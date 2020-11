Liberec oslabený koronavirem vyzve v EL lídra skupiny Hoffenheim

Sinsheim (Německo) - Fotbalisté Liberce ve čtvrtek nastoupí k třetímu z šesti utkání základní skupiny Evropské ligy. Slovan se představí na půdě dosud stoprocentního lídra tabulky Hoffenheimu a roli mu ještě více ztížil výskyt koronaviru v týmu. Severočeši postrádají řadu opor a podle trenéra Pavla Hoftycha budou mít k dispozici jen pět hráčů obvyklé základní sestavy. Za německý celek kvůli zranění nenastoupí český obránce Pavel Kadeřábek.

Liberec na úvod skupiny doma porazil Gent 1:0, poté však utrpěl debakl 1:5 v Bělehradě s Crvenou zvezdou a poprvé v pohárech inkasoval v jednom duelu pětkrát. Hoffenheim, který byl coby šestý celek minulé sezony bundesligy nasazen rovnou do hlavní fáze, si připsal dvě vítězství. Nejprve doma zdolal Crvenou zvezdu 2:0 a před týdnem zvítězil v Gentu 4:1. Slovan je v tabulce třetí, do jarní vyřazovací fáze projdou první dva celky. Liberec hraje v pohárech skupinu popáté v historii a poprvé od sezony 2016/17, dál postoupil jen v ročníku 2013/14.

"Hoffenheim je favoritem skupiny, je to bundesligový tým a pro nás soupeř mimořádné úrovně. Hodnota našich hráčů na transfermarktu je 12 milionů eur, Hoffenheimu 224 milionů eur. Jen je škoda, že se s nimi nemůžeme konfrontovat v plné palbě. Mrzí mě, že nemohou nastoupit kluci, kteří si postup vykopali," řekl Hoftych v nahrávce pro média.

Kvůli koronaviru museli Liberečtí doplnit kádr o hráče B-týmu. Vzhledem k nákaze vypadli brankář Filip Nguyen, útočník Júsuf Hilál, někteří hráči patřící do kádru reprezentační jednadvacítky a Hoftych naznačil, že mezi pozitivně testovanými jsou i Jhon Mosquera a Jakub Pešek.

"Zbyli čtyři hráči základní sestavy, vrací se Taras Kačaraba, jenž však měsíc nehrál zápas. Je to zajímavá a atypická situace, taková je doba. Potýká se s tím víc mančaftů. Naše mužstvo spolu bude hrát v tomto složení poprvé, spousta hráčů má za sebou měsíční herní pauzu. Nejhorší je právě nerozehranost, kdyby u nás běžela první nebo třetí liga, byli by hráči připravenější," řekl Hoftych.

"Soupeř má 30 kvalitních fotbalistů a může vybrat dvě skvělé jedenáctky. Je celkem jedno, jestli proti nám bude hrát hráč ze základu nebo náhradník číslo 10. I v plné palbě bychom měli vyhlídky na nějaký úspěch nízké, šance na bodový zisk by i tak byly minimální," dodal.

Liberec kvůli přerušení sportovních soutěží v zemi nehrál českou ligu od 4. října. Bundesliga naopak pokračuje a Hoffenheimu se v ní na rozdíl od evropských pohárů nedaří. Od vítězství 4:1 nad Bayernem Mnichov nevyhrál čtyřikrát po sobě a v pondělí podlehl Unionu Berlín 1:3.

"O problémech Liberce víme, ale soustředíme se sami na sebe, ne primárně na soupeře. Chceme se prezentovat svojí hrou a připsat si tři body," řekl na tiskové konferenci trenér Sebastian Hoeness.

Stále nebude moci využít obránce Kadeřábka. Český reprezentant už sice opustil koronavirovou karanténu, ale přivodil si zranění. "Kdyby měl zrovna svůj letecký den nahoru dolů, bylo by to pro nás nepříjemné. Je to výborný fotbalista a kluk, přeju mu, ať se brzy vrátí na plac," uvedl Hoftych.

Zápas začne ve čtvrtek ve 21:00.

Fotbalisté Liberce budou mít kvůli koronaviru v kádru ve čtvrtečním utkání 3. kola skupiny Evropské ligy na půdě Hoffenheimu k dispozici jen pět hráčů obvyklé základní sestavy. Nakažena je také většina realizačního týmu, z trenérů nezvykle odletěl do Německa pouze hlavní kouč Pavel Hoftych.

"Testujeme se v tomto náročném období co tři dny. Postupně nám hráči po dvou, třech nebo čtyřech neprocházejí testy, i když maximální příznaky jsou mírné nachlazení. Za normálních okolností by byli za tři dny v tréninku. Zbyli nám čtyři hráči ze základní sestavy, plus se vrací Taras Kačaraba, který ale měsíc nehrál soutěžní zápas," řekl Hoftych v nahrávce pro média.

"Zasáhlo to i členy realizačního týmu. Ve finále letím z realizáku jen já. To je situace, kterou jsem naposledy zažil u juniorky Zlína. Je to zajímavá a atypická situace, ale taková je doba. Potýká se s tím víc mančaftů," doplnil Hoftych.

Jména nakažených se v Česku běžně nezveřejňují. Jedním z pozitivně testovaných je brankář Filip Nguyen, který to oznámil na facebooku. Nemoc má podle Hoftycha útočník Júsuf Hilál a také někteří hráči patřící do kádru reprezentační jednadvacítky.

"Management musí tvrdě pracovat, aby dokázal doladit věci s UEFA. Ta nám včera musela otevřít A list na soupisce, aby se dal doplnit, jako to bylo třeba v případě FCSB. Pracovali jsme na tom, abychom sehnali hráče do procesu. Kluci, kteří s námi jedou z B-týmu, s námi ani netrénovali," uvedl Hoftych.

"Je velká škoda, že se s Hoffenheimem nemůžeme konfrontovat v plné palbě a že nebudou moci nastoupit kluci, kteří si to vybojovali. Naše mužstvo spolu bude hrát v tomto složení poprvé, spousta hráčů má za sebou měsíční herní pauzu. Nejhorší je právě nerozehranost. Kdyby běžela první nebo třetí liga, byli by hráči připravenější. Je to složité pro nás i pro ně," dodal Hoftych.

Severočeši zažili opačnou situaci ve 3. předkole na hřišti FCSB. Rumunský klub měl 15 nakažených hráčů a narychlo doplnil kádr o nové.

"Naše načasování je lepší než v případě FCSB, podařilo se nám postoupit do skupiny, což nikdo neočekával. Přinesli jsme finance do klubu v pravý čas, v těžké době. Všechno zlé je pro něco dobré. Dá se říct, že budeme mít mančaft skoro celý už promořený," podotkl Hoftych.

