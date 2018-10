Liberec - Hokejisté Liberce porazili v předehrávce 8. kola extraligy po velkém obratu Olomouc 4:3 v prodloužení a vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů. Bílí Tygři prohrávali v polovině druhé třetiny už 0:3, ale i díky dvěma trefám v oslabení v 56. minutě si vynutili nastavení. V něm rozhodl v čase 61:40 obránce Ladislav Šmíd.

Dvakrát se za vítěze trefil útočník Michal Bulíř, který si v tabulce střelců polepšil na 10 gólů. Severočeši se posunuli z pátého na třetí místo, Olomouc zůstala po třetí porážce za sebou osmá.

Oba týmy nechaly po pátečních zápasech odpočívat své gólmanské jedničky. V brance domácích se místo Willa objevil Schwarz a za hosty chytal Lukáš místo Konráda.

Liberec do utkání vstoupil lépe, ale žádnou z řady šancí nevyužil. Naopak v 18. minutě se na hranici brankoviště prosadil svým prvním gólem po přestupu z Brna důrazný Nahodil a Hanáci vedli.

Svůj náskok mohli ještě navýšit v úvodu druhého dějství v přesilovce, nesehráli ji však vůbec dobře. Ještě hůře naložili s početní výhodou Liberečtí. Čtyři hráči domácích propadli v útočném pásmu a následný rychlý protiútok Olomouce zakončil přesnou ranou v oslabení Irgl. Liberecký trenér Pešán sáhl k výměně brankáře a mezi tyče putoval Will.

Ani tento tah však Severočechy nenabudil a po Hanouskově chybě v polovině utkání přidal třetí gól hostů Tomeček. Poté domácí přece jen zabrali a najednou jich byl plný led. Početní výhodu po ukázkové souhře s Kvapilem využil Bulíř a snížil na 1:3. Hned vzápětí mohl Liberec dostat na dostřel Doherty, Lukáš však s vypětím všech sil svou branku uhájil.

Na začátku třetí části hráli Bílí Tygři tři přesilovky v rychlém sledu. Dobré šance si vytvořili Bulíř s Kvapilem, Olomouc se však i díky skvělému Lukášovi v dlouhém oslabení ubránila. Liberečtí i nadále dobývali branku hostů, všechny střelecké pokusy však končily na připraveném Lukášovi.

Pět minut před koncem základní hrací doby dostala Olomouc možnost přesilové hry a zdálo se, že tlak domácích se zastaví. Po obrovské hrubce Škůrka však dostal Liberec nejprve na dostřel Valský. A hned za dalších 23 vteřin vyrovnal stále ještě při Zacharově pobytu na trestné lavici Bulíř.

V nastavení Bílí Tygři dokonali obrat. Po Kvapilově přihrávce se trefil z pozice mezi kruhy Šmíd. Liberec doma porazil Olomouc pošesté za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Narazili jsme na velmi organizovaného a houževnatého soupeře. I když jsme ho možná chvílemi přehrávali, tak se soupeř přesto dostal do vedení o tři branky. Jsem rád, že jsme přesto nesložili zbraně, v přesilovce se nám podařilo snížit. V závěru i přes oslabení hráči šli za vyrovnáním, což se nám nakonec i podařilo. Zejména díky bojovnosti a nasazení ze závěru utkání nám pak bonusový bod z prodloužení spadl do klína."

Jan Tomajko (Olomouc): "Zápas se mi nehodnotí vůbec lehce. Po takovém průběhu zápasu, kdy jsme se dostali až do vedení 3:0, si odvážíme pouze bod. A to je málo. Jsme z toho zklamaní, měli jsme v závěru přesilovou hru a mohli jsme si v klidu zápas pohlídat. Místo toho jsme dostali dva góly, to je neomluvitelné."

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 4:3 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 35. Bulíř (M. Kvapil), 56. Valský, 56. Bulíř, 62. Šmíd (M. Kvapil) - 18. Nahodil (Skladaný), 26. Irgl, 30. V. Tomeček (Ondrušek). Rozhodčí: Hribik, Kika - Lučan, K. Zavřel. Vyloučení: 3:6, navíc Holec (Olomouc) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 2:1. Diváci: 4852.

Liberec: Schwarz (26. Will) - Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc, Hanousek, Kolmann - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Lenc, Bulíř, M. Kvapil - Valský, Redenbach, L. Hudáček - Teplý, Lakatoš, M. Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Švrček, Jaroměřský, Dujsík - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Kolouch, Burian - Skladaný, Nahodil, Strapáč - Holec, B. Mráz, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

1. Hradec Králové 8 6 1 0 1 21:13 20 2. Litvínov 7 5 1 0 1 25:14 17 3. Liberec 9 5 1 0 3 30:22 17 4. Vítkovice 7 5 0 1 1 15:10 16 5. Sparta Praha 8 4 1 1 2 23:14 15 6. Plzeň 7 3 1 2 1 26:15 13 7. Brno 7 3 1 1 2 15:15 12 8. Olomouc 8 3 0 2 3 17:19 11 9. Pardubice 8 2 2 0 4 18:21 10 10. Mladá Boleslav 7 3 0 0 4 16:22 9 11. Třinec 7 2 0 0 5 10:15 6 12. Zlín 7 2 0 0 5 16:26 6 13. Karlovy Vary 7 1 0 1 5 14:21 4 14. Chomutov 7 0 0 0 7 11:30 0