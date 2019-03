Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 21. března 2019 v Třinci. Druhý gól Třince. Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák, který si betonem zasunul puk do branky, dále David Cienciala z Třince a Šimon Stránský z Vítkovic.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 21. března 2019 v Třinci. Druhý gól Třince. Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák, který si betonem zasunul puk do branky, dále David Cienciala z Třince a Šimon Stránský z Vítkovic. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Vítěz základní části Liberec i druhý Třinec také ve druhých domácích zápasech čtvrtfinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy splnili roli favoritů a vedou 2:0 na zápasy. Liberec vyhrál nad Mladou Boleslaví 6:2 a Třinec zvítězil v moravskoslezském derby nad Vítkovicemi 3:0.

Bílí Tygři po středeční výhře 5:1 sice už po 31 vteřinách prohrávali po brance mladoboleslavského kapitána Michala Vondrky, ale do 24. minuty otočili stav na 4:1 a dokráčeli k dalšímu domácímu úspěchu proti Bruslařskému klubu. Liberec prodloužil vítěznou sérii proti Středočechům před svými diváky už na 19 zápasů. Hosté, kteří dnes třikrát inkasovali v oslabení, uspěli pod Ještědem naposledy v listopadu 2010. Dvěma góly se na výhře favorita podílel kapitán Petr Jelínek, tři asistence si připsal Marek Kvapil.

"Měli jsme špatný vstup do utkání, po pár vteřinách jsme inkasovali a trošku to začátek poznamenalo. Poté jsme se začali se soupeřem vyrovnávat. Každý z týmů měl dlouhou přesilovku pět na tři, ve které si mohl zápas výrazně naklonit na svoji stranu, což se ani jednomu z nás nepovedlo. Přesto jsme v přesilovkách zápas rozhodli a zaslouženě vyhráli," řekl trenér Liberce Filip Pešán.

Třinec navázal na středeční výhru 3:2 a dnes vyšly Vítkovice poosmé v sezoně střelecky naprázdno, takže vítězný byl už zásah Vladimíra Svačiny z desáté sekundy. U dvou branek asistoval Martin Růžička. Brankář Šimon Hrubec udržel díky 24 zákrokům čisté konto.

"Navázali jsme na hru ze včerejška. Vítkovice ještě přidaly, bylo to bojovnější. Nechci říct vyhrocenější, ale nedarovali jsme si ani metr ledu. Tak to v play off má být," uvedl Svačina.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápasy:

--------

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Svačina (Martin Růžička, P. Vrána), 27. Chmielewski, 52. Polanský (Martin Růžička). Rozhodčí: Kika, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. P. Jelínek (Ševc, L. Krenželok), 19. Filippi (Birner, M. Kvapil), 22. Lenc (Filippi, M. Kvapil), 24. P. Jelínek (Šmíd, L. Hudáček), 49. Birner (M. Kvapil), 51. L. Hudáček (Šmíd) - 1. Vondrka (Klepiš), 29. R. Zohorna (Kotvan). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:8. Využití: 3:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Další program:

--------

Pátek 22. března - 3. zápasy:

17:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (stav série: 1:1; výsledky zápasů: 1:8, 3:2 v prodl.; ČT Sport),

19:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (stav série: 2:0; výsledky zápasů: 3:1, 5:0; O2 TV Sport).

Sobota 23. března - 4. zápasy:

17:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (O2 TV Sport),

19:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (ČT Sport).

Neděle 24. března - 3. zápasy:

15:00 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec (stav série: 0:2; výsledky zápasů: 2:3, 0:3; 02 TV Sport),

17:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (stav série: 0:2; výsledky zápasů: 1:5, 2:6; ČT Sport).

Pondělí 25. března - 4. zápasy:

17:00 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec (ČT Sport),

19:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport).