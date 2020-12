Liberec podlehl Plzni 3:6 a prohrál potřetí za sebou

Liberec - Hokejisté Liberce podlehli ve 23. kole extraligy doma Plzni 3:6 a potřetí za sebou nebodovali. Indiáni na ledě Bílých Tygrů uspěli poprvé od 24. listopadu 2017 po pěti porážkách za sebou a drží se na druhé pozici o dva body za Třincem, který má ale tři zápasy k dobru. Dvakrát za vítěze skóroval Matyáš Kantner a tři asistence si připsal Filip Suchý.

Plzeň do utkání vlétla a hned po několika vteřinách prověřil Kváčovu připravenost ostrou ranou Suchý. Na druhé straně zahrozil Filippi, také Frodl byl na místě. Do vedení šli v páté minutě aktivnější hosté, když Kracíkovu přihrávku zpoza branky zametl do sítě Kantner.

Na dvoubrankový rozdíl mohl hned vzápětí zvýšit Pour, jeho střela ale jen těsně minula Kváčovu branku. Na druhé straně byl blízko vyrovnání Vlach, jeho střelu ale zastavila horní tyčka. První přesilovku v zápase si zahrála Škoda, Kváču ale prakticky neohrozila. Zato domácím se v početní výhodě vedlo o poznání lépe a zásluhou pohotového Rachůnka vyrovnali.

Ihned po vhazování navíc vjel do útočného pásma Lenc a střelou z pravého kruhu zaskočil překvapeného Frodla. Oba góly domácích dělilo pouhých 12 sekund. Plzeňští byli dvěma slepenými góly značně opařeni a třetí branku Bílých Tygrů mohl v závěru první třetiny přidat v přesilovce Gríger, Frodl ale tentokrát svůj tým podržel.

Ve druhé třetině mohl Liberec zvýšit své vedení ve dvojnásobné přesilovce, střely Birnera a Lence ale pokryl Frodl. V polovině utkání tak udeřilo na druhé straně, když chybu Rosandiče v rozehrávce potrestal ve vlastním oslabení nekompromisní ranou pod horní tyč Kodýtek.

O čtyři minuty později už Západočeši dokonce vedli. Suchého krásnou přihrávku uklidil za bezmocného Kváču z modré čáry sjíždějící Kaňák. A pro domácí bylo ještě hůř, když si Gulaš elegantně obhodil Havlína a bekhendovým blafákem překonal Kváču počtvrté. Severočeši kontrovali brejkem Zachara, liberecký rychlík ale tváří v tvář Frodlovi neuspěl.

Bílí Tygři se mohli na začátku třetí části dostat zpátky na dostřel v početní výhodě, Plzeň se ale bez problémů ubránila. Na opačné straně pak pláchnul domácí obraně Straka, Kváča však svůj tým podržel. Hned vzápětí ale Gulašovu střelu dorazil na brankovišti důrazný Kracík a poslal svůj tým do pohodlného vedení o tři branky.

To ještě mohl zvýšit Eberle, jenže Kváčovi pomohla pravá tyč. V 53. minutě ale ve vlastním pásmu našlápnul Kantner a krásnou individuální akcí přidal již šestý gól Plzeňských. Na konečných 3:6 pak ještě v závěru upravil povedenou ranou domácí Filippi.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Do doby, než jsme hráli v kuse šest minut v přesilovce, to byl vyrovnaný zápas. Početní výhody nám ale nepomohly a trochu jsme ztratili tempo. V té poslední jsme dokonce sami inkasovali a tam se ten zápas z mého pohledu asi zlomil. Plzeň už poté hrála velice dobře, organizovaně, rychle k nám přistupovala. Ve druhé třetině otočila stav na svou stranu a ve třetí třetině už nám toho moc nedovolila."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Odehráli jsme povedené utkání. Přestože nám Liberec během minuty otočil, tak nás to nezabrzdilo. Ve druhé třetině nás hodně nakopnul vyrovnávací gól v oslabení a poté jsme se dostali do vedení 4:2, což nás uklidnilo. Věděli jsme, že Liberec se nevzdá a ve třetí třetině zkusí se zápasem něco udělat, my jsme si ale vedení dobře pohlídali. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a potvrdili tak body z domácího utkání s Vítkovicemi."

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 16. T. Rachůnek (Filippi, Pekař), 17. Lenc (T. Hanousek), 59. Filippi (Birner, Lenc) - 5. Kantner (Kracík, Vráblík), 30. Kodýtek (F. Suchý), 34. L. Kaňák (F. Suchý), 35. Gulaš (Stříteský, F. Suchý), 49. Kracík (Gulaš), 53. Kantner (Budík). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Liberec: Kváča - T. Hanousek, Šmíd, Knot, Rosandič, T. Havlín, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - A. Musil, P. Jelínek, Zachar - J. Vlach, Hrabík, Pekař. Trenér: P. Augusta.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, Vráblík, Budík - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Kantner, Kracík, Pour - Malát, Stach, F. Přikryl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.