Liberec i počtvrté v sezoně porazil Karlovy Vary

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v dohrávce 48. kola hokejové extraligy na svém ledě Karlovy Vary 4:1 a vyhráli i čtvrtý vzájemný zápas v sezoně. Bílí Tygři tak navázali na vítězství z Třince a Pardubic a připsali si třetí výhru za sebou, která je v tabulce posunula z osmého na sedmé místo o dva body před Vítkovice. Naopak Energie nedokázala napravit vysokou pondělní porážku od Třince 0:7, prohrála počtvrté z posledních pěti zápasů a dál zůstává na dvanácté příčce s náskokem jednoho bodu na třináctý Litvínov.

Liberec do utkání vlétl a mohl jít brzy do vedení, Lukeš si ale s šancí Faško-Rudáše poradil. Na opačné straně zase Pavelku prověřil Půlpán. Po něm měl dobrou možnost Hladonik, Pavelka byl opět připraven. Poté už ale převzali iniciativu opět Bílí Tygři, kteří si zahráli také první přesilovku. Ačkoliv se jim dlouho nedařilo usadit se v útočném pásmu, v závěru početní výhody se do kotouče na modré čáře opřel Vlach a dělovkou pod horní tyč otevřel skóre.

Následovala další přesilová hra Severočechů a dorážkou Klepišovy střely zvýšil na rozdíl dvou branek nikým nehlídaný Filippi. Třetí branku domácích mohl vzápětí přidat Faško-Rudáš, Lukeš tentokrát zasáhnul.

V úvodu druhé části měl dobrou šanci Melancon, Lukeš ale jeho pokus ukryl v lapačce. Poté ale domácí špatně střídali, do brejku se dostal Průžek a střelou pod horní tyč snížil na rozdíl jedné branky. Bílí Tygři si mohli dvougólové vedení vzít zpět v přesilovce, nesehráli ji ale vůbec dobře.

Krátce po polovině utkání už se ale domácí mohli radovat, po skrumáži před brankou dotlačil puk až za brankovou čáru důrazný Najman. Čtvrtý gól mohl vzápětí přidat Zachar, Lukešovi ale pomohla levá tyč. Na opačné straně mohl Energii dostat na dostřel Kohout, který byl před Pavelkou zcela sám. Liberecký brankář ale vytáhnul výtečný zákrok a svůj tým podržel.

Na začátku třetího dějství hráli Západočeši přesilovku a v nebezpečné pozici byl Vondráček, Pavelka ale dobře zasáhnul. Hosté se museli nadále tlačit dopředu, dobře organizovaná obrana Liberce je ale téměř k ničemu nepouštěla. V 55. minutě dal navíc razítko na výhru domácích po pěkné individuální akci svou druhou brankou v utkání Filippi.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Odehráli jsme celkově velmi dobré utkání. Na začátku jsme si pomohli dvěma góly v přesilovce, které nakonec určily směr celého zápasu. Podali jsme dobrý výkon a jsme rádi, že jsme dokázali navázat na venkovní výhry z Třince a Pardubic."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Utkání rozhodla první třetina. My jsme ji neodehráli úplně špatně a při hře pět na pět byla hra vyrovnaná. Udělali jsme ale dva fauly a byli za to potrestáni dvěma góly, které určily ráz celému utkání. My jsme se poté tlačili do zkonsolidované obrany a Liberec si své vedení hlídal. Podařilo se nám dát pouze jeden kontaktní gól a s šancemi, co jsme měli, jsme nenaložili dobře."

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. J. Vlach (Zachar, Klapka), 13. Filippi (Klepiš, Šmíd), 31. A. Najman, 55. Filippi (Birner, A. Najman) - 26. Průžek (Plutnar). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 3019 (omezený počet).

Liberec: J. Pavelka - Štibingr, Šmíd, Melancon, M. Ivan, Aubrecht, Derner, J. Šedivý - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - A. Najman, P. Jelínek, Rychlovský - Klapka, J. Šír, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, M. Rohan, D. Mikyska, Parkkonen, Weinhold, Pulpán, V. Benda - Kulich, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Hladonik, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Jiskra, Průžek. Trenér: Pešout.