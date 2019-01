Praha - Bitvu o první pozici a také souboj velkých soků, kteří zastupují největší české a moravské město, nabídnou úterní dohrávky a předehrávka v hokejové extralize. Druhý Liberec hostí v dohrávce 30. kola vedoucí Třinec, a pokud Bílí Tygři vyhrají alespoň o tři góly, půjdou na první místo před Oceláře. Předehrávka 38. kola svede proti sobě Spartu a Brno. Plzeň v dohrávce 18. kola přivítá Chomutov.

Liberec po dvou neúspěšných vystoupeních bez bodového zisku zabral na ledě obhájce titulu Brna, nyní ho čeká další mimořádně těžký soupeř v podobě lídra soutěže z Třince. Dojde tak na další souboj předních celků. "Já to tak neberu. Je to další zápas, který chceme vyhrát, a ne se jen upínat na první místo. Věřím, že Třinec to bude mít u nás zase extrémně těžké," uvedl liberecký gólman Roman Will.

Třinec se po 12 domácích výhrách v řadě musel v neděli ve Werk Aréně sklonit před Plzní a ztracené body se pokusí v přímém souboji o čelo tabulky vydolovat pod Ještědem. "Soupeř je nesmírně kvalitní, věřím, že to odmakáme stejně jako minulá utkání a dokážeme zabodovat," řekl třinecký trenér Marek Zadina. Oceláři postrádají dlouhodobě zraněného Wereka.

Sparta jde nahoru herně i výsledkově, což se odráží na tabulce. Na šestou Kometu mají Pražané tříbodové manko, ale také dva zápasy k dobru. "Bude to velký zápas pro nás i pro Kometu a my se na něj moc těšíme," prohlásil trenér Uwe Krupp.

"Poslední dvě utkání byla asi nejlepší od té chvíle, kdy se nám zranění hráči vrátili do sestavy," připomněl Krupp výhry v Karlových Varech a naposledy v Litvínově shodným výsledkem 4:1. "S těmi jmény sice vypadala sestava dobře i předtím, ale bylo to poněkud kostrbaté, ti kluci se potřebovali rozehrát. Teď ale hrajeme disciplinovaně, držíme systém, lépe hrajeme s pukem a dobře nám chytají gólmani, což jsou důležité faktory," doplnil Krupp. Prozradil, že v brance nastoupí Machovský.

Kometa jede na Spartu s těžkou hlavou a zásadní otázkou: jak proti rozjetému rivalovi přetnout sérii tří porážek bez bodového zisku, která staví mistrovský tým do nelehké pozice na hranici první šestky. Základem pro lepší výsledky by měla být zlepšená produktivita. Kometa dala v posledních dvou zápasech vždy jen po jednom gólu.

Dnes se k týmu připojil Orsava a na Spartě by už mohl hrát. Nebude to ale v prvním útoku. "Tam o změnách neuvažujeme," řekl trenér Kamil Pokorný. Úderná trojice Mueller, Holík, Zaťovič tak zůstane pohromadě.

V brněnské kabině bylo bezprostředně po nedělní porážce s Libercem dusno. "Zůstane to ale za dveřmi," odmítl cokoli ventilovat Zaťovič. "Chyby jsme si rozebrali, snad se jich v úterý vyvarujeme. Věřím, že konečně vstřelíme víc než dva góly a nepříjemnou sérii už ukončíme,” doplnil brankář Vejmelka.

"Musíme dát do hry více lehkosti, zkusit nějaké jednodušší věci a pak to půjde. Teď bude každý zápas důležitý, my se musíme udržet v první šestce za každou cenu, proto musíme bodovat na Spartě," vyhlásil Zaťovič.

Kometě se to v sezoně ještě naplno nepodařilo. Se Spartou vydřela jen bod za prohru v prodloužení v prosincovém zápase, kdy v dresu Komety debutoval Plekanec.

Plzeň si může pozici v šestce vylepšit proti předposlednímu Chomutovu. "Na tabulku koukat nesmíme. Chceme stále hrát hokej, jenž nás zdobil a snad ještě nějakou chvíli zdobit bude. Když budeme hrát, jak potřebujeme, budeme body sbírat a stoupat," řekl útočník Vojtěch Němec.

Piráti po dvou domácích prohrách zabrali v důležitém nedělním duelu na ledě Karlových Varů. "Nějaké věci jsme si vyříkali, kluci věděli, o co hrajeme. Všichni hráči - počínaje gólmanem až po posledního hráče - dali do zápasu všechno - srdce, bojovnost. Musíme takhle pokračovat i v dalších zápasech," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný.

Statistické údaje před úterními zápasy extraligy: -------- Dohrávka 18. kola: HC Škoda Plzeň (5.) - Piráti Chomutov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 9:2, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 34 zápasů/37 bodů (16 branek + 21 asistencí) - Vladimír Růžička mladší 36/28 (13+15). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 1,65 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,78 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,80 a 90,16 - Justin Peters 2,59, 90,74 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Plzeň ve vzájemných zápasech devětkrát za sebou bodovala a z toho sedmkrát vyhrála. - Škoda vyhrála třikrát za sebou a sedmkrát v řadě bodovala, přičemž pouze jednou z toho prohrála. - Piráti vyhráli venku čtyřikrát za sebou a ztratili v této sérii jediný bod. Před touto šňůrou mimo svůj led zvítězili v jediném z 13 duelů. Dohrávka 30. kola: Bílí Tygři Liberec (2.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 3:5. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 34/46 (17+29) - Martin Růžička 26/30 (12+18). Statistiky brankářů: Roman Will 2,40, 91,45 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43 - Šimon Hrubec 2,01, 92,68 a třikrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Bílí Tygři se v případě výhry o tři a více branek posunou do čela tabulky. - Liberec doma vyhrál nad Třincem tři z posledních čtyř zápasů. - Bílí Tygři vyhráli sedm z posledních devíti zápasů. Doma po jedenácti výhrách za sebou prohráli v pátek s Litvínovem 2:3. - Oceláři bodovali čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhráli. Předehrávka 38. kola: HC Sparta Praha (7.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 18:30 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 36/26 (8+18) - Petr Holík 38/41 (12+29). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,37, 92,13 a pětkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,61, 90,87 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54 - Karel Vejmelka 2,40, 91,44 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Dostál 3,00 a 85,19. Zajímavosti: - Sparta bodovala pětkrát v řadě a třikrát z toho vyhrála. - Pražané zvítězili dvakrát za sebou a čtyřikrát z posledních pěti duelů. - Mistrovská Kometa třikrát za sebou nebodovala, což se jí stalo poprvé v sezoně.