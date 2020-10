Liberec má šest nakažených covidem a je v karanténě

Liberec - Hokejisté Liberce jsou kvůli šesti členům týmu nakaženým koronavirem v karanténě a odložili si dva extraligové zápasy. Nepředstaví se v neděli doma s Brnem ani příští týden ve čtvrtek v Plzni.

Bílí Tygři nehráli už uplynulou neděli v 7. kole doma proti Motoru České Budějovice kvůli podezření, že se pět hráčů nakazilo covidem-19. Severočeši následně absolvovali plošné testy.

"Klub je v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, na jejíž podnět podstoupí desetidenní karanténu," uvedl liberecký klub na svém webu. Duel, který měl Liberec původně hrát v pátek na ledě Třince, byl už dříve odložen kvůli karanténě Ocelářů.

Liberec se představil naposledy v pátek v pražské O2 areně, kde podlehl Spartě 0:3 a v pátém utkání sezony poprvé nebodoval. Hostům chyběl trenér Patrik Augusta, místo kterého tým vedl asistent Jiří Kudrna. Obejít se museli i bez svého neproduktivnějšího hráče Michala Birnera.

Bílí Tygři už byli v karanténě před startem extraligy. Tehdy měli šest nakažených hráčů a přišli kvůli izolaci o semifinále Poháru Generali České pojišťovny proti Pardubicím, které postoupily do finále bez boje.

V karanténě jsou v současné době rovněž hokejisté Mladé Boleslavi, Třince, Hradce Králové, Pardubic, Litvínova a Zlína. Problémy mají i hráči Olomouce. Vítkovice odehrály první utkání v pátek a v neděli, Kometa Brno ještě do extraligového ročníku nezasáhla. Začít by měla v pátek doma proti Plzni. V úterý se vrací po izolaci do hry Karlovy Vary domácím duelem se Spartou.