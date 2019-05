Liberec mě má možná rád, žertoval po gólu sparťan Costa

Praha - Sparťanský fotbalista Costa Nhamoinesu se stává specialistou na Liberec. Zimbabwský obránce si od listopadu 2016 připsal jen dva góly a oba do sítě Slovanu. V minulém vzájemném souboji na severu Čech v březnu zařídil výhru 1:0 a to samé zopakoval v dnešním duelu druhého kola ligové nadstavby doma na Letné. Pražané si díky tomu zajistili minimálně konečné třetí místo v tabulce a Costa věří, že bude znamenat účast v základní skupině Evropské ligy.

"Nevím, možná mě má Liberec rád," žertoval Costa v rozhovoru s novináři. "Těžko říct, proč se mi proti nim tak daří. Liberec hraje dobrý fotbal, snaží se hrát kombinačně. Ale věděli jsme o tom, byli jsme na to dobře připraveni. Bylo to odmakané od celého mužstva," dodal třiatřicetiletý obránce.

Prosadil se už v páté minutě, kdy doklepl míč do sítě poté, co liberecký brankář Filip Nguyen neudržel střelu Martina Frýdka. "Víme, že při každé standardce musí být rychlá reakce. Ať už máme standardku my, nebo soupeř. Soustředil jsem se jen na to, abych trefil síť. Ale můj gól není nic speciálního, hlavně výhra, tři body a nula vzadu, to je důležité," řekl Costa.

Jeho tým si výhrou definitivně zajistil minimálně třetí místo. "My jako Sparta chceme být vždy první. OK, máme třetí místo, akceptujeme to. Ale vždy chceme být první, bohužel tuto sezonu už to nejde," konstatoval Costa.

Pokud Slavia vyhraje finále domácího poháru nad Ostravou, Arsenal ovládne Evropskou ligu a skončí na pátém místě v Premier League, projde Sparta z třetího místa rovnou do skupiny Evropské ligy. "Jasně, čekáme na to. Potřebujeme Evropskou ligu. My jsme Sparta a chceme tam hrát," uvedl Costa.

V minulém zápase s Ostravou předvedl ostrý faul na Martina Filla, po kterém dostal jen žlutou kartu. "Já vím, že to byl ostrý zákrok. Ale já nechci někoho zranit, udělat něco kriminálního. Po zápase jsem šel za Fillem a omluvil jsem se mu. Občas to tak ve fotbale je," uvedl Costa.

"Costík je velmi inteligentní hráč, i charakterově velmi dobrý kluk. Po utkání s Baníkem jsem si s ním popovídal, i několikrát. On to chápe. Je to nepříjemné pro nás i pro něj, protože byl teď každý den propíraný v novinách. Ví, co udělal. Bavili jsme se, že bych nechtěl, aby se takový zákrok pod mým vedením opakoval," řekl sparťanský kouč Michal Horňák.

Costa je jediným hráčem sparťanské základní sestavy, kterému je přes 30 let. "Máme mladé hráče v týmu, mají hodně energie, jsou talentovaní. Trenér se mnou asi počítá pro mé zkušenosti," uvedl Costa, který je ve Spartě od léta 2013.

"Samozřejmě on komunikuje se všemi hráči, s mladými hráči. Má obrovský respekt v kabině. Beru ho jako zkušeného hráče, řekl bych, že tu odehrál služebně skoro nejvíc. Je příkladem chování v kabině. Trochu ho limituje, že je cizinec, ale neřekl bych nějak moc," dodal Horňák.