Liberec - Fotbalisté Liberce udolali po třech penaltách Libora Kozáka v 29. ligovém kole Slovácko 3:2. Slovan v soutěži popáté za sebou bodoval a drží šesté místo, které jako poslední zaručuje účast v elitní nadstavbové skupině o titul. Na první dva úspěšné pokutové kopy Kozáka stihli vyrovnáním odpovědět Jiří Krejčí a Vlastimil Daníček, na vítěznou trefu útočníka Slovanu z druhé minuty nastavení už však hosté nezareagovali. Slovácko je v tabulce třinácté dva body od desáté příčky.

Překvapivě aktivněji vstoupilo do zápasu Slovácko, které v úvodu využívalo toho, že se Liberci zpočátku nedařila jeho tradiční kombinační hra. Ve 14. minutě napřáhl z dálky Janošek a domácí brankář Nguyen střelu s problémy vyrazil před sebe.

V polovině první půle Severočeši přidali a ve 23. minutě poprvé zahrozili. Malinského pokus z velkého úhlu však gólman Trmal vykopl. Už v nastavení první půle nakopl hostující Krejčí ve vápně Potočného a rozhodčí Rejžek nařídil penaltu. Útočník Kozák pokutový kop s pomocí tyče proměnil.

Kouč Slovácka po přestávce poslal na trávník střídající Havlíka s Harbou a hosté začali náporem. Po Navrátilově centru ve 49. minutě zakončoval Zajíc a domácí Nguyen vyškrábl míč na roh.

Na druhé straně protáhl Trmala Breite. Slovan postupem času stále víc útočil do otevřené hostující obrany. V 64. minutě Malinský na malém vápně těsně minul centr a poté Trmal vytáhl Kozákovu hlavičku.

Liberec pak přišly nevyužité šance draho. V 70. minutě po Havlíkově centru z přímého kopu ještě Nguyen vytáhl Zajícovu hlavičku na tyč, ale dorážející Krečí už zblízka doklepl míč do prázdné branky.

Domácí si však brzy vzali vedení zpět. V 73. minutě ještě Potočného střelu z přímého kopu vyrazil Trmal, ale za necelé tři minuty fauloval ve vápně Daníček Malinského a Kozák nenavázal ani z druhé penalty.

I druhý hostující hráč, který způsobil pokutový kop, však svůj faul odčinil. V 79. minutě Havlík z podobné pozice jako po gólu na 1:1 poslal centr z přímého kopu a Daníček hlavou srovnal. Liberec přesto ještě strhl výhru na svou stranu. Rejžek za Havlíkovu ruku nařídil proti hostům v nastavení třetí penaltu a Kozák opět nezaváhal.

Hlasy po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "První poločas nám Slovácko nedalo moc prostoru, začali jsme až moc nakopávat a vznikl z toho zbytečně soubojový zápas. Nakonec jsme se dostali do vedení. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, dostávali jsme se do gólových situací. Bohužel jsme inkasovali dvakrát po standardních situacích. Byly to naše vlastní chyby, na tom musíme zapracovat. Těší mě, že se nám podařilo vstřelit třetí branku, mužstvo ukázalo morální sílu. Myslím, že všechny penalty byly odpískané správně, že nebylo o čem polemizovat. Nicméně sám jsem byl trošku zaskočený, že jsme kopali tři. Byl to strašně těžký zápas, protože jsme se chtěli udržet v první šestce. Bylo to dost nervózní, ale diváci si přišli na své."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Dneska těžko hodnotit, hlavně z pohledu nepříjemného závěru. První poločas z naší strany dobrá obranná fáze i presink, Liberec jsme do ničeho nepouštěli. Utkání se rozhodlo v šestnáctkách. Vrcholem prvního poločasu byla zbytečná penalta ve 46. minutě. Ve druhém poločase jsme udělali dvě změny. Liberec se dostával do brejků, a když se nám konečně podařilo v 70. minutě vyrovnat, zase jsme hloupě vyhodnotili situaci v šestnáctce. Chyby chci hledat nejdříve u našeho týmu. Vrcholem všeho je, když vyrovnáme, tak si necháme dát třetí gól v 90. minutě. Nedisciplinovanost jednotlivců pak stojí zápas celý tým, takhle to nejde. Žádnou z těch penaltových situací jsem neviděl, ale rozhodčí byl přesný, tak to asi věděl. Jestli všechny byly, tak je to jen naše hloupé chování v šestnáctce a naivita."

Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 3:2 (1:0)

Branky: 45.+2, 76. a 90.+2 všechny z pen. Kozák - 70. Krejčí, 79. Daníček. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Kozák - Divíšek, Diviš, Kalabiška. Diváci: 4754.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský (82. Musa), Potočný, Pešek (60. Mara) - Kozák. Trenér: Hornyák.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Krejčí, Divíšek - Daníček - Diviš, Sadílek (46. Havlík), Janošek (46. Harba), Navrátil (81. Kalabiška) - Zajíc. Trenér: Svědík.