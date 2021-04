Liberec může v Praze postoupit, v Třinci se bude hrát o postupový mečbol

Praha - Hokejisté Liberce budou mít v neděli další pokus k završení postupu do finále, které hráli i před dvěma lety, kdy se naposledy dohrálo do konce play off extraligy. Při vedení 3:1 v sérii k tomu potřebují do třetice dobýt led pražské Sparty, která odvrátila čtvrteční výhrou pod Ještědem konec sezony. První mečbol bude naopak ve hře v Třinci, kam přijede tým Mladé Boleslavi za stavu 2:2 na zápasy.

Pražané ve čtvrtek velmi rozhodně ukázali, že se ani za zdánlivě beznadějného stavu, který v extraligovém play off ještě nikdo neotočil, nevzdají bez boje.

"Chápu, pokud nás někdo už odepsal, stav 0:3 v sérii se moc často neotáčí," připustil trenér Miloslav Hořava. Vysoké vítězství 5:0 ale nepřeceňoval. "Myslím si, že jsme měli hodně štěstí, proto jsme ten zápas vyhráli. Netvrdil bych ale, že ten výkon byl úplně podle našich představ," konstatoval Hořava.

"Myslím, že už nás odepisuje hodně lidí... Ono to samozřejmě není nic lehkého takový stav otočit, ale my se musíme připravit na každý zápas jako na ten čtvrteční, na tom pak můžeme stavět," doplnil brankář Matěj Machovský. "Je třeba se poučit z toho, co jsme udělali špatně, vzít si to dobré a jít zase dál. V play off je úplně jedno, zda jsme vyhráli 1:0, 5:4 nebo v prodloužení. Rozhodně se musíme vyvarovat zbytečných oslabení."

Nad věcí zůstali přes vysokou porážku i Severočeši. "Určitě se nehroutíme, je to jeden zápas. My jsme jim také doma dali 5:1 první zápas. Je to prostě jeden zápas, který nám nevyšel, v neděli je další," prohlásil liberecký kapitán Petr Jelínek.

"Nepovedl se nám jeden zápas. Myslím, že jsme nebyli tak připravení. Musíme se soustředit na neděli. Dobře si odpočinout, potrénovat a hrát pak s větší intenzitou, musíme víc pracovat. Z prohry je zapotřebí se ponaučit a říct si věci, ve kterých musíme být lepší v neděli," nabádal útočník Adam Musil.

Tuší, že udělat čtvrtý krok znamenající postup do finále bude proti Spartě mimořádně obtížné. "Vyhráli Prezidentský pohár, takže tu kvalitu určitě mají. My to víme. A stejně tak víme, že to nebude lehké. Jak říkám, musíme se připravit na neděli. To je náš cíl: odvést pracovitý týmový výkon a odvézt si z Prahy vítězství," řekl Musil.

Ve čtvrtek scházel v obraně Severočechů jeden z pilířů týmu Lukáš Derner. Kouč ale důvody neprozradil. "Doufáme, že bude zase brzy zpátky v sestavě," řekl Augusta.

Oceláři vyhráli první i třetí zápas série a věří, že i potřetí se dostanou v semifinálové bitvě do vedení. "Je to náročná série pro oba dva týmy, musíme dobře zregenerovat síly. Podíváme se na video, na soupeře znovu nastoupíme na sto procent. Je potřeba dělat naše věci a vyhrát zápas," řekl obránce Tomáš Kundrátek. Podle trenéra Václava Varadi lze očekávat další vyrovnané a náročné utkání. "Rozhodují malé věci a takhle to prostě bude," řekl Varaďa.

Bruslaři ve čtvrtek odvrátili hrozbu možného mečbolu Třince a po jejich druhé výhře je jasné, že se oba týmy utkají ještě minimálně dvakrát. "Jet do Třince za stavu 3:1 by nebylo příjemné," uvědomuje si obránce Marek Hrbas. "Nesmí být vylučovaní a musíme hrát naši hru. Tvrdě, ale čistě. Hlavně ale musíme mít dobrý pohyb a nepouštět soupeře zbytečně do šancí," doplnil osmadvacetiletý bek.

Trenér Pavel Patera věří, že Středočechům pomůže i vědomí, že už dvakrát dokázali vyhrát i přesto, že inkasovali jako první. "Samozřejmě nejsme rádi, že jsme dostali první gól, ale těší nás, že jsme to dokázali dvakrát otočit. Toho si na týmu cením asi nejvíc. Nepoložilo nás, že jsme prohrávali. Dává nám to víru do dalšího průběhu série. Je to 2:2 a teď si to rozdáme na dva vítězné zápasy," řekl Patera.