Utkání 43. kola hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 13. února 2019 v Třinci. Útočník Petr Jelínek střílí druhý gól Liberce do sítě třineckého brankáře Šimona Hrubce. Přihlížejí Vladimír Roth a Ondřej Kovařčík. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Duel dvou nejlepších týmů hokejové extraligy skončil ve 43. kole extraligy jasným vítězstvím vedoucího Liberce 5:2 na ledě druhého Třince. Výhru Severočechů režíroval Lukáš Krenželok, který dal gól a na další tři přihrál. Bílí Tygři popáté naplno zabodovali a Ocelářům se v čele tabulky vzdálili na sedm bodů.

Liberec se i na ledě vicemistra představil ve výborném světle. Nepochybně tomu nahrál i rychlý vedoucí gól, který už po 102 sekundách vstřelil důrazný Krenželok. Sudí se hned jel poradit s kolegou u videa, který po prohlédnutí situace gól uznal.

Severočeši znovu profitovali z výborného bruslení. Domácí jejich kompaktní obranu prolamovali stěží, kontry soupeře byly nebezpečnější. I díky Růžičkově srážce s rozhodčím unikl ve 12. minutě v oslabení znovu Krenželok, ale Hrubce nepřekonal. Úspěšnější byl v 17. minutě v přesilovce Jelínek, který měl před Hrubcem dost prostoru na dvě dorážky.

Před třineckou brankou to hořelo ještě v 19. minutě, ale Kvapilovo zasunutí zpoza branky čáru nepřekročilo. Domácí do druhé části vstoupili lépe a hned ve 22. minutě snížil v přesilové hře bombou od modré čáry Gernát.

Třinec se hrnul dopředu, ale současně otvíral okénka, kterými prostupovali hosté, a Hrubec měl co dělat, aby zlikvidoval nájezdy Lakatoše a Ševce. Pak už byl ale krátký na dorážku Ordoše, který zblízka ve 31. minutě upravil stav na 3:1 pro Liberec.

Ordoš mohl osud utkání definitivně vyřešit ve 42. minutě, když se parádně prokličkoval až před Hrubce, ale ten se překonával. Z jednoho z několika přečíslení nakonec rána do vazu přece jen přišla. Další díru v obraně Ocelářů po pasu Kvapila potrestal ve 48. minutě Vlach gólem na 4:1. Navíc už o 40 sekund nato využil další nepozornosti třinecké defenzívy neobsazený Ordoš a bezmocného Hrubce vyhnal na střídačku.

Hrňa v závěru ještě v početní výhodě snížil na 2:5, Třinec to chvilku zkoušel i v šesti proti čtyřem, ale Polanského faul závěrečnou snahu domácích definitivně zhatil.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Dostávali jsme góly z brankoviště, dělali jsme spoustu chyb v obranném pásmu. Neobsazovali jsme hráče, prohrávali jsme osobní souboje a celkově jsme silově zaostávali. Tam se zápas zlomil, dvakrát třikrát jsme nechali hráče před brankou. Některé situace jsme nezvládli. Liberec byl lepší tým a zaslouženě vyhrál."

Filip Pešán (Liberec): "Věděli jsme, že domácí budou aktivní, chtěli jsme být také aktivní. Chtěli jsme soupeře spíš zatlačit než nechat hrát, což se povedlo a potvrdili jsme to i střelecky. Po pauze je těžké hned mluvit o nějaké formě. Je to další část sezony, do které jsme vstoupili dobře."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 22. Gernát (Svačina), 56. Hrňa (M. Růžička, Roth) - 2. L. Krenželok (P. Jelínek, Ševc), 17. P. Jelínek (Stříteský, L. Krenželok), 32. Ordoš (Šmíd, L. Krenželok), 48. J. Vlach (M. Kvapil), 48. Ordoš (L. Krenželok, Hanousek). Rozhodčí: Hodek, Kubičík - Kis, Rampír. Vyloučení: 3:8. Využití: 2:1. Diváci: 4993.

Sestavy:

Třinec: Hrubec (48. Kantor) - Roth, M. Doudera, Adámek, Gernát, D. Musil, Galvinš, od 21. navíc Matyáš - M. Růžička, P. Vrána, Werek - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, Polanský, M. Kovařčík - Svačina, Š. Novotný, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc, Kolmann - Lenc, Redenbach, Birner - Valský, L. Hudáček, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.