Liberec po obratu v závěru porazil Boleslav 2:1

Liberec - Fotbalisté Liberce v 8. kole první ligy po otočce v závěru porazili Mladou Boleslav 2:1. Hosté poslal ve 29. minutě do vedení David Douděra, v 82. minutě ale srovnal po vyloučení Jiřího Skaláka z penalty Júsuf Hilál a za čtyři minuty v přesilovce dokonal obrat další střídající hráč Lubomír Tupta. Slovan si v druhém duelu pod trenérem Lubošem Kozlem připsal první výhru v ligové sezoně, v nejvyšší soutěži zvítězil po 12 zápasech a opustil poslední místo v tabulce. Boleslav ztratila body potřetí za sebou a je desátá.

Hosté byli od úvodu mírně aktivnější, do velkých šancí se ale zpočátku stejně jako Liberec nedostávali. Ve 20. minutě zblokoval Škodovu střelu Chaluš. O devět minut později Boleslav z první výraznější možnosti udeřila. Na centr Juráska z levé strany si na zadní tyči naskočil Douděra a hlavou otevřel skóre. Mladoboleslavský stoper si připsal pátou ligovou branku.

Chvíli nato zkoušel za polovinou hřiště dalekonosným lobem překonat domácího gólmana Knoblocha Matějovský, ale těsně minul. Poté Skalák ve skluzu zamířil mimo po centru z levé strany mimo.

Liberečtí po změně stran přidali na aktivitě, ale dobře pracující defenziva Středočechů je prakticky vůbec nepouštěla do šancí. Domácí byli v ofenzivě dlouho neškodní a dopláceli na řadu nepřesností.

Až v 79. minutě po centru z pravé strany přistrčil Skalák na hranici malého vápna Mikulu a rozhodčí Hocek odpískal penaltu. Hostující křídelník byl navíc vyloučen, původně po druhé žluté kartě, po přezkoumání situace ze záznamu pak rovnou. Střídající Hilál z pokutového kopu nezaváhal a připsal si první branku po návratu do Liberce.

Bahrajnský útočník se za další čtyři minuty podílel i na obratu skóre. Před vápnem přiťukl balon Tuptovi a další střídající hráč zamířil přízemní střelou přesně k tyči. Slovenský ofenzivní univerzál skóroval poprvé v české lize. Liberec dal zavzpomínat na obrat z roku 2012, kdy rovněž v závěru proti Boleslavi otočil stav na 2:1. Se středočeským soupeřem bodoval v lize pojedenácté za sebou.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Pro nás strašně cenné vítězství. V situaci, ve které jsme, by další domácí porážka byla pro nás velmi nepříjemná. Hlavně v prvním poločase byl soupeř velmi kvalitní, my jsme tahali za kratší konec. Boleslav byla postupem času v první půli lepší. Měli jsme problémy dozadu s jejich rotací a nakonec jsme dostali gól. Vedení soupeře bylo zasloužené. Cítil jsem ale z mužstva o půli, že jsou hráči naštvaní sami na sebe. Věděli, že můžeme hrát líp. Náš výkon se v druhé půli zlepšil, byť tam pořád bylo dost chyb. Soupeř nás už ale nepřehrával. V závěru jsme otočili utkání spíše silou vůle. Nahrála nám červená karta Skaláka, Boleslav se pak už soustředila na defenzivu a my toho dokázali rychle využít. Pomohli nám střídající hráči. Zásadní podíl na obratu měl Hilál, jeden gól dal, na druhý přihrál."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Myslím, že zápas nám protekl mezi prsty. Hru jsme celkem kontrolovali, navíc se nám podařilo dostat do vedení oproti zápasům, které jsme hráli předtím. V průběhu druhé půle jsme měli ještě jednu šanci, Ondrovi Karafiátovi to projelo mezi nohama. Mohli jsme jít do vedení 2:0, bohužel se nestalo. Pak jsme špatně vyřešili dvě situace a dali jsme soupeři šanci. Navíc při penaltě přišla ještě červená karta. Soupeř vyrovnal. Při druhém inkasovaném gólu místo toho, abychom vzali balon dopředu, hrajeme zpátky. Bylo to podobné jako před prvním gólem. Je to pro mě těžká rána, takovýhle zápas jsme měli dotáhnout k výhře."