Liberec může v Praze ukončit sérii, v Třinci je v sázce postupový mečbol

Praha - Hokejisté Liberce dnes mají další pokus k završení postupu do finále, které hráli i před dvěma lety, kdy se naposledy dohrálo do konce play off extraligy. Při vedení 3:1 v sérii k tomu potřebují do třetice dobýt led pražské Sparty, která odvrátila čtvrteční výhrou pod Ještědem konec sezony. První mečbol bude naopak ve hře v Třinci, kam přijede tým Mladé Boleslavi za stavu 2:2 na zápasy.

Vítězové Prezidentského poháru ve čtvrtek jasně ukázali, že se ani za zdánlivě beznadějného stavu 0:3, který v extraligovém play off ještě nikdo neotočil, nevzdají bez boje. Severočeši tuší, že udělat čtvrtý krok bude proti Spartě mimořádně obtížné.

Oceláři vyhráli první i třetí zápas série a věří, že i potřetí se dostanou v semifinálové bitvě do vedení. Bruslaři ve čtvrtek odvrátili hrozbu možného mečbolu Třince a po jejich druhé výhře je jasné, že se oba týmy utkají ještě minimálně dvakrát.

V Třinci se začne hrát ve 14:00, v Praze je úvodní buly na programu od 17:00.

Statistické údaje před dnešními zápasy: HC Sparta Praha (po základní části 1.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek: 17:00 (ČT sport). Stav série: 1:3. Výsledky zápasů v sérii: 1:5, 1:3, 2:3 v prodl., 5:0. Nejproduktivnější hráči v sérii: Michal Řepík 4 zápasy/3 body (2 branky + 1 asistence) - Radan Lenc 4/6 (0+6). Nejproduktivnější hráči v play off: Michal Řepík 8/8 (4+4) - Michal Birner 8/8 (2+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Řepík 52/53 (26+27) - Michal Birner 50/45 (14+31). Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský průměr 1,46 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 95,65 procenta a jednou udržel čisté konto, Alexander Salák 4,01 a 87,30 - Petr Kváča 2,22 a 90,62. Statistiky brankářů v play off: Alexander Salák 1,83, 93,75 a dvakrát udržel čisté konto, Matěj Machovský 1,46, 95,65 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 1,56, 93,16 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,26, 91,30 a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,63, 94,01 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Obrat z 0:3 na zápasy se dosud nikomu v play off domácí nejvyšší soutěže nepodařil. Povedlo se to jen v roce 1998 v baráži o extraligu Opavě proti Znojmu. V sériích na čtyři vítězné zápasy se podařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj ze čtrnácti případů jen jednou: předloni v semifinále to dokázal Třinec proti Plzni, který nakonec zvítězil 4:3 na zápasy. - Liberec může dosáhnout na čtvrtou finálovou účast v historii. Od roku 2016, kdy získali titul, chyběli Bílí Tygři v boji o zlato jen v sezoně 2017/18 (vypadli ve čtvrtfinále). Loni bylo play off po předkole zrušeno, takže Liberečtí mohou postoupit do finále počtvrté z posledních pěti dohraných sezon. - Sparta doma prohrála tři z posledních pěti duelů, Liberec naopak venku zvítězil pětkrát za sebou. - Čtvrteční prohra 0:5 ukončila libereckou sérii devíti vítězství. - Liberec vyhrál devět z posledních 12 soubojů se Spartou. Pražané jen v bojích play off ve čtvrtek uspěli proti Bílím Tygrům poprvé po devíti prohrách za sebou od domácí výhry 4:1 ve 3. finále z roku 2016, kdy prohráli 2:4 na zápasy. Sparta pak neuspěla ani v předkole 2018 (0:3 na utkání). - Obránce David Němeček ze Sparty může sehrát 200. zápas v extralize. HC Oceláři Třinec (2.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek: 14:00 (O2 TV Sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:0, 1:3, 3:1, 1:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Martin Růžička 4/3 (2+1) - Jan Stránský 4/3 (0+3). Nejproduktivnější hráči v play off: Matěj Stránský 8/8 (3+5) - Jakub Kotala 8/9 (5+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/63 (19+44) - David Šťastný 50/52 (26+26). Statistiky brankářů v sérii: Ondřej Kacetl 1,50, 94,55 a jednou udržel čisté konto - Jan Růžička 1,78 a 93,00. Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl 1,25, 95,43 a dvakrát udržel čisté konto - Jan Růžička 1,51, 94,67 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76 - Jan Růžička 2,27, 91,34 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28, Marek Schwarz 2,00 a 93,10. Zajímavosti: - Třinec na svém ledě vyhrál 11 z posledních 12 zápasů. Jako domácí byl veden mezitím i v duelech 50. kola s Litvínovem (2:3) a 51. dějství právě s Mladou Boleslaví (3:4), ale sehrál je na hřištích soupeřů. - Mladá Boleslav venku vyhrála pět z posledních šesti zápasů. - Bruslařský klub vyhrál sedm z posledních devíti vzájemných duelů. - Dva slovenští členové kádru Třince v neděli oslaví narozeniny. Obránci Martinu Gernátovi bude 28 let, útočník Tomáš Marcinko je o pět let starší. - Kanadský obránce Mitchell Fillman z Mladé Boleslavi může sehrát 100. zápas v české nejvyšší soutěži.