní výhodě na 2:0.

Od druhého dějství se však začala karta obracet. Brzké oslabení sice domácí přečkali bez úhony, ale krátce poté, co hříšník Kousal naskočil z trestné lavice zpět do hry, snížil Balinskis. Hosté ožili. Ve 35. minutě Melancon po skončení další přesilovky bombou z kruhu nepropálil Kováře, jenže Birnerovi se to o chvilku později podařilo a bylo vyrovnáno. Ještě krátce před koncem druhé části nedokázal Safin zblízka zakončit povedenou kombinační souhru Pražanů.

Sparta přes vyrovnané skóre nedokázala naskočit zpět do tempa ani ve třetí třetině. Po 47 sekundách navíc fauloval Řepík a Birner v přesilovce úspěšnou tečí dokonal obrat. Ve 46. minutě dorážel po Ordošově zakončení do odkryté branky Najman, Kovář mu však sebral radost z takřka jistého gólu a držel svůj tým na dostřel, jenže pouze dočasně.

Jen o chvilku později právě Kovář na chvilku povolil v koncentraci a signalizoval zakázané uvolnění hostů, jenže píšťalka nezazněla, Faško-Rudáš ihned přihrál před branku Filippimu a Severočeši vedli už 4:2. Na konci 54. minuty jim dal stejný střelec prakticky jistotu. Naději mohl vykřesat Erik Thorell, ale zazvonil jen na brankovou konstrukci.

35. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 7. Mikliš (M. Forman, Sobotka), 16. M. Jandus (R. Horák) - 24. Balinskis (A. Najman, Faško-Rudáš), 38. Birner (Filippi, M. Ivan), 43. Birner (Ordoš, Melancon), 47. Filippi (Faško-Rudáš, Melancon), 54. Filippi (Faško-Rudáš). Rozhodčí: Jaroš, Pražák - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 9833.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - Krutil, Kempný, M. Jandus, Němeček, Mikliš, Moravčík, T. Tomek - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Safin, D. Vitouch, Buchtele - P. Kousal, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Kolmann, J. Šedivý - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Ordoš - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Jenčovský. Trenér: Augusta.