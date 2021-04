Liberec o kandidatuře na Evropské hlavní město kultury rozhodne asi v červnu

Liberec - Liberec o podání kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028 rozhodne nejspíš v červnu. Nyní se dokončuje strategie za milion korun, na jejímž základě zastupitelé rozhodnou o jejím podání. Podklady by měly shrnout i výhody a nevýhody kandidatury. Novináře o tom dnes informovala vedoucí libereckého odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Markéta Sabáčková.

Strategii vytváří Liberec od loňského května, měla by analyzovat současný stav kultury ve městě a její možný rozvoj. Na jejím vytváření se podílejí i kulturní instituce ve městě, mezi stěžejní patří podle Sabáčkové 50 až 60 subjektů. Ve stotisícovém městě v kulturních a kreativních odvětvích působí možná až 5000 subjektů. "Data prochází nějakým čistěním. Naše představa je taková, že ve finále dostaneme zhruba soubor 3000 položek," dodala Sabáčková.

Titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) vždy na jeden rok propůjčuje Evropská unie jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Držiteli za Českou republiku byla v roce 2000 Praha a v roce 2015 Plzeň. Znovu na Česko přijde řada v roce 2028. Které z českých měst uspěje, by mělo být známo v roce 2023.

Liberec s žádostí o spolupráci při možné kandidatuře oslovil 30 okolních obci nejen z českého pohraničí, ale i sousedních států - Německa a Polska. Podpořit ho má i 12 ambasadorů kampaně. Jedenáct z nich budou známé osobnosti z různých oborů, dvanáctého chce město vybrat z řad veřejnosti a nyní ho hledá. Zájemci o pozici ambasadora mohou do konce dubna na adresu robot@kreativni-liberec.cz poslat motivační dopis a uvést v něm, čím myslí, že by mohli kandidatuře pomoci, co nabízí a proč by měl být ambasadorem zrovna on či ona.

Mluvčím kampaně bude robot Thespian! Humanoid RT 3.6 je od roku 2014 součástí interaktivní expozice libereckého science centra IQ Landia. "Že jsme svěřili tak důležitou pozici humanoidovi, prolíná s tím, jak si sami představujeme Liberec v roce 2028 – originální, neotřelý, inovativní, vtipný, mladistvý, přesahující hranice svého území," uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci, cestovní ruch a sport Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kra). Thespian! hovoří třemi jazyky Trojmezí a anglicky. "Podívejte se, já jsem jediným, ale opravdu jediným tiskovým mluvčím v tuzemsku, který má hliníkovou konstrukci, počítačový procesor či pneumaticky ovládané končetiny a klouby. Kdo z vás to má, človíčkové? Roli mluvčího kampaně zvládnu bravurně, stačí inteligentně mluvit a hezky se tvářit, v tom jsou mé možnosti neomezené," řekl dnes humanoid novinářům při svém prvním veřejném vystoupení v roli mluvčího.