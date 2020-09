Liberec je ve 3. předkole EL a utká se s FCSB

Vilnius - Fotbalisté Liberce postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha v Litvě porazili Riteriai Vilnius 5:1 a potvrdili roli jasného favorita. V další fázi kvalifikace se příští týden utkají znovu venku s rumunským celkem FCSB.

Proti poslednímu týmu litevské ligy v prvním poločase skórovali Kamso Mara z penalty a Jakub Hromada, další regulérní branka Jhona Mosquery nebyla uznána. Po hodině hry snížil Ángel Lezama, ale v závěru pojistili vítězství Slovanu střídající Michael Rabušic, Júsuf Hilál z druhého pokutového kopu a další náhradník Jan Matoušek.

Severočeši v další fázi kvalifikace narazí v Rumunsku na FCSB. Bývalá Steaua Bukurešť porazila na penalty srbské mužstvo Bačka Topola, divoká přestřelka po prodloužení skončila remízou 6:6.

Liberečtí, kteří se představili v pohárech poprvé od sezony 2016/17, začali na umělé trávě velkým náporem. Už po minutě hry Mosquerův střílený centr vytáhl Simaitis na roh, po něm domácí brankář zlikvidoval i Peškovu střelu.

Hosté se ve 12. minutě ujali vedení. Dombrauskis fauloval Koscelníka a nařízený pokutový kop proměnil Mara. Už za osm minut Pešek v šestnáctce našel Hromadu a slovenský záložník zvýšil přesnou ranou k tyči.

O chvíli později se výstavní ranou z dálky prosadil také Mosquera, jenže norští rozhodčí nepochopitelně gól neuznali, přestože se míč odrazil od břevna evidentně za brankovou čáru a ven. Riteriai pak vyrovnal hru a favorita už do přestávky do větší šance nepustil.

Ve druhém poločase se zpočátku nic zajímavého nedělo a Slovan se ani moc netlačil do útoku. V 61. minutě domácí vrátil do hry Lezama, který se z hranice vápna krásnou střelou trefil nechytatelně k tyči.

Liberečtí pak znervózněli a pouštěli litevského soupeře do tlaku a příležitostí. Z té největší střídající Filipavičius z dálky těsně minul Nguyenovu branku. Na druhé straně mohl hosty uklidnit Mosquera, ale zblízka nepřekonal gólmana Simaitise.

Severočeské mužstvo však dokonale zvládlo závěr utkání. V 84. minutě si náhradník Rabušic naskočil na Peškův přímý kop a gólovou hlavičkou oslavil dnešní 31. narozeniny. Poté Rabušice v šestnáctce fauloval Šveikauskas a v 89. minutě proměnil další penaltu Hilál. V nastavení se po brejku ještě trefil další liberecký náhradník Matoušek. Riteriai až ve 12. utkání doma utrpěl první porážku v evropských pohárech.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Vstoupili jsme do zápasu aktivně, měli jsme hned ze začátku šance - dva tři rohy, penalta, branka na 2:0. Dali jsme i regulérní branku na 3:0, ale rozhodčí to neviděl. To je fotbal. Zápas hodně ovlivnil vítr. My jsme měli výhodu v prvním poločase, kdy jsme hráli po větru. Bylo to složité hlavně pro brankáře, těžko odkopávali balon, který se vracel zpátky. Proto nám třeba i vycházel aktivní presink. Druhý poločas to bylo v obráceném gardu, takže jsme trošku čekali, že můžou být domácí daleko nepříjemnější i v míčích za obranu. Tam jsme nechali jejich hráče vystřelit, krásně to vymetl a uklidil. V tu chvíli mužstvo trochu znervóznělo, nevycházelo nám tolik napadání, ale dokázali jsme to překonat, dali třetí branku, uklidnili se a dohráli to velmi slušně."

Michael Rabušic (útočník Liberce, autor gólu): "Udělali jsme si to trošku těžší, než jsme chtěli. Začátek byl dobrý, neuznali nám gól na 3:0. Asi by bylo po zápase, kdyby platil. Prostě jsme zápas nedokázali nějak ukončit. Za těch podmínek to bylo fakt těžké, byla zima oproti včerejšku a foukal silný vítr. Ten chytnul balon a on to krásně trefil a snížil na 1:2. Nejsme tak zkušený mančaft, zbytečně jsme se nechali zatlačit a nehráli tak takticky. Ale pak nám naštěstí pomohl třetí gól, to už myslím bylo po zápase. Zvládli jsme to, což je nejdůležitější."