Liberec - Hokejisté Liberce potvrdili i ve druhém zápase čtvrtfinále play off extraligy proti Mladé Boleslavi roli favorita a po vítězství 6:2 vedou v sérii hrané na čtyři výhry 2:0. Dvěma góly se na výhře domácích podílel kapitán Petr Jelínek, tři asistence si připsal Marek Kvapil.

Bílí Tygři prodloužili vítěznou sérii proti Bruslařskému klubu před svými diváky už na 19 zápasů. Středočeši, kteří dnes třikrát inkasovali v oslabení, uspěli pod Ještědem naposledy v listopadu 2010.

Hostům se přitom podařilo soupeře zaskočit a po 31 sekundách hry se dostali do vedení, když brankáře Willa překonal Vondrka. Středočeši byli mnohem nebezpečnější než ve středu, ale domácí postupně srovnali krok a v 8. minutě mohl vyrovnat Kolmann. Jeho střela ale skončila na tyčce.

V 10. minutě to již bylo 1:1, když gólmana Růžičku pokořil pohotově dorážející Jelínek. V 15. minutě byli v rychlém sledu vyloučeni Filippi s Dernerem a Mladá Boleslav měla 109 sekund výhodu pět na tři. I přes tlak ale gól nedala a v závěru první třetiny toho hosté litovali ještě více. Severočeši svou přesilovku využili, do vedení je dostal Filippi.

Další dva údery zasadili Bílí Tygři hostům na začátku druhé třetiny. Nejprve v čase 21:02 zůstal před Růžičkou osamocený Lenc a nezaváhal, poté se podruhé v zápase prosadil v přesilovce Jelínek. Do kolen mohli domácí soupeře srazit poté ve dvojnásobné přesilové hře. Mladoboleslavští se ale 81 sekund ve třech ubránili a Zohorna po samostatné akci duel zdramatizoval.

Další branku už hosté vstřelit nedokázali, i když hra se v dalších minutách vyrovnala. Naopak klid na liberecké hokejky vrátil ve 49. minutě v další početní výhodě pohotově dorážející Birner. Definitivní podobu výsledku dal Hudáček.

Série pokračuje v neděli v Mladé Boleslavi.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Měli jsme špatný vstup do utkání, po pár vteřinách jsme inkasovali a trošku to začátek poznamenalo. Poté jsme se začali se soupeřem vyrovnávat. Každý z týmů měl dlouhou přesilovku pět na tři, ve které si mohl zápas výrazně naklonit na svoji stranu, což se ani jednomu z nás nepovedlo. Přesto jsme v přesilovkách zápas rozhodli a zaslouženě vyhráli."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Přiznám, že mě vůbec nenapadá, co k zápasu říct. Abych neříkal pořád to samé. Mezi týmy je obrovský rozdíl, jsme ve všem horší, proto prohráváme a dostali jsme už jedenáct gólů. Zatím si s tím nevíme rady, ale zkusíme se trošku lépe připravit a domácí zápasy odehrát lépe. Jestli toho budeme schopní. V dlouhé přesilovce pět na tři jsme mohli dát gól a soupeře trošičku více potrápit, ale když jsem viděl celý zápas, tak nejsem přesvědčený, že by to byl zlomový okamžik."

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. P. Jelínek (Ševc, L. Krenželok), 19. Filippi (Birner, M. Kvapil), 22. Lenc (Filippi, M. Kvapil), 24. P. Jelínek (Šmíd, L. Hudáček), 49. Birner (M. Kvapil), 51. L. Hudáček (Šmíd) - 1. Vondrka (Klepiš), 29. R. Zohorna (Kotvan). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:8. Využití: 3:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, Doherty - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Valský, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Kovačevič, Němeček, Kurka, Kotvan, Pláněk, Bernad, Hrdinka - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Najman, R. Zohorna - M. Látal, P. Musil, Pacovský - P. Kousal, Flynn, M. Procházka. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.