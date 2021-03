Liberec po obratu porazil Teplice 2:1 a poskočil na třetí místo

Liberec - Fotbalisté Liberce zvítězili po obratu v závěru v předehrávce 23. kola první ligy nad Teplicemi 2:1. Hosté vedli od 13. minuty po vlastním gólu Michala Sadílka, v 29. minutě neproměnil penaltu domácí Michael Rabušic, který ale v 77. minutě zaváhání odčinil a srovnal. V 90. minutě pak dokonal obrat střídající Imad Rondič.

Liberec zvítězil nad Teplicemi 2:1 stejně jako na podzim. Slovan v lize bodoval posedmé za sebou a v neúplné tabulce poskočil už na třetí místo před Slovácko, které má ale stejně jako pátý Jablonec dva zápasy k dobru. Hosté prohráli po třech kolech a figurují na 14. příčce.

Jako první zahrozili domácí. Mosquera se uvolnil těsně za vápnem a přízemní střelou jen těsně minul. Sadílek dal v předchozích dvou kolech své první tři góly v české lize, dnes ale zamířil do vlastní branky.

Hostující Mareš se ještě v úniku proti Knoblochovi neprosadil, akce však pokračovala a po centru z pravé strany Sadílek po souboji s Juklem poslal míč hlavou pod břevno do liberecké sítě.

Po necelé půlhodině měli domácí ideální možnost na vyrovnání. Po Vondráškově zákroku ve vápně nařídil rozhodčí Hocek penaltu, kterou ale Rabušic zahrál mizerně a slabou nepříliš umístěnou střelou nechal vyniknout brankáře Čtvrtečku. Liberecký útočník se proti teplickému gólmanovi neprosadil ani o chvíli později hlavičkou na bližší tyč.

Krátce po přestávce musel kvůli zranění střídat teplický Mareš a na hrotu útoku ho nahradil Řezníček, který si připsal 300. start v české lize. Domácí kouč Hoftych v 55. minutě dvakrát střídal a čerstvý Rondič chvíli nato pohotovým volejem těsně přestřelil.

Čtvrthodinu před koncem se stejný hráč dostal po centru k hlavičce a Teplické podržel Čtvrtečka. Slovan stupňoval tlak a v 77. minutě už srovnal. Mikulova přihrávka po zemi prošla až na hranici malého vápna a Rabušic zblízka poslal míč do sítě. Bývalý reprezentant osmým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

V 80. minutě mohl otočit stav agilní Rondič, ale teplického brankáře nepřekonal. Na druhé straně nepotrestal zaváhání domácího Knoblocha při odkopu Vukadinovič a z protiakce Slovan rozhodl. Na Mosquerův centr si naskočil Rondič a hlavičkou o zem k tyči překonal Čtvrtečku. V závěru pak ještě hosté marně žádali penaltu po přišlápnutí Jukla.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "První poločas jsme nebyli dobří, prohrávali jsme souboje. Spousta hráčů hrála pod svoje možnosti. Nepůsobili jsme tak týmově, jak jsme zvyklí. Přesto jsme měli nějaké šance včetně penalty, kterou Rambo (Rabušic) neproměnil. Důležité bylo, že se oklepal a později to vrátil brankou v pravý čas. S první půlí jsme nebyli spokojeni, Teplice vedly zaslouženě. V druhém poločase jsme do toho chtěli dostat více emocí, aby do toho hráči dali srdce. Prostřídali jsme, kluci, kteří přišli, přinesli oživení. V závěru to byly infarktové stavy, za stavu 1:1 tam byla i šance Vukadinoviče. Nakonec jsme se dočkali vítězné branky. Dlouho se to vyvíjelo tak, že i bod by pro nás byl dobrý. Nakonec jsme rádi za vítězství, protože zápas nás nezastihl v úplné pohodě a nevyvíjel se dobře. Ukázali jsme morální sílu. Věděli jsme, co tři body v tabulce udělají."

Radim Kučera (trenér Teplic): "První poločas se nám vydařil daleko líp tím, že jsme byli víc nebezpeční dopředu, vyhrávali jsme souboje. Vstřelili jsme gól a měli jsme i další možnosti. Hrozili i domácí, neproměnili penaltu, při které nás podržel Čtvrtečka. Počítali jsme s tím, že domácí do druhého poločasu dají Rondiče a budou hrát na dva útočníky. Tím se úplně změnila hra, byla to nakopávaná. My jsme byli v soubojích pasivnější. Měli jsme více podržet míč nahoře. Valilo se to na nás, možná byla jen otázka času, kdy inkasujeme. Dostali jsme gól na 1:1, ale vzápětí jsme to mohli ještě strhnout na svou stranu. Vuky (Vukadinovič) měl gólovku, nedal to a domácí nás v 90. minutě potrestali. Myslel jsem, že už to zvládneme do remízy. Mužstvo to odpracovalo, v určitých fázích se k nám nepřiklonila štěstěna. Jsem zklamaný, že jsme tu nezískali minimálně bod. Měli jsme to rozehrané velmi dobře, ale musí se hrát celých 90 minut. Měli jsme přidat druhý gól."

Slovan Liberec - FK Teplice 2:1 (0:1)

Branky: 77. Rabušic, 90. Rondič - 13. vlastní Sadílek. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Novák - Orel (video). ŽK: Karafiát, Mara, Mikula - Gabriel, Mazuch. Bez diváků.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Chaluš, Jugas, Mikula - Karafiát (55. Rondič), Mara (55. Faško) - Pešek (73. Nečas), Sadílek, Mosquera (90.+3 Fukala) - Rabušic. Trenér: Hoftych.

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Mazuch, Gabriel, Černý - Kodad (82. T. Kučera), Jukl, Fortelný (83. Vukadinovič), Moulis (82. Droehnle) - Žitný (62. Knapík) - Mareš (52. Řezníček). Trenér: R. Kučera.

Tabulka:

1. Slavia 22 18 4 0 63:15 58 2. Sparta 21 15 2 4 47:24 47 3. Liberec 23 12 6 5 36:20 42 4. Slovácko 21 12 4 5 41:21 40 5. Jablonec 21 12 3 6 36:25 39 6. Plzeň 22 11 4 7 39:26 37 7. Pardubice 21 9 4 8 21:28 31 8. Olomouc 22 7 9 6 29:25 30 9. Ostrava 22 8 6 8 27:23 30 10. České Budějovice 22 7 9 6 26:28 30 11. Zlín 22 7 5 10 21:29 26 12. Karviná 22 6 8 8 25:34 26 13. Bohemians 1905 22 6 7 9 23:27 25 14. Teplice 23 6 4 13 24:45 22 15. Mladá Boleslav 22 4 7 11 27:37 19 16. Brno 22 3 6 13 17:36 15 17. Opava 22 2 6 14 14:43 12 18. Příbram 22 2 6 14 16:46 12