Liberec otočil zápas na Spartě a po Vlachově hattricku vyhrál 5:1

Praha - Hokejisté Liberce zvítězili v prvním utkání semifinále play off extraligy na ledě Sparty 5:1. Pražané na úvod série skórovali jako první, ale Bílí Tygři vývoj otočili, rozhodli čtyřmi góly ve třetí třetině. Z toho hattrickem se prosadil hostující útočník Jaroslav Vlach, jehož první branka ze 42. minuty byla i vítězná. Druhé utkání se odehraje v neděli opět v Praze a začne v 15 hodin.

Severočeši měli v prvním dějství celé série střeleckou převahu a dovolili domácím jen čtyři přesné pokusy do prostoru branky. Vedle dobře pracující defenzivy ale dokázali zahrozit také na druhé straně hřiště. Pavlík v šesté minutě vybojoval puk za brankou a předložil ho Rychlovskému, jehož však vychytal Salák.

Strážce sparťanského brankoviště zanedlouho děkoval své levé tyčce, když ho zachránila po Dernerově nahození. S těsným náskokem však nakonec odcházeli do kabin sparťané: Horák se parádně uvolnil proti Vitáskovi, našel Řepíka, který se protlačil ke střele a 55 sekund před koncem třetiny prostřelil Kváču.

Hned zkraje druhého dějství se proti pravidlům provinil Birner, hosté se však ubránili. A pak začali zase sami vystrkovat růžky v ofenzivě. Ve 28. minutě ještě neuspěl z dorážky Najman. Krátce poté vzal na sebe na druhé straně koncovku přečíslení Zikmund, jenže těsně minul horní růžek branky.

Ve 33. minutě už Liberečtí slavili. Najman s Grígerem vybojovali puk v útočném pásmu, Gríger našel v ideální pozici pro zakončení Najmana a bylo vyrovnáno. Pražané si mohli záhy vzít vedení zpět, když předvedla povedenou souhru jejich elitní formace, ale Sobotka ztroskotal na Kváčovi. Krátce před přestávkou neuspěl Vlach.

Důrazný liberecký útočník si však výrazně spravil náladu ve třetí dvacetiminutovce. Nejprve úspěšnou dorážkou dokončil Dernerovu akci, když se Salák ocitl daleko před brankovištěm. Ve 49. minutě zvýšil tečovaným pokusem Rychlovský. Sparta musela otevřít hru a Bílí Tygři trestali. V 55. minutě Špaček v přečíslení dvou na jednoho ideálně předložil puk Vlachovi a bylo jasno. Vlach pak ještě v samém závěru z kruhu pro vhazování využil přesilovku a slavil hattrick.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Bylo to těžké utkání, což jsme ale očekávali. Nevyšla nám třetí třetina. Za stavu 1:0 jsme měli ve druhé třetině pár šancí, které jsme však nevyužili. Staly se tam nějaké chyby, zápas se nám nepovedl. Ale je to play off; prohráváme 0:1 v sérii a už se připravujeme na zítra. Věřím, že si více pomůžeme v přesilovkách."

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím, že jsme tady odvedli velice kvalitní výkon. Nebylo to jednoduché utkání, byl to boj o každý metr ledu a zejména v úvodu moc šancí nebylo. Rozhodlo to, že jsme byli produktivní. Ve třetí třetině se nám podařilo vstřelit dva relativně rychlé góly a Sparta to musela otevřít. Samozřejmě je to ale jen jeden zápas, který už skončil, zítra se pokračuje dál."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 20. Řepík (R. Horák, Sobotka) - 33. A. Najman (Gríger), 42. J. Vlach (Derner, P. Jelínek), 49. Rychlovský (R. Pavlík), 55. J. Vlach (D. Špaček, P. Jelínek), 60. J. Vlach (Birner, Lenc). Rozhodčí: Šír, Kika - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Salák - Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, T. Pavelka, Němeček, od 55. navíc Jandus - Řepík, R. Horák, Sobotka - M. Forman, Tomášek, Buchtele - Zikmund, Pech, Rousek - A. Kudrna, M. Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - D. Špaček, P. Jelínek, J. Vlach - R. Pavlík, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.