Praha - Hokejisté Liberce budou mít ve středu první šanci zajistit si postup do semifinále play off extraligy. Bílí Tygři v pondělí zvládli dramatickou koncovku čtvrtého zápasu série, ve které nyní nad Mladé Boleslaví vedou 3:1. Středočeši však věří, že se jim podaří vynutit si ještě další pokračování čtvrtfinálové bitvy, k tomu však musí zlomit nepříznivou bilanci na libereckém ledě. Na kluzišti svého rivala nevyhráli od listopadu 2010.

"Po dvou zápasech v Liberci by na nás nikdo nevsadil ani pětník, opravdu to bylo jednoznačné. Doma jsme ale vyrovnali hru a dokázali, že můžeme hrát i s nejlepším mužstvem v republice. Pokud se nám podaří hrát stejně i v Liberci, bude to vyrovnaný zápas," řekl mladoboleslavský trenér Miloslav Hořava.

Hokejisté Bruslařského klubu na úvod série dvakrát jednoznačně prohráli na ledě vítěze základní části, doma ale hráli mnohem lépe a také liberecký kouč Filip Pešán předpokládá, že ve středu čeká jeho tým náročný boj. "My taky musíme, nechceme jet do Boleslavi znovu. Myslím, že na našem ledě budeme ještě o něco silnější než venku a zápas zvládneme," řekl Pešán, jehož tým Mladou Boleslav porazil devatenáctkrát v řadě.

Na bilanci ze vzájemných duelů nechtějí liberečtí hráči spoléhat. "Nemám rád, když se řeší nějaké série. Jak dlouho u nás nevyhráli... Čeká nás další zápas série, který chceme vyhrát. Stejně jako každý doteď. Bude to boj, jako zatím všechna utkání. Budeme hrát nejlépe, jak dovedeme a popereme se o to, abychom uspěli," řekl brankář Roman Will.

Obránce Tomáš Havlín věří, že se Bílí Tygři dostatečně poučili z nevydařeného třetího duelu série. "Myslím si, že to bude úplně jiné utkání, než byla první dvě. Boleslav doma hodně zvedla tempo, byli nepříjemní, byla tam spousta dohraných soubojů. Počítáme s tím, že i u nás budou chtít na nás vletět. Nemají, co ztratit," uvedl Havlín.

Mladoboleslavský útočník Martin Procházka doufá, že na bilanci se spoluhráči myslet nebudou. "Že jsme tam nevyhráli devět let, nesmíme mít vůbec v hlavách. Půjdeme do zápasu s tím, že vlastně nemáme co ztratit. Musí Liberec, my je můžeme porazit a vrátit sérii k nám domů. Myslím si, že na to máme, budeme bojovat," řekl Procházka.

Pátý zápas série se již bude hrát v případě vyrovnaného stavu po skončení normální hrací doby do rozhodnutí, samostatné nájezdy už ke slovu přijít nemohou. V případě, že si Liberec zajistí postup do semifinále, utká se v něm s Brnem.

Statistické údaje před zápasem čtvrtfinále play off extraligy Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - BK Mladá Boleslav (8.). Začátek: 17:00 (ČT Sport). Stav série: 3:1. Výsledky zápasů v sérii: 5:1, 6:2, 1:4, 3:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Michal Birner, Tomáš Filippi oba 4 zápasy/4 body (2 branky + 2 asistence) - Oldrich Kotvan 4/4 (0+4). Nejproduktivnější hráči v play off: Michal Birner, Tomáš Filippi oba 4/4 (2+2) - Michal Vondrka 7/6 (3+3). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Marek Kvapil 47/57 (25+32) - Michal Vondrka 52/41 (17+24). Statistiky brankářů v sérii: Roman Will průměr 1,76 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,86 procenta - Gašper Krošelj 1,96 a 93,83, Jan Růžička 7,19 a 79,17. Statistiky brankářů v play off: Roman Will 1,76 a 92,86 - Jan Růžička 2,45 a 91,06, Gašper Krošelj 1,95 a 93,83. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 2,26, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43 - Gašper Krošelj 2,05, 92,02 a pětkrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,20 a 91,74. Zajímavosti: - Liberec ve své 17. extraligové sezoně a při 13. účasti v play off útočí na osmý postup do semifinále. Mezi nejlepšími čtyřmi se Bílí Tygři představili v letech 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2016 a 2017. - Mladá Boleslav je ve čtvrtfinále v deváté sezoně v nejvyšší soutěži potřetí a přešla přes něj pouze v roce 2016, kdy vyřadila Hradec Králové. - Mladá Boleslav prohrála v Liberci devatenáctkrát za sebou a čeká tam na úspěch od 18. listopadu 2010, kdy vyhrála na severu Čech 6:0. - Liberec byl v základní části s 63 body z 26 zápasů doma nejlepším týmem soutěže a ani jednou v sezoně neprohrál před vlastním publikem dvakrát za sebou. - Mladá Boleslav vyhrála v letošním play off venku pouze jeden ze čtyř zápasů, na konci základní části přitom mimo svůj led zvítězila ve čtyřech z pěti utkání.